تعد وصفة عجينة البيتزا الدايت من أفضل الوصفات وأشهاها حيث يفضلها العديد من الأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن ويتبعون حمية ولكن يحبون تلك المعجنات ويرغبون في تناولها من وقت إلى آخر، تابعونا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك المعجنات بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير في متناول اليد. عجينة البيتزا الدايت عجينة البيتزا الدايت قدمت الشيف وخبيرة التغذية سالي فؤاد أسهل طريقة يمكنك عمل بيتزا بها وقليلة السعرات في نفس الوقت المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

بصله كبيره الحجم مقطعه مكعبات.

أربع بيضات كبيرات في الحجم.

ملعقة متوسطة من زيت الذرة.

كوب من الفلفل الألوان المقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

كوب من اللبن السائل.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

رشة صغيرة من الفلفل الاسمر المطحون ناعم.

كوب من البقدونس المفروم خشن.

رشة من البابريكا المطحونة ناعم.

أربع ملاعق كبيره من دقيق الشوفان. المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير الحشو: كوب من المشروم الفريش المقطع إلى شرائح.

حلقات من الزيتون الأسود.

كوب من الجبن الشيدر المبشورة.

قطع من الرومي المدخن أو شرائح من شاورما الدجاج.

كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

ملعقة من الزعتر المفروم ناعم. خطوات تحضير عجينة البيتزا الدايت: ضعي الزيت والزبدة في طاسة على النار وقومي بتشويح البصل والفلفل. أضيفي باقي مكونات الحشو عدا الجبن وقلبي جيداً. ضعي الحشو يبرد قليلا حتى يتم تحضير العجينة. قومي بخفق البيض مع الفلفل الأسمر والملح واللبن في وعاء. أضيفي البقدونس واخلطي ثم ابدأي بإضافة دقيق الشوفان مع التقليب. قلبي المكونات إلى أن تتكون عجينة ناعمة خالية من التكتلات وسائلة قليلاً. سخني الطاسة ثم أضيفي العجينة واتركيها تتماسك قليلاً. أضيفي مكونات الحشو مع الجبن الشيدر والموتزاريلا في الأعلى. اتركي البيتزا تنضج على النار ثم قدميها. خطوات تحضير عجينة البيتزا الدايت: الوسوم

تعد وصفة عجينة البيتزا الدايت من أفضل الوصفات وأشهاها حيث يفضلها العديد من الأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن ويتبعون حمية ولكن يحبون تلك المعجنات ويرغبون في تناولها من وقت إلى آخر، تابعونا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك المعجنات بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير في متناول اليد. عجينة البيتزا الدايت عجينة البيتزا الدايت قدمت الشيف وخبيرة التغذية سالي فؤاد أسهل طريقة يمكنك عمل بيتزا بها وقليلة السعرات في نفس الوقت المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

بصله كبيره الحجم مقطعه مكعبات.

أربع بيضات كبيرات في الحجم.

ملعقة متوسطة من زيت الذرة.

كوب من الفلفل الألوان المقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

كوب من اللبن السائل.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

رشة صغيرة من الفلفل الاسمر المطحون ناعم.

كوب من البقدونس المفروم خشن.

رشة من البابريكا المطحونة ناعم.

أربع ملاعق كبيره من دقيق الشوفان. المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير الحشو: كوب من المشروم الفريش المقطع إلى شرائح.

حلقات من الزيتون الأسود.

كوب من الجبن الشيدر المبشورة.

قطع من الرومي المدخن أو شرائح من شاورما الدجاج.

كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

ملعقة من الزعتر المفروم ناعم. خطوات تحضير عجينة البيتزا الدايت: ضعي الزيت والزبدة في طاسة على النار وقومي بتشويح البصل والفلفل. أضيفي باقي مكونات الحشو عدا الجبن وقلبي جيداً. ضعي الحشو يبرد قليلا حتى يتم تحضير العجينة. قومي بخفق البيض مع الفلفل الأسمر والملح واللبن في وعاء. أضيفي البقدونس واخلطي ثم ابدأي بإضافة دقيق الشوفان مع التقليب. قلبي المكونات إلى أن تتكون عجينة ناعمة خالية من التكتلات وسائلة قليلاً. سخني الطاسة ثم أضيفي العجينة واتركيها تتماسك قليلاً. أضيفي مكونات الحشو مع الجبن الشيدر والموتزاريلا في الأعلى. اتركي البيتزا تنضج على النار ثم قدميها. خطوات تحضير عجينة البيتزا الدايت:

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