طريقة عمل كريم الفحم والصبار المعجزة في علاج التجاعيد وتفتيح الوجه

كريم الفحم والصبار ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة نضارة غير عادية وتساعد على تفتيحها بشكل سريع، يلعب الكريم دور مهم في العناية بالبشرة والجسم، وهو من الكريمات القوي التي تخفي التجاعيد وتحارب الاسمرار في وقت قصير، يعمل كمنظف طبيعي للوجه، فهو يتغلغل داخل المسام فيعمل على تنظيفها من الدهون المتراكمة تحت الجلد، وله القدرة على سحب الأوساخ والسموم من الجلد، وهو من الكريمات النشطة التي تتفاعل مع الحبوب، والبثور فتقضي عليها نهائياً، ويعطي الوجه النضارة والحيوية ويمنحه مظهر جمالي مرغوب فيه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفحم والصبار المعجزة في علاج التجاعيد بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات كريم الفحم والصبار

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من جل الصبار. ملعقة كبيرة من مسحوق حبوب الفحم الناعمة وهى تباع في الصيدلية. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر. علبة من الزجاج فارغة. عود من الخشب لتقليب. طبق صغير من الماء الساخن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفحم والصبار السحري في علاج التجاعيد وهى كما يلي:-

نحضر العلبة الفارغة ونضع بها ماء الورد والنشا ونخلطهم مع بعض.

ثم نضيف جل الصبار ومسحوق الفحم على الخليط السابق ونمزج حتى يتكون لدينا خليط متجانس.

نقوم بوضع الوعاء على حمام الماء الساخن ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات تماماً ويصبح مثل الكريم.

نرفع الوعاء من على حمام الماء ونتركه حتى يبرد، بعد ذلك يكون الكريم جاهز للاستخدام.

نقوم باستخدام الكريم يوميًا حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك الفحم الرهيب في إزالة التجاعيد

سوف نتعرف على أقوي ماسك في محاربة التجاعيد وتقليل الحبوب بخطوات سهلة وبسيطة بالبيت وهى كما يلي:-