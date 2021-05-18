طريقة عمل البيتزا الايطالي والطعم حكاية بالمنزل

البيتزا الايطالي ، من أشهر الأكلات في الوطن العربي، وتعتبر من الأكلات سريعة التحضير، ويمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة، ولا تستغرق منا وقت أو جهد في طريقة إعدادها، وتتكون من بعض المكونات التي تجعل طعمها شهي ورائحتها جميله تجعل الكبار والصغار يعشقونها ويفضلون تناولها بكثرة، ويمكن إضافة بعض النكهات الجميلة إليها حتى تعطي لها مذاق طيب ومختلف يميزها عن الأكلات الأخرى، ويرجع أصل البيتزا إلى المطاعم الإيطالية، لذلك يقترن اسمها دائما بإيطاليا، لكن المصريين بذلوا جهد كبير حتى يجعلوا منها وجبة شرقية تحمل حشوات خاصه بهم، ليحسنوا من مذاقها ويجعلوها تحتل المرتبة الأولى في الأكلات الشرقية، ويمكن عملها بطرق عديدة، حيث يمكن إعدادها باللحمة المفرومة، أو بالجبن، أو بالدجاج، أو التونة، أو الجمبري، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البيتزا الايطالي بكل سهولة في المنزل.

مكونات عجينة البيتزا الايطالي

تحتوي طريقة عمل البيتزا الايطالي على المكونات الآتية:-

٤ أكواب من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الزيت.

واحد ونصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

رشه من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة عمل العجينة

سوف نتعرف على طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل من خلال الخطوات التالية:-

نقوم بخلط الدقيق والسكر والملح والخميرة في وعاء، ونقوم بضربهم من خلال المضرب اليدوي. نضيف الماء ثم الزيت ثم الحليب إلى المكونات السابقة، ثم نخلط عجينة البيتزا لمدة عشر دقائق. نترك العجينة جانباً في مكان دافئ مدة ساعتين ونصف حتى ترتاح، وتصبح جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل البيتزا الايطالي بالدجاج

تحتوي هذه الوصفة على المكونات الآتية:-

ربع كيلو من الدجاج المقطع قطع صغيرة.

حبتان من الطماطم.

حبتان من الفلفل الأخضر أو الأصفر.

١٠٠ جرام من الجبنة الرومي، و ١٠٠ جرام من الجبنة الموتزريلا.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

٢ ملعقة كبيرة من الصلصة.

١٠٠ جرام من الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البيتزا الايطالي بالدجاج في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهى كالتالي:-

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها بشكل جيد. نقوم بتوزيع الخليط على العجينة بشكل متساوي. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونتركها نصف ساعة حتى تنضج. نخرج صينية البيتزا الايطالي من الفرن ونقدمها مع الكاتشب والمايونيز وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل البيتزا الايطالي بالجمبري

يعتبر الجمبري من الأكلات البحرية اللذيذة وتحتوي على العديد من الفوائد للجسم، وتحتوي البيتزا الايطالي بالجمبري على المكونات الأتية:-

ثلاثة حبات من الطماطم المقطع شرائح.

ثلاثة حبات من الفلفل المقطع شرائح.

100 جرام زيتون أخضر أو أسود.

2 ملعقة كبيرة صوص بيتزا.

نصف كيلو جمبري مقشر ومتبل.

2 حبة بصل مقطعة شرائح.

100 جرام جبنة موتزاريلا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البيتزا الايطالي بالجمبري بأسهل الخطوات وهى كالتالي:-