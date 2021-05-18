أسهل طريقه عمل الشعرية باللبن على قد الإيد نجلاء الشرشابي بخطوات سريعه التحضير

طريقه عمل الشعرية باللبن ، هي نوع من أنواع الحلويات اللذيذه الطعم وسريعه التحضير، وبمكونات بسيطه، ويحبها الصغار والكبار، وهي من اجمل الحلويات التي تقدم للضيوف أو التجمعات العائلية، وتمتاز ب الرائحة الشهية واللذيذة، وهي وصفه ناجحه تماما ومجربه، وتمتاز أيضآ بوجود المكسرات فيها، من الحلويات البادرة الخفيفة علي المعدة، وتقدم بعد وجبات الطعام، فهو طبق سريع وبسيط وغير مكلف إطلاقاً لان كل مكونات متوافرة في أي بيت، ومغذية للأطفال.

طريقه عمل الشعرية باللبن ومكوناتها

من الحلويات سهلة التحضير كيكة الشيكولاتة، وأسهل خطوات بسكويت بالقشطة والكاكو المفضل لدى أطفالنا، ولكي تحضري أجمل شعرية باللبن حضري تلك المكونات:

قطعه من الزبدة 1/4 كيلو من الشعرية أو حسب الكمية المطلوبة مكسرات (حسب الرغبة) 1 معلقه صغيره قرفه 2 كيلوا حليب فانيليا 1 معلقه نشا 1 معلقه قشطه جوز هند (حسب الرغبة) كوب ونصف من السكر

نحضر صنية ونضعها علي النار نضع فيها الزبدة حتى الذوبان نضع في الصنية الشعرية ونقلب الشعرية باستمرار حتى يصبح لونها ذهبي نسكب عليها الماء المناسب زي عمايل الأرز، ونتركها تستوي نقوم بغلي اللبن مع السكر في إناء على النار ( يضاف إلى الشعرية عند التقديم) نحضر طبق ونضع فيه كمية من الشعرية أو في كأس ثم نضيف اللبن على الشعرية ثم نضع مكسرات فوق الشعرية بعد ذلك نضع معلقه صغيره من القرفة ثم يقلب جميع المكونات

بعد تحمير الشعرية مع الذبدة نقوم بسكب بعد ذلك 2 كوب من الحليب مع التقليب المستمر ثم نضع الفانيليا نحضر صنية أخرى ونضع فيها 1 كيلوا من الحليب ثم نسكب كوب ونصف من السكر(حسب الرغبة) ثم نترك اللبن حتى يغلي ثم نسكب عليه معلقه نشا مدوبنها في نصف كوب حليب ومع التقليب المستمر وبعد ذلك نضع معلقه ألقشطه وبعد التقليب المستمر ويتماسك الخليط بعد ذلك نسكب الخليط علي الشعرية ثم يقلب الخليط علي نار هادئه ثم نضع بعض جوز الهند (حسب الرغبة) وبعد تقليب جميع المكونات مع بعضها نحضر صنية وندهنها ببعض الزيت ونضع الخليط في صنية وننتظر حتى تبرد ثم نضعها في الثلاجة ل ربع ساعه ثم بعد ما نخرجها من الثلاجة تقطع وتقدم للأكل

طريقه تحضير الشعرية باللبن نجلاء الشرشابيطريقة أخرى لعمل شعيرية باللبنفيديو الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة

من أجمل الحلويات سريعة التحضير هي طريقه عمل الشعرية باللبن والمكسرات وسهلة على المعدة.