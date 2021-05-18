أقوي بديل كيراتين لتنعيم الشعر الجاف والخشن حرير وبمكونات مضمونة 100%، الشعر الجاف والخشن من أكثر المشاكل التي تعاني منها الكثير من النساء وخاصةً في فصل الصيف، وذلك نظراً لارتفاع درجة الحرارة وعوامل الطقس القاسية، مما تجعل الشعر باهت وأكثر جفاف ولذلك تبحث عن أسرع الطرق للحصول علي شعر ناعم ولامع، ومن ضمن هذه الطرق الشائعة هو الكيراتين أو البروتين حيث أنه يمنحك نتيجة مذهلة وسريعة، إلا أن له أضرار كثيرة لأنه مصنوع من مواد كيميائية، ولكن عند زوال المفعول يعود الشعر إلي سابق مظهره ولكن في حالة أسوأ ولذلك يفضل استخدام المواد الطبيعية الآمنة علي الشعر والتي تكون غير مكلفة وتعطيك النتيجة المطلوبة.

بديل طبيعي للكيراتين لتنعيم الشعر الجاف والخشن حرير ومن أول مرة

الشعر هو تاج النساء لذلك تهتم به بشكل خاص ولكن عند حدوث أي مشكلة للشعر مثل الجفاف أو التقصف فإنه يسبب مصدر إزعاج، ولذلك تقوم بالبحث عن أفضل الوسائل للتخلص من هذه المشكلة مثل الاستشوار أو الكريمات ولكن هذه حلول مؤقتة، لذا سوف أقدم لكم وصفة بديل للكيراتين لتنعيم الشعر وتعيد إليه القوة واللمعان.

بديل كيراتين من الخميرة والزبادي لتنعيم الشعر الجاف والخشن كالحرير

الخميرة مكون طبيعي فعال تساعد علي تنعيم الشعر من أول مرة، كما تقوم بترطيب الشعر وعلاج التلف والتقصف وتساعد علي منح الشعر التغذية و اللمعان وتعيد إليه الحيوية، والزبادي يحتوي علي الكثير من المواد الغذائية والفيتامينات التي تعمل على ترطيب الشعر و ترطيب فروة الرأس والشعر، كما تحد من جفافه وتمنحه اللمعان.

كيس من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

علبة زبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جونسون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

مكونات بديل الكيراتين لتنعيم الشعر الجاف والخشن

قومي أولاً بغسل الشعر ويترك حتي يجف تماماً ثم يقسم الشعر إلي عدة خصل، وبعد ذلك توضع المكونات بالتدريج مع التقليب الجيد حتي تتجانس.

ويوضع الكيراتين علي كل خصلة ثم يمشط الشعر ويلف علي شكل طاقية، ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو ويستخدم مرتين أسبوعياً لتتمتعي بشعر ناعم وأملس.

طريقة تحضير بديل الكيراتين وكيفية الاستخدام لشعر ناعم حرير