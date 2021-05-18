سر عجينة البيتزا الأيطالية الهشة بأسهل طريقة

البيتزا هي من أشهى الأكلات التي يحبها الجميع نظرا لطعمها الشهي واللذيذ فهي أكلة ايطالية ومشهورة في المطبخ الايطالي ولكنها اشتهرت في العالم أجمع وسر البيتزا هي العجينة ومن خلال الشطور القادمة سنتعرف على سر عجينة البيتزا الايطالية. طريقة عمل عجينة البيتزا: المكونات: 4 أكواب من الدقيق أو كيلو من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

نصف كوب من الماء الدافئ

كوب من الزبادي

نصف كوب من الزيت النباتي او زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الزعتر

ملعقة كبيرة من السماء

خميرة فورية

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من السكر طريقة التحضير: طريقة التحضير: نضع الدقيق في وعاء بلاستيكي ثم نضع الملح والخميرة والسكر ونخلطهم بالأيدي ثم نضع الزيت والزبادي والزعتر ثم نقوم بعجنهم بالأيدي جيدا أو باستخدام العجان ونستمر في العجن لمدة ربع ساعة ونقوم بأضافة الماء تدريجيا، مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نقوم بوضع العجينة في طبق مدهون بالزيت ونتركها حتى تختمر ونقوم بتغطيتها بورق النيلون ثم نضعها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها، لمدة ساعتين.

ثم نقوم بأحضار صينية مخصصة للبيتزا ونقوم بدهنها بنقطة من الزيت وتوزيعه في الصينية جيدا ثم نقوم بوضع العجينة في الصينية وفردها جيدا فيها ثم وضع الصلصة عليها والحشو جبنة شيدر وبسطرمة وزيتون.

ثم ادخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة عشر دقائق وعندما تنضج من الاسفل نقوم بأشعال الشواية. تحضير صلصة الطماطم: المكونات ملعقتين من الزيت

٣ فصوص من الثوم المقطعة

عصير طماطم

ملح

فلفل أسود طريقة التحضير: نقوم بتسخين الزيت ثم نضع به الثوم وعندما يتغير لونه نقوم بأضافة الطماطم .

ثم نقوم بأضافة الملح والفلفل الأسود

ثم نتركها على النار لمدة عشر دقائق ثم نتركها جانبا حتى تبرد. الوسوم

البيتزا هي من أشهى الأكلات التي يحبها الجميع نظرا لطعمها الشهي واللذيذ فهي أكلة ايطالية ومشهورة في المطبخ الايطالي ولكنها اشتهرت في العالم أجمع وسر البيتزا هي العجينة ومن خلال الشطور القادمة سنتعرف على سر عجينة البيتزا الايطالية. طريقة عمل عجينة البيتزا: المكونات: 4 أكواب من الدقيق أو كيلو من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

نصف كوب من الماء الدافئ

كوب من الزبادي

نصف كوب من الزيت النباتي او زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الزعتر

ملعقة كبيرة من السماء

خميرة فورية

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من السكر طريقة التحضير: طريقة التحضير: نضع الدقيق في وعاء بلاستيكي ثم نضع الملح والخميرة والسكر ونخلطهم بالأيدي ثم نضع الزيت والزبادي والزعتر ثم نقوم بعجنهم بالأيدي جيدا أو باستخدام العجان ونستمر في العجن لمدة ربع ساعة ونقوم بأضافة الماء تدريجيا، مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نقوم بوضع العجينة في طبق مدهون بالزيت ونتركها حتى تختمر ونقوم بتغطيتها بورق النيلون ثم نضعها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها، لمدة ساعتين.

ثم نقوم بأحضار صينية مخصصة للبيتزا ونقوم بدهنها بنقطة من الزيت وتوزيعه في الصينية جيدا ثم نقوم بوضع العجينة في الصينية وفردها جيدا فيها ثم وضع الصلصة عليها والحشو جبنة شيدر وبسطرمة وزيتون.

ثم ادخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة عشر دقائق وعندما تنضج من الاسفل نقوم بأشعال الشواية. تحضير صلصة الطماطم: المكونات ملعقتين من الزيت

٣ فصوص من الثوم المقطعة

عصير طماطم

ملح

فلفل أسود طريقة التحضير: نقوم بتسخين الزيت ثم نضع به الثوم وعندما يتغير لونه نقوم بأضافة الطماطم .

ثم نقوم بأضافة الملح والفلفل الأسود

ثم نتركها على النار لمدة عشر دقائق ثم نتركها جانبا حتى تبرد.

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