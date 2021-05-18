أسهل طريقة عمل فتة شاورما اللحمة في المنزل بالخطوات

فتة شورما اللحمة، هي احدي الأطباق المفضلة لدى الجمع الكبار والأطفال، يمكن تناولها بأكثر من طريقة ساندوتشات الشورما لحمة مع البطاطس المحمرة، وصوص الثومية، ويمكن تقديمها على شكل وجبة غداء أساسية فتة شورما بدون أطباق جانبية، أو سلطة ألطحينه.

شورما اللحمة بالخطوات في المنزل، يمكن التنوع في تحضير الشورما من الفراخ ( الدجاج) ترغب كل ربة منزل في تخضير اشهي الأطباق، وأطباق غير تقليدية لمنع أطفالها من شراء الطعام من المحلات، نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني.

طريقة تحضير فتة شورما اللحمة

نسعى دائما إلى تقديم افضل واشهي الوصفات التي يمكن تحضيرها بالمنزل بكل سهولة ويسر، لعدم ألجوء إلى تناول الطعام في المحلات وشراء الطعام الجاهز، يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة بنفس طعم المحلات الشهي ألذيذ يجب اتباع الخطوات وتحضير المقادير، فتة شورما الدجاج، أيضا من الأطباق سهلة التحضير.

أولا مقادير فتة الشورما لحمة

كيلو لحم بفتيك او لحم وتقطع شرائح رفيعة.

مقدار من زيت الزيتون ويمكن استبداله بالزيت العادي.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من بهاررات اللحم.

معلقة صغيرة من البصل البودر.

معلقة صغيرة من ثوم البودر.

معلقة صغيرة من القرفة.

عدد1 علبة زبادي.

قطع من طماطم.

قطع من الفلفل الأخضر.

معلقة ألطحينه.

بقدونس.

بصل شرائح.

مقادير أرز الفتة.

عدد2 كوب من الأرز.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل .

معلقة من كارى.

معلقة من جنزبيل.

ورق لورا.

قرنفل.

بهارات.

نبدأ أولا في تحضير شورما اللحم اهم خطوة التتبيل. نحضر وعاء عميق ونضع شرائح اللحم ونضيف أليها(ملح-فلفل-ثوم بودر-بصل بودر- بهارات اللحم- علبة زبادي-قرفة). نخلط اللحم مع التوابل جيدا ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة في الثلاجة. نحضر طاسة ونضع معلقة من الزبدة، أو الزيت اختياري ونضع شرائح البصل ونقلب جيدا. ثم نضع شرائح اللحم على البصل ونقلب جيدا، ونضيف ماء ساخن ونتركها حتى التسوية. أخر خطوة نضع قطع الطماطم والفلفل الأخضر، مع أضافه معلقة من ألطحينه، ثم البقدونس.

طريقة عمل فتة شورما اللحمة بالمنزل

نبدأ في تحضير الأرز الخاص بالفتة.