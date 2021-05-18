طريقة تحضير المطبق المالح بحشوات مختلفة مثل المحلات

طريقة تحضير المطبق المالح، المطبق المالح هو وجبة يمنية، تمتاز بالطعم اللذيذ والمذاق الرائع، كما أنها سريعة التحضير، وهناك المطبق الحلو أيضا الذي يسقى بالعسل، والمطبق المالح يمكن استخدام أكثر من حشوة به، وهو ما سنتطرق إليه في هذا المقال. طريقة تحضير المطبق المالح

طريقة تحضير المطبق المالح المكونات رقائق سمبوسك.

نصف كيلو من قطع الدجاج.

بيضتان.

بصل أخضر مفروم.

طماطم مفرومة.

عصير ليمون.

زيت طعام.

ملعقتين من الزبدة.

كمون وفلفل أسود وملح (نصف ملعقة من كل نوع). طريقة التحضير تمزج قطع الدجاج بالملح والتوابل.

يقلى الدجاج في الزبدة.

توضع بقية المقادير إلى الدجاج مع التقليب.

توضع الحشوة في رقائق السمبوسك وتطبق بأي شكل، وتقلى في طاسة بها زيت ساخن على النار، ويتم التأكد من تحمير المطبق من كل الجهات. طريقة تحضير المطبق باللحم المفروم طريقة تحضير المطبق باللحم المفروم المقادير كوبان من الدقيق.

بيضة.

ملعقتين من الزبدة السائلة.

ماء قدر الحاجة.

نصف ملعقة من الملح. مقادير الحشوة ربع كيلو من اللحم المفروم.

حبتين من الطماطم.

خمس بيضات.

زيت طعام.

أربع ملاعق زيت ذرة.

ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف كأس من البقدونس ( مفروم).

بصل أخضر مفروم. طريقة التحضير يمزج الماء والدقيق والبيض والزبدة والملح في إناء مناسب للعجن.

توضع العجينة جانبا حوالي ساعة لكي ترتاح.

تفرد العجينة فوق سطح مناسب منثور به القليل من الدقيق، ثم تقسم إلى قطع.

يمزج اللحم مع البقدونس المفروم والبهارات والملح والبصل الأخضر والطماطم.

يوضع البيض مع المكونات مع المزج الجيد المكونات.

يتم حشو شرائح العجين وتشكل على هيئة لفائف مربعة.

يقلى المطبق في طاسة بها زيت ساخن على نار معتدلة، ويقلب ليأخذ لون ذهبي من كل ناحية. وصفة لإعداد المطبق باستخدام الجلاش أو الرقاق وصفة لإعداد المطبق باستخدام الجلاش أو الرقاق المقادير أوراق جلاش أو رقاق.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

بصل مفروم.

ثمرتين من الطماطم.

ثمان بيضات.

زيت طعام.

ربطتين كرات.

ملح وفلفل أسود ومكون (ملعقة صغيرة من كل نوع).

القليل من الماء مع ملعقتين دقيق للصق المطبق. طريقة التحضير يقلى اللحم مع البصل في إناء على النار.

ينثر الملح والبهارات على اللحم، ثم توضع خضروات الوصفة مع التحريك الجيد لامتزاج المكونات.

تفرد شريحتان من الرقاق أو الجلاش على صينية ويتم حشوها بمقدار ملائم من الحشو.

نغلق الأطراف عن طريق خليط البصل ويقلى المطبق في زيت ساخن، ويقدم بعد نضجه وبألف هنا. الوسوم

طريقة تحضير المطبق المالح، المطبق المالح هو وجبة يمنية، تمتاز بالطعم اللذيذ والمذاق الرائع، كما أنها سريعة التحضير، وهناك المطبق الحلو أيضا الذي يسقى بالعسل، والمطبق المالح يمكن استخدام أكثر من حشوة به، وهو ما سنتطرق إليه في هذا المقال. طريقة تحضير المطبق المالح

طريقة تحضير المطبق المالح المكونات رقائق سمبوسك.

نصف كيلو من قطع الدجاج.

بيضتان.

بصل أخضر مفروم.

طماطم مفرومة.

عصير ليمون.

زيت طعام.

ملعقتين من الزبدة.

كمون وفلفل أسود وملح (نصف ملعقة من كل نوع). طريقة التحضير تمزج قطع الدجاج بالملح والتوابل.

يقلى الدجاج في الزبدة.

توضع بقية المقادير إلى الدجاج مع التقليب.

توضع الحشوة في رقائق السمبوسك وتطبق بأي شكل، وتقلى في طاسة بها زيت ساخن على النار، ويتم التأكد من تحمير المطبق من كل الجهات. طريقة تحضير المطبق باللحم المفروم طريقة تحضير المطبق باللحم المفروم المقادير كوبان من الدقيق.

بيضة.

ملعقتين من الزبدة السائلة.

ماء قدر الحاجة.

نصف ملعقة من الملح. مقادير الحشوة ربع كيلو من اللحم المفروم.

حبتين من الطماطم.

خمس بيضات.

زيت طعام.

أربع ملاعق زيت ذرة.

ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف كأس من البقدونس ( مفروم).

بصل أخضر مفروم. طريقة التحضير يمزج الماء والدقيق والبيض والزبدة والملح في إناء مناسب للعجن.

توضع العجينة جانبا حوالي ساعة لكي ترتاح.

تفرد العجينة فوق سطح مناسب منثور به القليل من الدقيق، ثم تقسم إلى قطع.

يمزج اللحم مع البقدونس المفروم والبهارات والملح والبصل الأخضر والطماطم.

يوضع البيض مع المكونات مع المزج الجيد المكونات.

يتم حشو شرائح العجين وتشكل على هيئة لفائف مربعة.

يقلى المطبق في طاسة بها زيت ساخن على نار معتدلة، ويقلب ليأخذ لون ذهبي من كل ناحية. وصفة لإعداد المطبق باستخدام الجلاش أو الرقاق وصفة لإعداد المطبق باستخدام الجلاش أو الرقاق المقادير أوراق جلاش أو رقاق.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

بصل مفروم.

ثمرتين من الطماطم.

ثمان بيضات.

زيت طعام.

ربطتين كرات.

ملح وفلفل أسود ومكون (ملعقة صغيرة من كل نوع).

القليل من الماء مع ملعقتين دقيق للصق المطبق. طريقة التحضير يقلى اللحم مع البصل في إناء على النار.

ينثر الملح والبهارات على اللحم، ثم توضع خضروات الوصفة مع التحريك الجيد لامتزاج المكونات.

تفرد شريحتان من الرقاق أو الجلاش على صينية ويتم حشوها بمقدار ملائم من الحشو.

نغلق الأطراف عن طريق خليط البصل ويقلى المطبق في زيت ساخن، ويقدم بعد نضجه وبألف هنا.

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