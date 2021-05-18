أسهل طريقة لعمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي و3 أسرار خطيرة لنجاحها

الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي وأهم 3 أسرار رهيبة لنجاحها نقدمها إليكم عبر هذا المقال المقدم من ثقفني، حيث يمكن طهى الفراخ بالكثير من الطرق المتنوعة والمختلفة، فيمكن عمل الفراخ المسلوقة، ويمكن عمل الفراخ المقرمشة، ويمكن عمل الفراخ المشوية بأكثر من طريقة، وتجد أن الفراخ المشوية وخاصة بتتبيلة الحاتي نالت على إعجاب الكثيرين مما يدفع الكثير من ربات البيوت عن البحث عن أفضل طريقة لإعدادها في المنزل بمذاق يضاهي أشهر المطاعم، تابعونا لنتعرف سوياً على أسهل طريقة لعمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي. أسهل طريقة لعمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي أسهل طريقة لعمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي المكونات: عدد أربعة قطع من صدور الدجاج” أو فرخة مقطعة إلى 4 أجزاء.

ربع كوب من الخل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الخردل.

3 فصوص من الثوم المفروم جيداً.

عصير نصف ليمونه.

نصف كوب من السكر البني.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

3 ملاعق من زيت الزيتون. خطوات عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي أحضري وعاء كبير ومناسب لإعداد التتبيلة بداخلة.

أضيفي كلا من الخل والخردل ويليهم الثوم المفروم ناعم جداً.

ثم أضيفي إليهم عصير النصف ليمونة، والسكر البني والملح.

اخفقي المكونات جيداً حتى تتجانس، ثم أضيفي إليهم الزيت مع الفلفل الأسود.

هكذا أصبحت تتبيلة الحاتى السرية جاهزة للاستخدام.

أحضري صدور الدجاج أو الفرخة المقطعة إلى أربعة أجزاء وانقعيها فى التتبيلة السرية واتركيها فى الثلاجة لمدة يوم كامل.

أحضري الشواية وابدئي فى إشغال الفحم جيداُ حتى يتم شواء الفراخ بسهولة.

صفي قطع الفراخ من التتبيلة وأضيفيها على شبكة الشواية وقلبيها على الجهتين بشكل مستمر لتنضج وتأخذ لون ذهبي جميل.

بعد ذلك قدمي قطع الفراخ فى طبق التقديم المناسب مع السلطة المتنوعة والطحينة. خطوات عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي الوسوم

الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي وأهم 3 أسرار رهيبة لنجاحها نقدمها إليكم عبر هذا المقال المقدم من ثقفني، حيث يمكن طهى الفراخ بالكثير من الطرق المتنوعة والمختلفة، فيمكن عمل الفراخ المسلوقة، ويمكن عمل الفراخ المقرمشة، ويمكن عمل الفراخ المشوية بأكثر من طريقة، وتجد أن الفراخ المشوية وخاصة بتتبيلة الحاتي نالت على إعجاب الكثيرين مما يدفع الكثير من ربات البيوت عن البحث عن أفضل طريقة لإعدادها في المنزل بمذاق يضاهي أشهر المطاعم، تابعونا لنتعرف سوياً على أسهل طريقة لعمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي. أسهل طريقة لعمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي أسهل طريقة لعمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي المكونات: عدد أربعة قطع من صدور الدجاج” أو فرخة مقطعة إلى 4 أجزاء.

ربع كوب من الخل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الخردل.

3 فصوص من الثوم المفروم جيداً.

عصير نصف ليمونه.

نصف كوب من السكر البني.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

3 ملاعق من زيت الزيتون. خطوات عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي أحضري وعاء كبير ومناسب لإعداد التتبيلة بداخلة.

أضيفي كلا من الخل والخردل ويليهم الثوم المفروم ناعم جداً.

ثم أضيفي إليهم عصير النصف ليمونة، والسكر البني والملح.

اخفقي المكونات جيداً حتى تتجانس، ثم أضيفي إليهم الزيت مع الفلفل الأسود.

هكذا أصبحت تتبيلة الحاتى السرية جاهزة للاستخدام.

أحضري صدور الدجاج أو الفرخة المقطعة إلى أربعة أجزاء وانقعيها فى التتبيلة السرية واتركيها فى الثلاجة لمدة يوم كامل.

أحضري الشواية وابدئي فى إشغال الفحم جيداُ حتى يتم شواء الفراخ بسهولة.

صفي قطع الفراخ من التتبيلة وأضيفيها على شبكة الشواية وقلبيها على الجهتين بشكل مستمر لتنضج وتأخذ لون ذهبي جميل.

بعد ذلك قدمي قطع الفراخ فى طبق التقديم المناسب مع السلطة المتنوعة والطحينة. خطوات عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي و3 أسرار خطيرة لنجاحها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.