تعد عجينة الحليب الطرية من أفضل الوصفات التي يمكنك تحضير مخبوزات بها حيث يمكنك تحضير تلك العجينة بكل سهولة وعمل أنواع مختلفة من المعجنات كالعيش الفينو والكايزر وكذلك الكورواسون والبيتزا أيضاً، تابعي معنا في هذا المقال فسنطلعك على طريقة تحضير تلك العجينة بكل سهولة وبمقادير بسيطة.

عجينة الحليب الطرية

تتميز هذه العجينة بأنها طرية للغاية وناعمة وهشة من الداخل ويمكن استخدام أي حشو معها لعمل أصناف مختلفة وأكلات متنوعة.

المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:

تحتاجين إلى:

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض المناسب للمخبزوات.

ملعقة كبيرة من الخميرة البودر أو الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي.

رشة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من السكرالأبيض الناعم.

كوب من اللبن السائل كامل الدسم.

قومي بتدفئة الحليب أولاً على النار. قومي بإذابة السكر والخميرة في كوب اللبن الدافئ. غطي الكوب واتركيه في مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل والفوران. في وعاء عميق قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي الزيت والملح وقلبي جيداً حتى تمتزج بالدقيق. أحضري اللبن المذاب به الخميرة وأضيفيه بالتدريج. قلبي المكونات معاً حتى تبدأ العجينة في التشكل. اعجني المكونات بيديك جيداً حتى تتكون عجينة طرية متماسكة. استمري في عجن العجينة لمدة عشر دقائق حتى تصبح طرية قدر الإمكان. ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت وادهني وجهها بالزيت لمنع تشقق العجين. غطي العجين بورق الاسترتش لمنع دخول الهواء إليها. اتركي العجينة في مكان دافئ لمدة نصف ساعة أو ساعة حتى تبدأ في التضاعف وتتخمر. بعد أن تتخمر العجينة قومي بتقسيمها إلى أجزاء حسب حاجتك. يمكنك استخدامها في صنع العديد من الأصناف كما يمكنك حشوها بالحشوات الحلوة أو المالحة.

خطوات تحضير عجينة الحليب الطرية: