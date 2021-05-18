1 ملعقة دقيق تعمل على إزالة شعر المناطق الحساسة والجسم كله نهائيًا

إزالة شعر المناطق الحساسة والجسم من الأمور الهامة والضرورية والتي تحرص عليها كل فتاة وسيدة، لكن عملية التخلص من شعر المنطقة الحساسة أو منطقة البكيني من الأمور المؤلمة التي تزعج الكثير من النساء لكن هناك العديد من الطرق البسيطة المجربة التي يمكن اتباعها من أجل التخلص من شعر البكيني والجسم كله بدون الشعور بالألم أثناء عملية الإزالة، كما أن هناك الكثير يلجأ إلى استخدام الشيفج أو الشفرات لكنها تسبب تحسس للجلد لدى بعض النساء.إزالة شعر المناطق الحساسة بالدقيق
إن الدقيق له أنواع كثيرة ومتعددة ولكنها جميعها مفيدة جدًا للبشرة وفي عملية إزالة الشعر مثل دقيق الحمص ودقيق الشوفان ودقيق الذرة، وسوف نوضح طرق إزالة الشعر من العانة باستخدام الدقيق أو الطحين كما يطلق عليه.وصفة التخلص من شعر العانة والجسم
- ملعقة واحدة من دقيق الحمص.
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- أريع ملاعق كبيرة من الحليب.
- نحضر وعاء نظيف وكبير ونخلط دقيق الحمص مع الكركم جيدًا.
- نقوم بإضافة الفازلين للمكونات وبالتدريج نضيف الحليب.
- نقلب حتى تتكون لدينا عجينة يسهل فردها على المنطقة الحساسة.
- نقوم بفرد عجينة إزالة الشعر من الجسم بعكس اتجاه نمو الشعر.
- نترك العجينة تجف تماما ثم نقوم بفرك المكان بحركات دائرية.
- سوف نلاحظ تساقط الشعر من المنطقة بدون ألم.
إن العسل مع الليمون خليط ممتاز في إزالة الشعر فضلًا عن أن الليمون يعمل على تفتيح الجسم والتخلص من البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة، ويساعد العسل أيضًا على تبيض المكان وترطيبه بفاعلية كبيرة.وصفة الليمون والعسل لإزالة شعر الجسم
- ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة عصير ليمون.
- نحضر وعاء نظيف ونضع به الليمون والعسل ونخلط جيدًا.
- نغسل المكان المراد إزالة الشعر منه جيدًا ونجففه.
- نفرد وصفة إزالة الشعر من الجسم في اتجاه نمو الشعر.
- نترك الوصفة لمدة 15 دقيقة حتى تجف تمامًا.
- باستخدام أطراف الأصابع نفرك المكان جيدًا في اتجاه نمو الشعر.
- نغسل المنطقة بالمراد البارد وندهن المكان بزيت نبات السعد لتقليل نمو الشعر.
إن الخل الأبيض من المواد الطبيعية التي تعمل على إزالة الشعر من المناطق الحساسة بدون ألم حيث يعمل على تقليل نوم الشعر من جديد ويحرق بصيلات الشعر، ويتم استخدام الخل من أجل إزالة الشعر من خلال وضع الشفرة الخاصة بالحلاقة في كوب به خل ومن ثم استخدام الشفرة مباشرةً على الجسم من أجل التخلص من الشعر ولا بد من تتم عملية إزالة الشعر في اتجاه نمو الشعر وتكرر العملية حتى ننتهي تمامًا من إزالة الشعر ثم نقوم بوضع زيت زيتون على الجسم.
أفضل طريقة لإزالة شعر المناطق الحساسة
تختلف وتعدد طرق إزالة الشعر في المناطق الحساسة وتعد إزالة الشعر وحلاقته بالموس الأفضل لدى الكثير من الفتيات خاصة أصحاب البشرة الحساسة والتي تصاب بتهيج والتهابات إذا تم استعمال الشمع أو السويت، لذلك فإن الحل الأمثل هو استخدام الموس ولكن هناك خطوات لا بد أن تتم حتى تتجنبي مخاطر الإصابة بالجروح وهي كالآتي:
- استخدمي ماكينة حلاقة خاصة بالمنطقة الحساسة غير التي تستخدمينها لباقي جسمك.
- لا بد مع كل مرة تزيلين الشعر فيها هو أن تكون ماكينة الحلاقة معقمة بأن تغمسيها في الخل.
- استخدمي مقشر للمنطقة الحساسة مكون من زيت الزيتون والسكر وافركي المنطقة جيدًا.
- اشطفي المنطقة وضعي جل حلاقة مناسب للمنطقة الحساسة.
- قومي بإزالة الشعر في اتجاه نموه وليس العكس كما يحدث في الوسائل الأخرى.
- شد الجلد جيدًا أثناء عملية إزالة الشعر.
- لا تنسي استخدام القليل من زيت الزيتون على المنطقة لترطيبها بعد عملية الإزالة.
الوسوم
إزالة شعر المناطق الحساسة والجسم من الأمور الهامة والضرورية والتي تحرص عليها كل فتاة وسيدة، لكن عملية التخلص من شعر المنطقة الحساسة أو منطقة البكيني من الأمور المؤلمة التي تزعج الكثير من النساء لكن هناك العديد من الطرق البسيطة المجربة التي يمكن اتباعها من أجل التخلص من شعر البكيني والجسم كله بدون الشعور بالألم أثناء عملية الإزالة، كما أن هناك الكثير يلجأ إلى استخدام الشيفج أو الشفرات لكنها تسبب تحسس للجلد لدى بعض النساء.إزالة شعر المناطق الحساسة بالدقيق
إن الدقيق له أنواع كثيرة ومتعددة ولكنها جميعها مفيدة جدًا للبشرة وفي عملية إزالة الشعر مثل دقيق الحمص ودقيق الشوفان ودقيق الذرة، وسوف نوضح طرق إزالة الشعر من العانة باستخدام الدقيق أو الطحين كما يطلق عليه.وصفة التخلص من شعر العانة والجسم
- ملعقة واحدة من دقيق الحمص.
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- أريع ملاعق كبيرة من الحليب.
- نحضر وعاء نظيف وكبير ونخلط دقيق الحمص مع الكركم جيدًا.
- نقوم بإضافة الفازلين للمكونات وبالتدريج نضيف الحليب.
- نقلب حتى تتكون لدينا عجينة يسهل فردها على المنطقة الحساسة.
- نقوم بفرد عجينة إزالة الشعر من الجسم بعكس اتجاه نمو الشعر.
- نترك العجينة تجف تماما ثم نقوم بفرك المكان بحركات دائرية.
- سوف نلاحظ تساقط الشعر من المنطقة بدون ألم.
إن العسل مع الليمون خليط ممتاز في إزالة الشعر فضلًا عن أن الليمون يعمل على تفتيح الجسم والتخلص من البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة، ويساعد العسل أيضًا على تبيض المكان وترطيبه بفاعلية كبيرة.وصفة الليمون والعسل لإزالة شعر الجسم
- ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة عصير ليمون.
- نحضر وعاء نظيف ونضع به الليمون والعسل ونخلط جيدًا.
- نغسل المكان المراد إزالة الشعر منه جيدًا ونجففه.
- نفرد وصفة إزالة الشعر من الجسم في اتجاه نمو الشعر.
- نترك الوصفة لمدة 15 دقيقة حتى تجف تمامًا.
- باستخدام أطراف الأصابع نفرك المكان جيدًا في اتجاه نمو الشعر.
- نغسل المنطقة بالمراد البارد وندهن المكان بزيت نبات السعد لتقليل نمو الشعر.
إن الخل الأبيض من المواد الطبيعية التي تعمل على إزالة الشعر من المناطق الحساسة بدون ألم حيث يعمل على تقليل نوم الشعر من جديد ويحرق بصيلات الشعر، ويتم استخدام الخل من أجل إزالة الشعر من خلال وضع الشفرة الخاصة بالحلاقة في كوب به خل ومن ثم استخدام الشفرة مباشرةً على الجسم من أجل التخلص من الشعر ولا بد من تتم عملية إزالة الشعر في اتجاه نمو الشعر وتكرر العملية حتى ننتهي تمامًا من إزالة الشعر ثم نقوم بوضع زيت زيتون على الجسم.
أفضل طريقة لإزالة شعر المناطق الحساسة
تختلف وتعدد طرق إزالة الشعر في المناطق الحساسة وتعد إزالة الشعر وحلاقته بالموس الأفضل لدى الكثير من الفتيات خاصة أصحاب البشرة الحساسة والتي تصاب بتهيج والتهابات إذا تم استعمال الشمع أو السويت، لذلك فإن الحل الأمثل هو استخدام الموس ولكن هناك خطوات لا بد أن تتم حتى تتجنبي مخاطر الإصابة بالجروح وهي كالآتي:
- استخدمي ماكينة حلاقة خاصة بالمنطقة الحساسة غير التي تستخدمينها لباقي جسمك.
- لا بد مع كل مرة تزيلين الشعر فيها هو أن تكون ماكينة الحلاقة معقمة بأن تغمسيها في الخل.
- استخدمي مقشر للمنطقة الحساسة مكون من زيت الزيتون والسكر وافركي المنطقة جيدًا.
- اشطفي المنطقة وضعي جل حلاقة مناسب للمنطقة الحساسة.
- قومي بإزالة الشعر في اتجاه نموه وليس العكس كما يحدث في الوسائل الأخرى.
- شد الجلد جيدًا أثناء عملية إزالة الشعر.
- لا تنسي استخدام القليل من زيت الزيتون على المنطقة لترطيبها بعد عملية الإزالة.
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