طريقة عمل الحواوشي بكل سهولة وبألذ الوصفات مثل المطاعم مع طريقة عمل خبز الحواوشي

الحواوشي ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، حيث يحظى بإقبال الكثير، ويقبل الجميع على تناوله في المطاعم وشرائه من الخارج، لمذاقه اللذيذ والشهي والخاص والمميز، وقد يكلفكم أموالا باهظة، كما أنه غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضير الحواوشي بطريقة سهلة وبسيطة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل لأفراد أسرتها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديهم، وغير مكلفة. وهو أكلة شعبية، تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي. ويتميز الحواوشي بقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على البروتينات والفيتامينات والألياف والكربوهيدرات والنشويات الهامة لصحة الجسم، فهو يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما يساعد على الهضم. كما يمكنكم تجربة صفيحة اللحم والاستمتاع بمذاقها الطيب والجميل مع جميع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الحواوشي وطريقة تحضيره بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهى أحلى من المطاعم وبأقل تكلفة.

مكونات الحواوشي

يتكون الحواوشي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

كوب ماء.

4 أكوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الحشوة

نصف كيلو لحمة مفرومة.

حبة فلفل حار مفروم ناعم.

حبة فلفل حلو مفروم ناعم.

حبة طماطم مفرومة ناعم.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة كزبرة.

نصف ملعقة صغيرة ببريكا.

نصف ملعقة صغيرة بهارات كباية صيني.

رشة قرنفل.

رشة هيل.

ملعقة صغيرة ملح.

2 فص ثوم كبار مهروس.

ملعقة كبيرة سمن بلدي لدهن الخبز.

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه نصف كوب ماء دافئ والخميرة الفورية والسكر ونقلبهم جيدا حتى يذوب السكر والخميرة، ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

بعدما تتفاعل الخميرة نضيف إلى الوعاء كوب من الماء والدقيق والبيكنج بودر والملح ونخلطهم جيدا، ثم نعجن جيدا حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

نغطي الوعاء بكيس بلاستك ونتركها لمدة ساعة تقريبا حتى تختمر.

نحضر صينية فرن ونرش عليها دقيق، ثم نقسم العجينة بعد اختمارها إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم، ونرص الكرات في الصينية ونغطيهم بكيس بلاستك، ونتركهم يرتاحوا لمدة 5 دقائق.

نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة صغيرة، ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.

نضع مقلاة على النار ونتركها تسخن، ثم نضع فيها الخبز واحدا تلو الآخر وعندما تظهر فقاعات في الخبز نقلبه على الجهة الأخرى (مع مراعاة خبطه بسباتولا حتى ينتفخ) ونتركه حتى ينضج، ثم نرفعه من على النار.

طريقة تحضير الخبز

نترك الخبز يبرد قليلا، ثم نضعه داخل كيس بلاستك حتى يظل طري، وبذلك يكون جاهز لعمل الحواوشي.

طريقة تحضير الحشوة

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه اللحمة المفرومة ونضيف إليها البصل المفروم ناعم والفلفل الأخضر المفروم ناعم والطماطم المفروم ناعم والفلفل الأسود والملح والكزبرة والببريكا والقرنفل والهيل والكباية الصيني وبهارات اللحمة والثوم المهروس ونخلطهم جيدا.

نغطي الوعاء بكيس بلاستك ونتركه في الثلاجة لمدة ساعة أو نصف ساعة على الأقل حتى تأخذ اللحمة نكهة الخضار والتوابل.

طريقة تحضير الحواوشي

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الحواوشي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير وهي كالآتي:

نقوم بفتح الخبز من الأطراف، ثم نضع داخل كل رغيف مقدار وفير من حشوة اللحمة المفرومة ونوزعها جيدا.

نضع مقلاة على نار أقل من المتوسط ونتركها تسخن، ثم ندهنها بالسمن البلدي، ثم نقوم بتسوية الحواوشي فيها، ونضغط على الرغيف برفق بسباتولا حتى تتحمر الجهة التي بالأسفل وعندما تتحمر الجهة التي بالأسفل نقلبه على الجهة الأخرى ونتركه حتى ينضج، ثم نرفع الحواوشي من المقلاة.