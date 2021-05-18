دجاج كنتاكي السري بخلطة كنتاكي الشهيره وسر القرمشة احلى من الجاهز

دجاج كنتاكي السري بخلطة كنتاكي الشهيره وسر القرمشة دجاج كنتاكي المقلي لذيذ وشهي للغاية وهو من أشهر الاكلات السريعة في التجهيز في المطاعم المتنوعة وهو مصنوع من توابل خاصة لمنحه نكهة فريدة ويقترن بالبطاطس المقلية وكذلك الكايزر والكاتشب حسب الرغبة، ومن خلال خطوات سهلة وبسيطة نوفر طريقة لتحضير شرائح الدجاج المقرمشة (دجاج كنتاكي). دجاج كنتاكي السري بخلطة كنتاكي الشهيره وسر القرمشة مكونات التتبيلة: 500 مللي جرام من الحليب الرايب.

ملعقة واحدة قليلة من الملح.

وجود فلفل.

الثوم البودر.

كذلك كزبرة.

البصل البودر.

الفلفل الحار.

1/4 كوب من الخل. خطوات عمل تتبيلة ستربس الدجاج “دجاج كنتاكي” نقوم بمزج كل مكونات التتبيلة معًا، ثم نضع الدجاج فيها وننقعها.

ضعي دجاج كنتاكي المتبل في الثلاجة لمدة لا قتل عن 8 إلى 12 ساعة. خلطة التغليف وسر والقرمشة ما يقرب من 500 جرام من الطحين.

ملعقتان ممتلئة من النشا.

ملعقة قليلة من الملح.

القليل من الفلفل.

كزبرة مجففة.

الثوم البودر.

بودرة البصل.

الفلفل الحار. طريقة التحضير الدجاج نغسله ونقطعه إلى 8 قطع ونضعه في مصفاة.

نضع الدقيق والنشا والملح والفلفل الأسود ومسحوق الثوم ومسحوق الفلفل الحار ومسحوق البصل والكركم ومسحوق الخبز والفلفل الحار في إناء كبير ويخلط جيدا.

أضيفي الماء إلى خليط الدقيق واخلطي جيداً حتى تحصلي على عجينة سميكة تشبه للسائلة.

ضعي قطع الدجاج في خليط الدقيق واعجنها جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع الطحين في صينية مسطحة واسعة.

نخرج قطع الدجاج من خليط الدقيق المتبل ونغمسها في الدقيق لتغطيتها بالكامل.

ضعي كمية كبيرة من الزيت في القلاية على درجة حرارة عالية حتى تصبح ساخنة جدًا.

نضع قطع الدجاج في الزيت ونخفف الحرارة قليلاً ثم نغطي القدر.

اقلب الدجاج على الجانبين حتى يصبح طريًا وذهبيًا.

نضع الدجاج المقلي على ورق المطبخ لإزالة الزيت الزائد.

نقدم دجاج كنتاكي فرايد تشيكن حار ومقرمش، معه سلطة كول سلو وكذلك بطاطس مقلية. الوسوم

دجاج كنتاكي السري بخلطة كنتاكي الشهيره وسر القرمشة دجاج كنتاكي المقلي لذيذ وشهي للغاية وهو من أشهر الاكلات السريعة في التجهيز في المطاعم المتنوعة وهو مصنوع من توابل خاصة لمنحه نكهة فريدة ويقترن بالبطاطس المقلية وكذلك الكايزر والكاتشب حسب الرغبة، ومن خلال خطوات سهلة وبسيطة نوفر طريقة لتحضير شرائح الدجاج المقرمشة (دجاج كنتاكي). دجاج كنتاكي السري بخلطة كنتاكي الشهيره وسر القرمشة مكونات التتبيلة: 500 مللي جرام من الحليب الرايب.

ملعقة واحدة قليلة من الملح.

وجود فلفل.

الثوم البودر.

كذلك كزبرة.

البصل البودر.

الفلفل الحار.

1/4 كوب من الخل. خطوات عمل تتبيلة ستربس الدجاج “دجاج كنتاكي” نقوم بمزج كل مكونات التتبيلة معًا، ثم نضع الدجاج فيها وننقعها.

ضعي دجاج كنتاكي المتبل في الثلاجة لمدة لا قتل عن 8 إلى 12 ساعة. خلطة التغليف وسر والقرمشة ما يقرب من 500 جرام من الطحين.

ملعقتان ممتلئة من النشا.

ملعقة قليلة من الملح.

القليل من الفلفل.

كزبرة مجففة.

الثوم البودر.

بودرة البصل.

الفلفل الحار. طريقة التحضير الدجاج نغسله ونقطعه إلى 8 قطع ونضعه في مصفاة.

نضع الدقيق والنشا والملح والفلفل الأسود ومسحوق الثوم ومسحوق الفلفل الحار ومسحوق البصل والكركم ومسحوق الخبز والفلفل الحار في إناء كبير ويخلط جيدا.

أضيفي الماء إلى خليط الدقيق واخلطي جيداً حتى تحصلي على عجينة سميكة تشبه للسائلة.

ضعي قطع الدجاج في خليط الدقيق واعجنها جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع الطحين في صينية مسطحة واسعة.

نخرج قطع الدجاج من خليط الدقيق المتبل ونغمسها في الدقيق لتغطيتها بالكامل.

ضعي كمية كبيرة من الزيت في القلاية على درجة حرارة عالية حتى تصبح ساخنة جدًا.

نضع قطع الدجاج في الزيت ونخفف الحرارة قليلاً ثم نغطي القدر.

اقلب الدجاج على الجانبين حتى يصبح طريًا وذهبيًا.

نضع الدجاج المقلي على ورق المطبخ لإزالة الزيت الزائد.

نقدم دجاج كنتاكي فرايد تشيكن حار ومقرمش، معه سلطة كول سلو وكذلك بطاطس مقلية.

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