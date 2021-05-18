ارتفاع ضغط الدم أحد أبرز الأمراض المزمنة الأكثر انتشارًا في العالم، ويتوقع أن ترتفع الإصابة به خلال السنوات القادمة، المقلق في الأمر أن مرض ارتفاع ضغط الدم لم يعد يقتصر على البالغين بل رصدت المسوح الطبية مراهقين مصابين بهذا المرض الصامت، في التالي نتعرف على أسباب ذلك.

أسباب ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين:

نوه موقع "الكونسلتو" أن أسباب ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين لا تختلف كثيرًا عما لدى البالغين إلا هنالك بعض الأسباب والممارسات لدى المراهقين تسبب ارتفاع في الضغط وهي:

الإفراط في تناول الوجبات السريعة والجاهزة المليئة بالصوديوم و الدهون والسعرات الحرارية.

سوء التغذية لدى المراهقين وقلة تناول الأطعمة الصحية يسبب ارتفاع في ضغط الدم.

ارتفاع نسب المصابين بالسمنة وزيادة الوزن من المراهقين وهي عوامل تساهم في ارتفاع ضغط الدم المرضي.

تعاطي الممنوعات وشرب المشروبات الضارة.

قلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة.

الضغوط النفسية تساهم بشكل كبير في ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين.

التدخين باختلاف أنواعه سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم.

هذا بالإضافة إلى الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، وهي:

الوراثة.

الإصابة بضيق في الشريان الكلوي.

زيادة إفراز الكورتيزون بالجسم.

أمراض الغدة الكظرية.

الإصابة بمرض السكري.

أعراض ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين:

يسمى مرض ارتفاع ضغط الدم بالمرض الصامت كونه لا يسبب أعراض ظاهرة حتى في حال الارتفاع الخطر في الضغط، وهنالك بعض الأعراض غير المؤكدة وهي:

صداع متكرر.

تكرار الإصابة بضيق في التنفس.

التعرض لحدوث نزيف في الأنف.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم:

مشاكل في الذاكرة والتركيز.

تمدد الأوعية الدموية.

السكتة الدماغية.

الإصابة بفشل القلب.

الإصابة الذبحة الصدرية.

الفشل الكلوي.

فقدان البصر.

العجز الجنسي.

مرض الشرايين الطرفية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.