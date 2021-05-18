ADHD كيفية اكتشاف اصابة فرط الحركة وتشتت الانتباه وافضل طرق العلاج

إن الـ ADHD يتمثل في فرط الحركة وتشتت الانتباه وهو عبارة عن اضطراب عقلي، ويكون سبب في سلوكيات مفرطة النشاط وزيادة الاندفاع، كما أنه يؤثر على المستوى الدراسي بشكل سلبي، والكثير من الآباء لا يمكنه تشخيص الحالة بالطريقة الصحيحة من الصغر.

ADAD كيفية اكتشاف اصابة فرط الحركة وتشتت الانتباه

إن الشخص المصابة بالـ ADHD يعاني من تشتت في التركيز والذي ينعكس بشكل واضح على المستوى الدراسي، وهذا الاضطراب يصيب البالغين والصغار، وخاصة لأنه يمكن أن يتم السيطرة على الاعراض ولكن لا يتم علاجه حيث أنه لا يعتبر مرض فيستمر مع المصاب طوال حياته، ومن ضمن الاعراض التي تظهر على الشخص الذي يعاني من هذا الاضطراب ما يلي:

عدم القدرة على التركيز والقيام بالمهام المختلفة.

النسيان والذي يكون سبب في عدم القدرة على إكمال المهام.

سرعة التشتت.

سرعة الانفعال.

عدم القدرة على الجلوس للكثير من الوقت.

عدم الاستماع الجيد إلى الآخرين ومقاطعتهم خلال الحديث.

زيادة النشاط لدى الاطفال.

عدم القدرة على التعلم بشكل طبيعي.

أسباب الإصابة بالـ ADHD

مازالت الابحاث والدراسات مستمر لتحديد معلومات أكثر حول الـ ADHD إلا أن العامل الوراثي له دور كبير، وكذلك من ضمن العوامل التي تؤدي إلى ذلك انخفاض الدوبامين والتي تتمثل في مادة كيميائية توجد في الدماغ تعتبر بمثابة ناقل عصبي، وأي خلل بها يؤثر على الدماغ وعلى قدرة التركيز.

لم لا يقتصر الأمر على هذا فقط بل أن الدراسات مازالت مستمرة والتي وضحت أن فرط الحركة وتشتت الانتباه يعود إلى تغير في شكل الدماغ، وهذا يعني أن هؤلاء الاشخاص يعانون من حجم أقل من المادة الرمادية في الدماغ، والتي لها دور في اتخاذ القرارات وفي السيطرة على التصرفات التي يقوم بها الفرد.

بجانب ذلك فإن الدراسات مازالت مستمرة والتي أثبتت أيضًا أن تشخيص هذه الحالة يتم من خلال عمل العديد من الاختبارات، حتى يمكن من خلال هذه الاختبارات تحديد إذا كان الطفل يعاني من هذا الاضطراب أو لا أي أنه لا يقتصر الأمر على ملاحظة الاعراض فقط.

طرق علاج مرض ADHD

يوجد العديد من وسائل العلاج المختلفة، ومن أشهر هذه الطرق أن يتم علاج السلوكيات أو يتم استخدام الأدوية في العلاج لتعويض الجسم العناصر التي يحتاج إليها والتي تسبب هذه المشكلة، أو يتم الاعتماد على العديد من الطرق في نفس الوقت، ويمكن أن يتم هذا من خلال تفريغ الطاقة التي توجد لدى الاطفال والكبار الذين يعانون من اضطراب ADHD، إن هذه الوسائل يمكن أن يكون لها دور في السيطرة على الاعراض المختلفة التي يعاني منها الشخص.

فرصة إصابة الذكور بالـ ADHD أكبر

لقد أثبتت الدراسات أن الذكور عرضة إلى الإصابة بهذا الاضطراب مرتين أكثر من الفتيات، ويمكن أن يكون السبب في ذلك أن الذكور لديهم رغبة في إظهار فرط الحركة مقارنة بالفتيات، والفتيات يمكن أن تصبح عرضة إلى الثرثرة بشكل أكبر من فرط النشاط، هذا بجانب أن بين كل 10 اطفال يوجد فرصة إلى إصابة طفل واحد بفرط الحركة ونقص الانتباه.