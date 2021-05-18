طريقة صبغ الشعر خصلات هايلايت في المنزل في وقت قصير

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طريقة صبغ الشعر خصلات هايلايت، يعتبر صبغ الشعر خصلات هايلايت من الأمور التي تشغل معظم النساء، وهو عبارة عن لونين أحدهما بدرجة غامقة والأخرى بدرجة فاتحة، فهي طريقة تجدد بها المرأة من مظهر شعرها، ليصبح أكثر جاذبية، كما أنه يراعى عمل الخصلات بشكل مرتب بحيث يعطي الشكل المطلوب، ومن الممكن القيام بهذا في البيت، ولكن ينصح بالالتزام بمجموعة من الإرشادات للحصول على اللون المطلوب بمنتهى الدقة.طريقة صبغ الشعر خصلات هايلايت أو بني وأشقر
- ينصح بالتعرف على درجة لون الشعر المراد صبغه جيدا، وانتقاء الصبغة المناسبة والتي تكون أفتح بدرجتين من لون الشعر الأصلي، كما يفضل أن تكون درجة الصبغة مناسبة مع لون الشعر الأساسي.
- تمسح الرقبة والوجه بطبقة عازلة من الفازلين مثلا لتقي الجلد في حالة وقوع صبغة عليه.
- يقسم الشعر إلى مجموعة من الخصلات، وتعلف كل خصلة على حدة بشريحة من ورق الألمونيوم.
- يمزج الأكسجين مع الصبغة الملائمة لطبيعة الشعر، ثم تزال ورقة الألومنيوم عن كل خصلة بالترتيب وتغمس الفرشاة في الصبغة ثم تدهن بها الخصلات، وتعلق مرة أخرى بورق الألومنيوم.
- بعد الانتهاء من صبغ جميع الخصلات يتم الانتظار حوالي نصف ساعة مع المتابعة باستمرار.
- بعد التأكد من الوصول لدرجة اللون المطلوبة يزال ورق عن خصلات الشعر، وتحضير صبغة بدرجة لون غامقة عن اللون الأشقر وذلك بمزجها مع الأكسجين، ثم يدهن الشعر بها.
- بعد حوالي ربع ساعة أو أقل يشطف الشعر بالماء، ومن الممكن تطرية الشعر بحمام كريم، ثم يشطف مرة أخرى ويجفف باستخدام السيشوار، وبهذا تحصلين على لون جميل وجذاب لشعرك.
لكي تحافظين على الترطيب اللازم لشعرك، ولا تعرضين شعرك للجفاف ينصح باتباع ما يلي:
- الاهتمام بالشعر بشكل مكثف قبل استعمال الصبغة على الشعر بمدة كافية، وذلك لتقي شعرك من سقوطه إذا كان ضعيفا وقمتي بصبغه فجأة.
- المواظبة على عمل حمامات زيت لترطيب الشعر وتعويضه عن أي جفاف من الممكن أن يحدث له عند استخدام الصبغة.
- استخدام أنواع مناسبة من البلسم والشامبو لكي تفي بالغرض بحسب نوع الشعر.
- تنظيف الشعر وعدم وضع أي نوع من الزيوت عليه قبل صبغ الشعر بيومين حتى لا يؤثر ذلك في مدى استجابة الشعر الصبغة.
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طريقة صبغ الشعر خصلات هايلايت، يعتبر صبغ الشعر خصلات هايلايت من الأمور التي تشغل معظم النساء، وهو عبارة عن لونين أحدهما بدرجة غامقة والأخرى بدرجة فاتحة، فهي طريقة تجدد بها المرأة من مظهر شعرها، ليصبح أكثر جاذبية، كما أنه يراعى عمل الخصلات بشكل مرتب بحيث يعطي الشكل المطلوب، ومن الممكن القيام بهذا في البيت، ولكن ينصح بالالتزام بمجموعة من الإرشادات للحصول على اللون المطلوب بمنتهى الدقة.طريقة صبغ الشعر خصلات هايلايت أو بني وأشقر
- ينصح بالتعرف على درجة لون الشعر المراد صبغه جيدا، وانتقاء الصبغة المناسبة والتي تكون أفتح بدرجتين من لون الشعر الأصلي، كما يفضل أن تكون درجة الصبغة مناسبة مع لون الشعر الأساسي.
- تمسح الرقبة والوجه بطبقة عازلة من الفازلين مثلا لتقي الجلد في حالة وقوع صبغة عليه.
- يقسم الشعر إلى مجموعة من الخصلات، وتعلف كل خصلة على حدة بشريحة من ورق الألمونيوم.
- يمزج الأكسجين مع الصبغة الملائمة لطبيعة الشعر، ثم تزال ورقة الألومنيوم عن كل خصلة بالترتيب وتغمس الفرشاة في الصبغة ثم تدهن بها الخصلات، وتعلق مرة أخرى بورق الألومنيوم.
- بعد الانتهاء من صبغ جميع الخصلات يتم الانتظار حوالي نصف ساعة مع المتابعة باستمرار.
- بعد التأكد من الوصول لدرجة اللون المطلوبة يزال ورق عن خصلات الشعر، وتحضير صبغة بدرجة لون غامقة عن اللون الأشقر وذلك بمزجها مع الأكسجين، ثم يدهن الشعر بها.
- بعد حوالي ربع ساعة أو أقل يشطف الشعر بالماء، ومن الممكن تطرية الشعر بحمام كريم، ثم يشطف مرة أخرى ويجفف باستخدام السيشوار، وبهذا تحصلين على لون جميل وجذاب لشعرك.
لكي تحافظين على الترطيب اللازم لشعرك، ولا تعرضين شعرك للجفاف ينصح باتباع ما يلي:
- الاهتمام بالشعر بشكل مكثف قبل استعمال الصبغة على الشعر بمدة كافية، وذلك لتقي شعرك من سقوطه إذا كان ضعيفا وقمتي بصبغه فجأة.
- المواظبة على عمل حمامات زيت لترطيب الشعر وتعويضه عن أي جفاف من الممكن أن يحدث له عند استخدام الصبغة.
- استخدام أنواع مناسبة من البلسم والشامبو لكي تفي بالغرض بحسب نوع الشعر.
- تنظيف الشعر وعدم وضع أي نوع من الزيوت عليه قبل صبغ الشعر بيومين حتى لا يؤثر ذلك في مدى استجابة الشعر الصبغة.
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