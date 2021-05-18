طريقة رائعة للسمك المشوي الرهيب بتتبيله مميزة وجبارة وارز بالفحم شغل المطاعم الكبيرة

طريقة رائعة للسمك المشوي الرهيب ، يعتبر السمك المشوي من أفضل طرق تحضير السمك حيث يكون خفيف على المعدة وخالي من الدهون والزيوت التي تعمل على زيادة نسبة الكوليسترول الضار بالدم، كما أنه من أنسب الأكلات لمرضى السكري ومن يتبع الحميات الغذائية والرجيم لأنه يساعد على خفض الوزن وفي نفس الوقت يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الذي يحتاج إليها الجسم.

طريقة رائعة للسمك المشوي الرهيب

تعددت طرق تحضير السمك المشوي وقد حرصنا على أن نقدم إليكم اليوم طريقة عمل السمك المشوي على الفحم كالتالي:

4 سمكات بوري.

2 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة صغيرة كزبرة.

2 ملعقة صغيرة سماق.

2 ملعقة كبيرة بشر قشر ليمون.

2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2/1 كوب خل أبيض.

10 فصوص ثوم.

1 ملعقة صغيرة شطة.

4 حبات فلفل أخضر.

2 حبة طماطم مفرومة ناعم.

2/1 كوب عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 كوب كزبرة خضراء مفرومة.