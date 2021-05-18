أسرار سحرية في الكيك الاسفنجي وطريقة تحضيره بخطوات بسيطة في مطبخك

يعد الكيك أشهر أنواع الحلويات التي يمكن أن يتم تنفيذها في المنزل، لذلك تسعى جميع النساء إلى معرفة طريقة سهلة وبسيطة لكي يتم من خلالها عمل وتنفيذ الكيك الاسفنجي بطريقة بسيطة، والكيك الاسفنجي يمكن أن يتم تقديمه في المناسبات والحفلات ويمكن أن يتم تناوله كوجبة في العشاء، يدخل الكيك الاسفنجي في عمل التورتات والحلويات المختلفة السريعة.

أسرار سحرية في الكيك الاسفنجي

الكيك الاسفنجي يمثل أهمية كبيرة لدى العديد من الأشخاص وذلك لأنها تدخل في عمل التورتات المختلفة، ومن السهل جدًا أن يتم تنفيذها باستخدام مكونات بسيطة جدًا، وعلى الرغم من سهولة تنفيذ الكيك إلا أنه معظم السيدات يفضلن شرائها، يمكن أن يتم عمل الكيك الاسفنجي بالشكولاته أو بالكريمة، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الكيك الاسفنجي والمكونات اللازمة لتنفيذه.

مقدار كوبان من الدقيق.

مقدار كوب ونصف سكر.

ملعقتين بيكينج بودر.

ملعقة صغيرة بيكينج صودا.

مقدار بسيط من الملح.

مقدار كوب وربع من الحليب.

كوب كامل من الزبدة.

مقدار ملعقة صغيرة فانيليا.

ثلاثة بيضات.

في البداية يجب أن يتم اشعال الفرن على درجة حرارة عالية تكون حوالي 180 درجة. نحضر إناء مناسب نصه به الدقيق والبيكنج بودر والملح ونخلط بينهم بشكل جيد. نحضر إناء آخر عميق نضع به البيض والسكر والفانيليا ويتم الخفق بينهم بشكل جيد باستخدام المضرب الكهربائي ويتم الخفق حتى نحصل على قوام كريمي. يتم وضع الزبدة في وعاء ونستمر في الخلط حتى تمتزج جميع المكونات. يتم إضافة الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينة تكون لينة. نقوم بإحضار صينية فرن حجمها يكون مناسب ونضع بها زبدة وندهنها بها، ثم نرش كمية من الدقيق ونصب بها خليط الكيك. توضع الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة، وهكذا تصبح وصفة الكيك الاسفنجي جاهزة.

مكونات عمل الكيك الاسفنجيخطوات عمل وتنفيذ وصفة الكيك الاسفنجي