حضري كيكة الزبادي الهشة بطريقة سهلة وبمكونات متواجدة في البيت

يعتبر الكيك من أفضل أنواع الحلوى التي يفضلها الكثيرين، فتتسم طريقة تحضير الكيك بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت في التحضير مطلقاً، وترغب كل سيدة في أن تقوم بتحضير مأكولاتها في منزلها بنفسها دون الاحتياج لشرائها من الخارج للتأكد من سلامة المكونات المستخدمة بالإضافة لطريقة التحضير وإليكم في ذلك المقال طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة في المنزل. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة المقادير: كأسان من الدقيق.

ربع كأس من اللبن.

ثلاثة بيضات.

كأس من الزبادي.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من البيكنج صودا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كأس من الزيت.

نصف كأس من جوز الهند المبشور. خطوات التحضير يتم خلط كلاً من البيض والزبادي جيداً مع بعضهم البعض بالإضافة للسكر، يفضل استخدام السكر العادي أو البودرة من أجل الإذابة بشكل سريع. بعد إذابة السكر في البيض يتم إضافة كلاً من اللبن والزيت ويتم الخلط مرة أخرى جيداً. بعد ذلك يتم خلط الدقيق مع كلاً من البيكنج بودر والصودا وجوز الهند المبشور في إناء كبير. يتم إضافة الخليط السائل على خليط الدقيق ويتم التقليب جيداً لحين أن يختلط الخليط مع بعضه البعض جيداً. في هذه الأثناء يتم إعداد الصينية التي سيتم إدخالها إلى الفرن، يتم تبطينها بطبقة من الدقيق والزيت وبعد ذلك يتم وضع الخليط السابق فيها بصورة متساوية، يتم ترك الصينية في الفرن لحين أن تنضج. طريقة عمل الشربات خطوات التحضيرطريقة عمل الشربات المقادير هناك من يقوم بتحضيرها باستخدام الشربات وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة لتحضير الشربات: كوب من السكر.

كوب ونصف من المياه.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. خطوات تحضير الشربات خطوات تحضير الشربات يتم تحضير الشربات بطريقة سهلة وسريعة وإليكم هذه الطريقة: يتم وضع كافة المكونات في إناء ثم يتم رفعها على النار الهادئة. يتم ترك الخليط على النار لحين أن يغلي دون أن يتم التقليب مطلقاً، وهكذا يكون قد الانتهاء من تحضير الشربات. الوسوم

يعتبر الكيك من أفضل أنواع الحلوى التي يفضلها الكثيرين، فتتسم طريقة تحضير الكيك بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت في التحضير مطلقاً، وترغب كل سيدة في أن تقوم بتحضير مأكولاتها في منزلها بنفسها دون الاحتياج لشرائها من الخارج للتأكد من سلامة المكونات المستخدمة بالإضافة لطريقة التحضير وإليكم في ذلك المقال طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة في المنزل. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة المقادير: كأسان من الدقيق.

ربع كأس من اللبن.

ثلاثة بيضات.

كأس من الزبادي.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من البيكنج صودا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كأس من الزيت.

نصف كأس من جوز الهند المبشور. خطوات التحضير يتم خلط كلاً من البيض والزبادي جيداً مع بعضهم البعض بالإضافة للسكر، يفضل استخدام السكر العادي أو البودرة من أجل الإذابة بشكل سريع. بعد إذابة السكر في البيض يتم إضافة كلاً من اللبن والزيت ويتم الخلط مرة أخرى جيداً. بعد ذلك يتم خلط الدقيق مع كلاً من البيكنج بودر والصودا وجوز الهند المبشور في إناء كبير. يتم إضافة الخليط السائل على خليط الدقيق ويتم التقليب جيداً لحين أن يختلط الخليط مع بعضه البعض جيداً. في هذه الأثناء يتم إعداد الصينية التي سيتم إدخالها إلى الفرن، يتم تبطينها بطبقة من الدقيق والزيت وبعد ذلك يتم وضع الخليط السابق فيها بصورة متساوية، يتم ترك الصينية في الفرن لحين أن تنضج. طريقة عمل الشربات خطوات التحضيرطريقة عمل الشربات المقادير هناك من يقوم بتحضيرها باستخدام الشربات وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة لتحضير الشربات: كوب من السكر.

كوب ونصف من المياه.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. خطوات تحضير الشربات خطوات تحضير الشربات يتم تحضير الشربات بطريقة سهلة وسريعة وإليكم هذه الطريقة: يتم وضع كافة المكونات في إناء ثم يتم رفعها على النار الهادئة. يتم ترك الخليط على النار لحين أن يغلي دون أن يتم التقليب مطلقاً، وهكذا يكون قد الانتهاء من تحضير الشربات.

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