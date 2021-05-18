طريقة رائعة للسمك المشوي الرهيب بتتبيله مميزة وجبارة وارز بالفحم شغل المطاعم الكبيرة

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طريقة رائعة للسمك المشوي الرهيب ، يعتبر السمك المشوي من أفضل طرق تحضير السمك حيث يكون خفيف على المعدة وخالي من الدهون والزيوت التي تعمل على زيادة نسبة الكوليسترول الضار بالدم، كما أنه من أنسب الأكلات لمرضى السكري ومن يتبع الحميات الغذائية والرجيم لأنه يساعد على خفض الوزن وفي نفس الوقت يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الذي يحتاج إليها الجسم.
طريقة رائعة للسمك المشوي الرهيب
تعددت طرق تحضير السمك المشوي وقد حرصنا على أن نقدم إليكم اليوم طريقة عمل السمك المشوي على الفحم كالتالي:المقادير:
- 4 سمكات بوري.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة صغيرة كمون.
- 2 ملعقة صغيرة كزبرة.
- 2 ملعقة صغيرة سماق.
- 2 ملعقة كبيرة بشر قشر ليمون.
- 2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2/1 كوب خل أبيض.
- 10 فصوص ثوم.
- 1 ملعقة صغيرة شطة.
- 4 حبات فلفل أخضر.
- 2 حبة طماطم مفرومة ناعم.
- 2/1 كوب عصير ليمون.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- 1 كوب كزبرة خضراء مفرومة.
- قومي بإحضار السمك البوري وباستخدام فرشاة الدهن قومي بدهن حبات السمك بزيت الذرة النباتي.
- ثم عليك بمحضرة الطعام ضعي بها الفلفل الأخضر والكزبرة والسماق والفلفل الأسود والملح والكمون ثم عليك بالبدء بتشغيلها ليتم فرمهم جيداً.
- بعد أن يصبح لديك صوص ضعيه في وعاء عميق وفوقه يوضع الطماطم المفرومة وعصير الليمون والخل الأبيض والكزبرة الخضراء وبشر قشر الليمون وقليل من الزيت النباتي وقلبي المكونات مع بعضها بواسطة ملعقة خشبية.
- ثم خدي القليل من الخليط وادعكي به قلب السمك وتركي ما تبقي من الصوص لكي يوضع بطبق التقديم.
- قومي بتجهيز شواية الفحم الخاصة بك وعندما يتجمر الفحم تبدئين في وضع حبات السمك البوري على الفحم ويترك حتى أن ينضج ويصبح باللون الذهبي ويقلب على الجهتين ليتم تسويته جيداً ومن ثم يقدم وبالهناء والشفاء.
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طريقة رائعة للسمك المشوي الرهيب ، يعتبر السمك المشوي من أفضل طرق تحضير السمك حيث يكون خفيف على المعدة وخالي من الدهون والزيوت التي تعمل على زيادة نسبة الكوليسترول الضار بالدم، كما أنه من أنسب الأكلات لمرضى السكري ومن يتبع الحميات الغذائية والرجيم لأنه يساعد على خفض الوزن وفي نفس الوقت يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الذي يحتاج إليها الجسم.
طريقة رائعة للسمك المشوي الرهيب
تعددت طرق تحضير السمك المشوي وقد حرصنا على أن نقدم إليكم اليوم طريقة عمل السمك المشوي على الفحم كالتالي:المقادير:
- 4 سمكات بوري.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة صغيرة كمون.
- 2 ملعقة صغيرة كزبرة.
- 2 ملعقة صغيرة سماق.
- 2 ملعقة كبيرة بشر قشر ليمون.
- 2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2/1 كوب خل أبيض.
- 10 فصوص ثوم.
- 1 ملعقة صغيرة شطة.
- 4 حبات فلفل أخضر.
- 2 حبة طماطم مفرومة ناعم.
- 2/1 كوب عصير ليمون.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- 1 كوب كزبرة خضراء مفرومة.
- قومي بإحضار السمك البوري وباستخدام فرشاة الدهن قومي بدهن حبات السمك بزيت الذرة النباتي.
- ثم عليك بمحضرة الطعام ضعي بها الفلفل الأخضر والكزبرة والسماق والفلفل الأسود والملح والكمون ثم عليك بالبدء بتشغيلها ليتم فرمهم جيداً.
- بعد أن يصبح لديك صوص ضعيه في وعاء عميق وفوقه يوضع الطماطم المفرومة وعصير الليمون والخل الأبيض والكزبرة الخضراء وبشر قشر الليمون وقليل من الزيت النباتي وقلبي المكونات مع بعضها بواسطة ملعقة خشبية.
- ثم خدي القليل من الخليط وادعكي به قلب السمك وتركي ما تبقي من الصوص لكي يوضع بطبق التقديم.
- قومي بتجهيز شواية الفحم الخاصة بك وعندما يتجمر الفحم تبدئين في وضع حبات السمك البوري على الفحم ويترك حتى أن ينضج ويصبح باللون الذهبي ويقلب على الجهتين ليتم تسويته جيداً ومن ثم يقدم وبالهناء والشفاء.
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