أقوى صن بلوك طبيعي اصنعيه في المنزل بمكون واحد فقط أفضل واقي من أشعة الشمس، الكثير يتعرض لأشعة الشمس الضارة يوميًا ولوقت طويل سواء الأطفال أو النساء أو الرجال، وتؤثر أشعة الشمس الضارة بشكل سلبي على لون البشرة حيث نجد أن الوجه أو بعض أجزاء من الجسم التي تعرضت لأشعة الشمس ذو لون غامق وهذا ما يسمى بحروق الشمس ويمكن بكل سهولة عمل صن بلوك طبيعي في المنزل من أجل الحماية من أشعة الشمس الضارة، وللعلم هذا المكون الرهيب والممتاز في حماية الجسم والوجه من أشعة الشمس الضارة مناسب جدًا للجميع ولكافة أنواع البشرة كما أنه مناسب للأطفال أيضًا وسوف نتعرف على طريقة حماية الوجه من أشعة الشمس الضارة في السطور القادمة.

طريقة عمل صن بلوك طبيعي

يمكنك عزيزتي حواء الاستغناء تمامًا عن الصن بلوك الصناعي والذي بالتأكيد يحتوي على مواد كيماوية ضارة تتلف البشرة على المدى البعيد، الأفضل هو عمل صن بلوك طبيعي في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة على الوجه والجسم ويمكن استخدامها للأطفال والرجال أيضًا لأنها مواد طبيعية، واليوم أحضرنا لكي واقي أشعة الشمس الطبيعي من مكون واحد فقط سوف يحمي بشرتك وبشرة أطفالك من أشعة الشمس الحارقة.

أفضل واقي شمس طبيعي

إن اليانسون النجمي الذي يكون على شكل نجمة هو المكون السحري والفعال لدينا في عمل أقوى صن بلوك طبيعي كما أنه يساعد على تصفية البشرة ونقاؤها وإمدادها بالمعادن والفيتامينات التي تحتاج إليها، ليس فقط حماية قصوى من أشعة الشمس بل تفتيح وترطيب وتغذية للبشرة ويناسب جميع أنواع البشرة فضلاً عن أنه تونر ممتاز لتنقية البشرة.

حفنة أو ما يعادل قبضة اليد من اليانسون النجمي.

كوب من الماء الساخن.

نحضر كوب فارغ ونضع به اليانسون النجمي. نغلي الماء ونسكب على اليانسون ونغطيه. نتركه حتى تبرد الماء تمامًا. نقوم بتصفية اليانسون لاستخدام ماؤه. نحضر زجاجة رشاش نظيفة ومعقمة ونضع بها الصن بلوك الطبيعي.

إذا كنت لا تستخدمين الميك على الوجه قومي برشه على الوجه قبل نزولك من المنزل ويمكن رشه على أي منطقة معرضة للشمس وآمن للأطفال. إذا كنتي تريدين أن تستخدمي المكياج قومي برش واقي الشمس الطبيعي على الوجه كله واتركيه يجف والبشرة تتشربه ثم ضعي كريم الأساس والميك أب الذي تريديه.

مكونات واقي الشمسطريقة تحضير واقي شمس طبيعيطريقة استخدام صن بلوك طبيعي

فائدة استخدام واقي الشمس

يعد واقي الشمس أو الصن بلوك من الأمور الهامة والضرورية حيث يعمل الواقي على حماية الجلد من عدد كبير من المشاكل مثل الالتهابات الجلدية، كما أن واقي الشمس ممتاز من أجل الحماية من الإصابة بسرطان الجلد والذي يحدث نتيجة التعرض المستمر والقوي لأشعة الشمس الضارة، كما أن واقي الشمس يحمي الجلد من الإصابة بعلامات الشيخوخة المبكرة ويحافظ على الجلد وعلى شبابه ونقائه.