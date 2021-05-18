طريقة عمل البلاليط الكويتية هي أحد الوجبات المعروفة في العديد من البلاد وخاصة الخليج حيث يتم تحضيرها بسرعة فهي لا تحتاج إلى وقت طويل، وتعتمد على النودلز أو الشعرية، وتُقدم على وجبة العشاء أو الفطور على حسب الرغبة.طريقة عمل البلاليط الكويتية
يُعتبر هذا الطبق من الأطباق المعرفة في الكثير من الدول سواء الكويت أو قطر أو البحرين وغيرهم، ويتم تحضيرها بشكل كبير في فصل الشتاء لأنه يمنح الجسم الشعور بالدفء.مكونات البلاليط الكويتية
- كيلو من الشعرية.
- كمية مناسبة من السكر على حسب الرغبة.
- ثماني ملاعق كبيرة من زيت الذرة.
- ملعقة صغيرة من الهيل.
- ربع ملعقة من الزعفران.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.
- نضع في وعاء الماء ويترك حتى يغلي بشكل جيد.
- نضيف إليه الزيت، والملح ثم نغسل الشعرية ونضعها جانباً.
- نضع قدر أخر على النار به الزبدة ونتركها كي تذوب ثم نضيف الشعرية ونقلب.
- نضيف الهيل، والسكر على الشعرية ونقلبهم بشكل جيد ونضيف الزعفران.
- يتم إضافة الماء المغلي ثم نترك الخليط حتى ينضج.
- نسكب المزيج في أطباق للتقديم ويتم تقديمها باردة.
هي وصفة تُعرف بشكل أكبر في دولة البحرين حيث يتم إضافة البيض إليها، وسوف نسرد لكم الطريقة فيما يلي:المكونات
- كيس فقط من النودلز.
- كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ثلاث ملاعق صغيرة من الذرة.
- بيض.
- ربع ملعقة من الهيل.
- نصف ملعقة من الزعفران مع ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة من الفلفل الأسمر مطحونة.
- حبة كبيرة من البصل المبشور.
- ملعقتان كبيرتان من السمن.
- ملعقة من الكركم.
- نرفع قدر على نار متوسطة درجة الحرارة ونضيف إليه الماء ويترك حتى يغلي.
- نضيف النودلز ثم نضع الملح، والزيت ونقلب بشكل جيد.
- عند البدء في النضوج يتم رفع القدر ثم نتخلص من الماء الزائد به.
- نغسل النودلز بالماء جيداً ونتركه جانباً حتى يبرد.
- نرفع قدر على نار متوسطة ثم نضيف إليه السمن ثم النودلز ونقلب.
- نضيف بعد ذلك ماء الورد، والزعفران، والسكر ونخلطهم بشكل جيد.
- بعد إذابة السكر يتم وضع قطن على الوعاء.
- نخفق البيض ثم نرفع مقلاة على النار به زيت ويترك حتى يسخن.
- نضع كلاً من البصل، والكركم ونقلب حتى يذبل البصل ونضيف الملح، والفلفل الأسود ثم نضيف البيض.
- نضع النودلز في طبق للتقديم وعليه البيض ويُقدم بألف هنا.
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طريقة عمل البلاليط الكويتية هي أحد الوجبات المعروفة في العديد من البلاد وخاصة الخليج حيث يتم تحضيرها بسرعة فهي لا تحتاج إلى وقت طويل، وتعتمد على النودلز أو الشعرية، وتُقدم على وجبة العشاء أو الفطور على حسب الرغبة.طريقة عمل البلاليط الكويتية
يُعتبر هذا الطبق من الأطباق المعرفة في الكثير من الدول سواء الكويت أو قطر أو البحرين وغيرهم، ويتم تحضيرها بشكل كبير في فصل الشتاء لأنه يمنح الجسم الشعور بالدفء.مكونات البلاليط الكويتية
- كيلو من الشعرية.
- كمية مناسبة من السكر على حسب الرغبة.
- ثماني ملاعق كبيرة من زيت الذرة.
- ملعقة صغيرة من الهيل.
- ربع ملعقة من الزعفران.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.
- نضع في وعاء الماء ويترك حتى يغلي بشكل جيد.
- نضيف إليه الزيت، والملح ثم نغسل الشعرية ونضعها جانباً.
- نضع قدر أخر على النار به الزبدة ونتركها كي تذوب ثم نضيف الشعرية ونقلب.
- نضيف الهيل، والسكر على الشعرية ونقلبهم بشكل جيد ونضيف الزعفران.
- يتم إضافة الماء المغلي ثم نترك الخليط حتى ينضج.
- نسكب المزيج في أطباق للتقديم ويتم تقديمها باردة.
هي وصفة تُعرف بشكل أكبر في دولة البحرين حيث يتم إضافة البيض إليها، وسوف نسرد لكم الطريقة فيما يلي:المكونات
- كيس فقط من النودلز.
- كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ثلاث ملاعق صغيرة من الذرة.
- بيض.
- ربع ملعقة من الهيل.
- نصف ملعقة من الزعفران مع ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة من الفلفل الأسمر مطحونة.
- حبة كبيرة من البصل المبشور.
- ملعقتان كبيرتان من السمن.
- ملعقة من الكركم.
- نرفع قدر على نار متوسطة درجة الحرارة ونضيف إليه الماء ويترك حتى يغلي.
- نضيف النودلز ثم نضع الملح، والزيت ونقلب بشكل جيد.
- عند البدء في النضوج يتم رفع القدر ثم نتخلص من الماء الزائد به.
- نغسل النودلز بالماء جيداً ونتركه جانباً حتى يبرد.
- نرفع قدر على نار متوسطة ثم نضيف إليه السمن ثم النودلز ونقلب.
- نضيف بعد ذلك ماء الورد، والزعفران، والسكر ونخلطهم بشكل جيد.
- بعد إذابة السكر يتم وضع قطن على الوعاء.
- نخفق البيض ثم نرفع مقلاة على النار به زيت ويترك حتى يسخن.
- نضع كلاً من البصل، والكركم ونقلب حتى يذبل البصل ونضيف الملح، والفلفل الأسود ثم نضيف البيض.
- نضع النودلز في طبق للتقديم وعليه البيض ويُقدم بألف هنا.
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