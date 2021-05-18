فوائد زيت الجوجوبا للشعر كثيرة ومتعددة وسوف نوضح لكم عبر مقالنا هذا فوائده، حيث يعمل زيت الجوجوبا على التخلص من مشاكل الشعر المختلفة ويتم استخدامها بعدة طرق على حسب حالة بصيلات الشعر، لذا سوف نوضح لكم المزيد من المعلومات التي تخص تلك الموضوع.

خلطات زيت الجوجوبا للشعر

هناك الكثير من الخلطات التي يمكنك عملها بزيت الجوجوبا لكي تعالج بصيلات فروة الرأس، لذا يمكنكم تحضيرها واستخدامها عن طريق اتباع ما يلي:

يتم مزج كمية مناسبة زيت الجوجوبا مع زيت الخزامى ونخلطهم بشكل جيد.

نوزع الخليط على المزيج السابق وندلك ويترك لمدة لا تقل عن ساعة.

نغسل فروة الرأس بالماء والشامبو ونكرر عمل الوصفة السابقة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

نمزج كلا من زيت الجوجوبا مع أربع ملاعق من زيت الخروع ونخلطهم بشكل جيد.

نسكب المزيج السابق على فروة الرأس بالماء البارد والشامبو.

نكرر عمل الوصفة السابقة مرتين في الأسبوع.

يتم خلط زيت الجوجوبا مع زيت جوز الهند جيداً.

ندلك المزيج السابق على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن ساعة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر ثم تكرر مرة في الأسبوع.

يعمل على ترطيب فروة الرأس بشكل جيد مع المداومة على استخدامه.

يساهم في تحسين فروة الرأس كما ينظف بصيلات الشعر من كافة الشوائب والجراثيم المتراكمة عليه نهائياً.

ينشط الدورة الدموية نظرا لاحتوائه على العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا والميكروبات.

يحمي فروة الرأس من التلف والتقصف.

يعمل على مكافحة نقص إنتاج الزهم أو زيادته.

يقضي على قشرة الشعر بالإضافة إلى مكافحة الجذور الحرة.

يحافظ على بصيلات فروة الرأس كما يعالج تساقط الشعر وخفته التي يعاني منها الكثيرون سواء رجالاً أو إناث.

علاج فعال لتساقط الشعر المبكر ويغذي بصيلاته.

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بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان وهو فوائد زيت الجوجوبا للشعر، وبذلك نكون تطرقنا لفوائده وأيضاً خلطات لعمله، ونود أن يكون نال أعجابكم.