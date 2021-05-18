طريقة تحضير كوردن دوج، تود معظم ربات المنازل في إعداد الكوردن دوج في البيت وتحضيره ليصبح كالذي يشترى من محلات المجمدات، ليضمنوا جودته وسلامته، وهو يعتبر هوت دوج مقطع ومغلف بخليط مقرمش، ومن الممكن طهيه وتقديمه باستخدام أعواد خشبية كالشيش طاووك، وفي مقالنا هذا سنتحدث عن طريقة تحضير كوردن دوج في المنزل بكل سهولة. طريقة تحضير كوردن دوج طريقة تحضير كوردن دوج المقادير هوت دوج مقطع.

كأس من الدقيق الأبيض.

كأس من دقيق الذرة.

أعواد من الخشب.

كأس من اللبن.

ملعقتين من السكر.

أربع ملاعق من البيكنج بودر.

بيضة.

زيت طعام للقلي.

ملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير نجهز إناء مناسب، ثم نضع به الدقيق الأبيض ودقيق الذرة والفلفل والملح والسكر والبيكنج بودر، وتمزج المقادير جيدا.

يضاف البيض واللبن مع الاستمرار في خلط المكونات للحصول على قوام مناسب لتغليف الهوت دوج.

يسلق الهوت دوج بوضعه في ماء مغلي، بعدها نغرز كل عود خشبي في قطعة من الهوت دوج.

يغمس الهوت دوج في المزيج المجهز، ثم يتم تحميله في زيت ساخن.

بعد تمام نضجه وحصوله على اللون الذهبي نصفيه من الزيت جيدا، ونضعه في طبق التقديم بألف هنا. وصفة لإعداد كورن دوج باللانشون المدخن وصفة لإعداد كورن دوج باللانشون المدخن المكونات قطع هوت دوج مقلية.

كأس من الدقيق.

لانشون مدخن أو جبن رومي (شرائح).

ثلاثة أرباع كأس من اللبن.

بيضة واحدة.

القليل من الفلفل.

ملعقة صغيرة من الملح.

زيت طعام التخمير.

أعواد خشبية. طريقة التحضير يوضع الفلفل الأسود والملح في إناء عميق، ثم يضاف البيض واللبن مع الخلط الجيد بواسطة المضرب المنزلي.

يسكب المزيج في إناء عميق ليسهل وضع قطع الهوت دوج به بعد وضع الأعواد الخشبية داخله.

يلف اللانشون المدخن كل شريحة على قطعة الهوت دوج المعلقة بالعود الخشبي.

بعد الانتهاء من ذلك توضع كمية الهوت دوج في الفريزر حوالي ١٥ دقيقة.

بعد ذلك نخرج الكوردن دوج، ويتم قليه في طاسة على النار بها زيت غزير.

يقلب الكوردن دوج على كل الجهات ليتم تحميره جيدا.

يصفى الكوردن دوج فوق ورق زبدة، ثم يقدم ساخنا. الوسوم

طريقة تحضير كوردن دوج، تود معظم ربات المنازل في إعداد الكوردن دوج في البيت وتحضيره ليصبح كالذي يشترى من محلات المجمدات، ليضمنوا جودته وسلامته، وهو يعتبر هوت دوج مقطع ومغلف بخليط مقرمش، ومن الممكن طهيه وتقديمه باستخدام أعواد خشبية كالشيش طاووك، وفي مقالنا هذا سنتحدث عن طريقة تحضير كوردن دوج في المنزل بكل سهولة. طريقة تحضير كوردن دوج طريقة تحضير كوردن دوج المقادير هوت دوج مقطع.

كأس من الدقيق الأبيض.

كأس من دقيق الذرة.

أعواد من الخشب.

كأس من اللبن.

ملعقتين من السكر.

أربع ملاعق من البيكنج بودر.

بيضة.

زيت طعام للقلي.

ملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير نجهز إناء مناسب، ثم نضع به الدقيق الأبيض ودقيق الذرة والفلفل والملح والسكر والبيكنج بودر، وتمزج المقادير جيدا.

يضاف البيض واللبن مع الاستمرار في خلط المكونات للحصول على قوام مناسب لتغليف الهوت دوج.

يسلق الهوت دوج بوضعه في ماء مغلي، بعدها نغرز كل عود خشبي في قطعة من الهوت دوج.

يغمس الهوت دوج في المزيج المجهز، ثم يتم تحميله في زيت ساخن.

بعد تمام نضجه وحصوله على اللون الذهبي نصفيه من الزيت جيدا، ونضعه في طبق التقديم بألف هنا. وصفة لإعداد كورن دوج باللانشون المدخن وصفة لإعداد كورن دوج باللانشون المدخن المكونات قطع هوت دوج مقلية.

كأس من الدقيق.

لانشون مدخن أو جبن رومي (شرائح).

ثلاثة أرباع كأس من اللبن.

بيضة واحدة.

القليل من الفلفل.

ملعقة صغيرة من الملح.

زيت طعام التخمير.

أعواد خشبية. طريقة التحضير يوضع الفلفل الأسود والملح في إناء عميق، ثم يضاف البيض واللبن مع الخلط الجيد بواسطة المضرب المنزلي.

يسكب المزيج في إناء عميق ليسهل وضع قطع الهوت دوج به بعد وضع الأعواد الخشبية داخله.

يلف اللانشون المدخن كل شريحة على قطعة الهوت دوج المعلقة بالعود الخشبي.

بعد الانتهاء من ذلك توضع كمية الهوت دوج في الفريزر حوالي ١٥ دقيقة.

بعد ذلك نخرج الكوردن دوج، ويتم قليه في طاسة على النار بها زيت غزير.

يقلب الكوردن دوج على كل الجهات ليتم تحميره جيدا.

يصفى الكوردن دوج فوق ورق زبدة، ثم يقدم ساخنا.

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