طريقة عمل مقرمشات وشيبسي الأفران بمذاقات مختلفة

طريقة عمل مقرمشات وشيبسي الأفران هي من أكثر التسالي التي أشتهرت مؤخراً في جميع المخابز ويتم صنعها بأشكال مختلفة وأطعمة كثيرة يقبل الجميع على شرائها بكميات كبيرة من الأفران ويعشق تناولها الكبار والصغار وتصرف كل سيدة أموال كثيرة في شراء كميات قليلة من المقرمشات وتعتقد كل فتاه أو سيده صعوبة في تنفيذه في المنزل ولكن العكس صحيح لا يستغرق وقت كبير في التحضير وله طرق عديدة في طريقة الأعداد ولها أكثر من مذاق مختلف يحظي جميع الأذواق منها السادة، السمسم، حبة البركة، الكمون، الجبن، الكاتشب. طريقة عمل مقرمشات الأفران بمذاقات مختلفة طريقة عمل مقرمشات الأفران بمذاقات مختلفة طريقة عمل شيبسي الأفران للشيف هالة فهمي المكونات كوبان دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب زيت ذرة.

ملعقة كبيرة معجون صلصة.

ماء للعجن. للتزين حبة البركة.

سمسم.

جبنه رومي مفرومة.

بخاخة بها ماء وملح. طريقة التحضير نحضر بولة عميقة.

نضيف الدقيق، البيكنج بودر.

نضيف الكركم، الكمون، ملح.

يقلب جميع المكونات الجافة جيدا.

نضيف ملعقة كبيرة صلصة.

نضيف ربع كوب من الزيت.

نفرك جميع المكونات.

حتي نحصل على عجينة رملية.

نحضر وعاء أخر عميق.

نفرغ الدقيق ونفركه مرة أخري.

ونصب الماء بالتدريج.

ونعجن حتي نحصل على عجينة طرية متماسكة.

نتركها لمده عشر دقائق لتختمر.

نضع كمية مناسبة على رخامه المطبخ.

نبرم العجين بالعجن.

ونقطعه دوائر متساوية.

نكور الدوائر.

نحضر طبق مسطح ونرش كمية من الدقيق.

نرص العجين ونتركه ليختمر مرة أخري.

نضع كمية أخر من الدقيق علي رخامه المطبخ.

نضع قطعه من العجين ونفردها بالنشابة من الوجهين.

نقطعها بالسكين أربع أجزاء.

ثم نقطعها مثلثات بأحجام متساوية.

ترص في صينية .

ونكرر ما سبق في باقي العجين.

ويرص في صينية.

نرش بالبخاخة وجه المقرمشات.

ونضع حبة البركة، السمسم، جبنة رومي مفروم.

وأخيراُ نرش كية صغيرة من الكمون على الوجه.

لإعطائها مذاق رائع ومميز.

نشغل الفرن مسبقا قبل دخول الصواني بنصف ساعة.

ندخل الصواني على درجه حرارة 180.

نتركها في الفرن لمده لا تزيد عن خمس دقائق. طريقة عمل المقرمشات المالحة طريقة عمل المقرمشات المالحة المكونات كوب ونصف دقيق.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة كمون حصي.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ.

بخاخ بها ماء وملح. طريقة التحضير نحضروعاء عميقة.

نضع الدقيق، الخميرة، الملح، السكر، الكمون.

نقلب جيع المكونات الجافة.

نضيف الزيت.

نقلب باليد العجين.

نقلب حتي نحصل على عجينة رملية.

نصب بالتدريج الماء الدافئ.

نعجنها حتي نحصل على قوام مناسب.

نترك العجين يختمر لمدة عشر دقائق.

نأخذ قطعة صغيرة من العجين.

ونلف بالطول بحجم رفيع.

نقطعها بأحجام غير متساوية.

نشكلها بإشكال مختلفة دائرية.

نضعها في صواني.

نرش ببخاخ ماء وملح وجه المقرمشات.

ونضع كمية قليلة من الملح علي الوجه.

نضعها في الفرن على درجة حرارة 180.

نتركها لمده خمس دقائق.

تحفظ في علبة محكمة الغلق.

طريقة عمل مقرمشات وشيبسي الأفران هي من أكثر التسالي التي أشتهرت مؤخراً في جميع المخابز ويتم صنعها بأشكال مختلفة وأطعمة كثيرة يقبل الجميع على شرائها بكميات كبيرة من الأفران ويعشق تناولها الكبار والصغار وتصرف كل سيدة أموال كثيرة في شراء كميات قليلة من المقرمشات وتعتقد كل فتاه أو سيده صعوبة في تنفيذه في المنزل ولكن العكس صحيح لا يستغرق وقت كبير في التحضير وله طرق عديدة في طريقة الأعداد ولها أكثر من مذاق مختلف يحظي جميع الأذواق منها السادة، السمسم، حبة البركة، الكمون، الجبن، الكاتشب. طريقة عمل مقرمشات الأفران بمذاقات مختلفة طريقة عمل مقرمشات الأفران بمذاقات مختلفة طريقة عمل شيبسي الأفران للشيف هالة فهمي المكونات كوبان دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب زيت ذرة.

ملعقة كبيرة معجون صلصة.

ماء للعجن. للتزين حبة البركة.

سمسم.

جبنه رومي مفرومة.

بخاخة بها ماء وملح. طريقة التحضير نحضر بولة عميقة.

نضيف الدقيق، البيكنج بودر.

نضيف الكركم، الكمون، ملح.

يقلب جميع المكونات الجافة جيدا.

نضيف ملعقة كبيرة صلصة.

نضيف ربع كوب من الزيت.

نفرك جميع المكونات.

حتي نحصل على عجينة رملية.

نحضر وعاء أخر عميق.

نفرغ الدقيق ونفركه مرة أخري.

ونصب الماء بالتدريج.

ونعجن حتي نحصل على عجينة طرية متماسكة.

نتركها لمده عشر دقائق لتختمر.

نضع كمية مناسبة على رخامه المطبخ.

نبرم العجين بالعجن.

ونقطعه دوائر متساوية.

نكور الدوائر.

نحضر طبق مسطح ونرش كمية من الدقيق.

نرص العجين ونتركه ليختمر مرة أخري.

نضع كمية أخر من الدقيق علي رخامه المطبخ.

نضع قطعه من العجين ونفردها بالنشابة من الوجهين.

نقطعها بالسكين أربع أجزاء.

ثم نقطعها مثلثات بأحجام متساوية.

ترص في صينية .

ونكرر ما سبق في باقي العجين.

ويرص في صينية.

نرش بالبخاخة وجه المقرمشات.

ونضع حبة البركة، السمسم، جبنة رومي مفروم.

وأخيراُ نرش كية صغيرة من الكمون على الوجه.

لإعطائها مذاق رائع ومميز.

نشغل الفرن مسبقا قبل دخول الصواني بنصف ساعة.

ندخل الصواني على درجه حرارة 180.

نتركها في الفرن لمده لا تزيد عن خمس دقائق. طريقة عمل المقرمشات المالحة طريقة عمل المقرمشات المالحة المكونات كوب ونصف دقيق.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة كمون حصي.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ.

بخاخ بها ماء وملح. طريقة التحضير نحضروعاء عميقة.

نضع الدقيق، الخميرة، الملح، السكر، الكمون.

نقلب جيع المكونات الجافة.

نضيف الزيت.

نقلب باليد العجين.

نقلب حتي نحصل على عجينة رملية.

نصب بالتدريج الماء الدافئ.

نعجنها حتي نحصل على قوام مناسب.

نترك العجين يختمر لمدة عشر دقائق.

نأخذ قطعة صغيرة من العجين.

ونلف بالطول بحجم رفيع.

نقطعها بأحجام غير متساوية.

نشكلها بإشكال مختلفة دائرية.

نضعها في صواني.

نرش ببخاخ ماء وملح وجه المقرمشات.

ونضع كمية قليلة من الملح علي الوجه.

نضعها في الفرن على درجة حرارة 180.

نتركها لمده خمس دقائق.

تحفظ في علبة محكمة الغلق.

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