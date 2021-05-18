فوائد الثوم للبشرة والشعر والجسم وطرق استخدامه

يعتبر الثوم صيدلية متوافرة داخل المنزل وهذا بسبب فوائدة المتعددة حيث يعتبر مضاد حيوي طبيعي فهو مطهر ومضاد لفطريات الفم والحلق واللسان يساعد في التغلب علي التهاب الجيوب الأنفية حتي المزمنة منها ويعد الثوم صديق للقلب والشرايين حيث يساعد تناوله اليومي على عدم حدوث جلطات ويفضل تناوله على الريق يوميا ولكن من الخطأ تناوله صحيح بل يجب تقطيعه وبلعه أو تقطيعه وإضافته على زبادي أو اللبن وتناوله أو إضافته إلي السلطة الخضراء المعدة لوجبة الإفطار أهم شيء هو وصوله ودخوله إلي الجهاز الهضمي صباحا وهنا نذكر بعض الفوائد الأخري للثوم.

فوائد الثوم للبشرة

يساعد الثوم علي تخليص البشرة من التجاعيد والتقليل منها كما أنه يرطب الجلد ويحميه من التصبغات التي قد يتعرض لها نتيجة أشعة الشمس أو البقع التي تظهر بعد حب الشباب ، يحتوي الثوم علي مادة الكبريت التي تقلل الالتهابات وإذا كنت تواجه مشكلة الرؤوس السوداء فينصح باستخدام الثوم ، أما إذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة فلا تستخدم الثوم علي بشرتك ابدأ لأنها لن تتحمله وسوف يؤدي إلي هياج بشرتك بشدة .

افرم 5 فصوص من الثوم واضف اليهم ماء ورد ثم ضعها فوق الحبوب حتي تجففها .

وصفة لحبوب الوجهفوائد الثوم للشعر

من أهم مميزات الثوم أنه يحفز خصلات الشعر علي النمو السريع مما يفيد أصحاب الشعر الخفيف هذا غير فوائد الأخري التي تشمل : القضاء علي القشرة بالتدريج ومنع تساقط الشعر وتغذيته .

افرم 4 فصوص من الثوم ثم اضف ملعقتين من زيت الزيتون واخلطهم جيدا ثم ابدأ بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط إلي ما يقارب الساعة ثم اغسل شعرك جيدا .

وصفة للزيادة طول وكثافة الشعر

ملاحظة : يمكنك زيادة مكونات الخليط إذا لم يكفي .

فوائد الثوم للجسم

يحسن الدورة الدموية ويزيد المناعة بشكل كبير ويساعد علي خفض مستوي ضغط الدم والحماية من أمراض القلب وتقليل نسبة الإصابة بالزهايمر وتقوية العظام والحد من خطر الإصابة بالسرطان وتحسين الهضم وكل هذا غير قيمته الغذائية الأساسية واحتوائه علي الكثير من العناصر المهمة ، لهذا ينصح بتناول بتناول فص من الثوم يوميا علي الريق .

المكان المناسب لتخزين الثوم

إذا كنت تريد الحفاظ علي الثوم لطول مدة بدون أن يتعفن ينصح أن تضعه في مكان جاف ودافئ قليلا حيث تكون درجة حرارته لا تتعدي (18) درجة مئوية .