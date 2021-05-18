ماهي فوائد الكمون للكبد وماهي الاضرار، بداية يعرف عن الكمون أنه أحد أشهر أنواع التوابل في العالم، ويستخدم بكثره في إعداد الكثير من الوصفات، كما أنه يدخل أيضًا في تركيب عدد من العلاجات الطبية أو المنزلية، وبالحديث عن الكمون نركز في الموضوع التالي على تأثيره الإيجابي وحتى السلبي على صحة الكبد، وهي في التالي..

ماهي فوائد الكمون للكبد:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الفوائد التي يحققها الكمون للكبد عند تناوله وهي:

تناول الكبد يساهم في تعزيز إفراز العصارة الصفراء في الكبد ويعمل على تحسين وظائفه.

الكمون وبفضل خواصه الصحية وغناه بالفيتامينات والمعادن فإنه يعزز صحة الجهاز الهضمي ككل، مما يعود بالفائدة على صحة الكبد.

يمتلك الكمون خواص مضادة للالتهابات وتناوله يقي من الأمراض الالتهابية التي تصيب الكبد.

يزيد الكمون من إفرازات الكبد المهمة لهضم الدهون وبعض العناصر الغذائية الأخرى في الأمعاء مما يقلل العبء على الكبد.

الكمون يمكن أن يساهم في الحفاظ على وزن مثالي ومنع الإصابة بمرض الكبد الدهني الذي يسببه زيادة الوزن.

الكمون له دور فعال في خفض الكوليسترول الضار في الدم، وذلك مفيد لصحة الكبد.

يساعد الكمون على مقاومة الأنسولين وارتفاع مستوياته في الجسم الذي يمكن أن يزيد من تخزين الدهون في الكبد.

يعمل الكمون على تعزيز وتحفيز قدرة الكبد على التخلص من السموم.

أضرار الكمون على الكبد:

لا تظهر أضرار تناول الكمون وتأثيره السلبي على الكبد إلا في حال الإفراط في تناوله، ويمكن أن يسبب الزيت الموجود في بذور الكمون تلف في الكبد والكلى إذا تم تناوله بكميات كبيرة على الريق ولفترة طويلة من الزمن.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.