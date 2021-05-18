طريقة عمل الليزي كيك الصحية المشبعة السريعة منزليًا بمكونات من مطبخك

طريقة عمل الليزي كيك الصحية المشبعة ، بمكونات صحية وبأسهل الطرق في المنزل، وعمل كيك دايت سالي فؤاد من أكثر الوصفات الصحية، التي يهتم بها راغبي الرشاقة، وإنقاص الوزن، كما يشكل الليزي كيك المشبع الصحي، وجبة تحلية أيضًا لكبار السن، المهتمون بعدم تناول كميات كبيرة من الدسم، أو السكر، فهي تحلية مثالية لهم، فهو كيك بدون نشويات سالي فؤاد، والجدير بالذكر أيضًا أن جميع مكونات الليزي كيك المشبعة، متاحة في مطبخك، وغير مكلفة، وفي حال كنتي تتبعي نظام غذائي صحي، بإمكانك أيضًا تناول مشروب الهوت شيكولت الدايت المشبع رافع الحرق معه، للحصول على وجبة كاملة مشبعة، ناسفة للدهون، خاصة أنه نوع كيك بدون دقيق سالي فؤاد، أو جاتوه دايت إن كنتي ستبدأي بهما إفطار يومك، لمزيد من الطاقة والحيوية والنشاط صباحًا.

والجدير بالذكر أن الليزي كيك من أفضل الوصفات الصحية المشبعة، والتي يفضلها الجميع ومحببة أيضًا للأطفال، وتفضلها ربة المنزل بسبب سرعة وسهولة تحضيرها، إضافة إلى توافر مكوناتها في المنزل، وأيضًا إمكانية استبدال بعض من مكوناتها، حسب المتاح في مطبخك، فتدخل في المكونات اللبن خالي الدسم، الذي باستطاعتك استبداله بلبن اللوز، أو لبن جوز الهند حسب رغبتك، كذلك بإمكانك استبدال الكيك المشبع، ببسكوت شوفان مشبع، أو بقسماط لمرضى السكر المشبعة حسب رغبتك، وفي التالي مقادير الليزي كيك الشهية، وطريقة تحضيرها بألذ وأشهى الطرق، وبإمكانك الاطلاع على فديو تحضير الليزي كيك المشبعة على طريقة الشيف سالي فؤاد، على قناة سالي فؤاد، واتباع الخطوات بدقة لكي تحصلي على نتيجة مرضية، مع العلم أن تلك الطريقة الصحية لعمل الليزي كيك ليست لغرض الاشباع فقط وانما تساعد في عملية الهضم.

3 كوب لبن خالي الدسم، أو لبن جوز هند، أو لبن لوز.

1 كوب من الكاكاو الخام بدون سكر.

¼ كوب من زيت جوز الهند.

¼ كوب من النشا.

3 ملعقة كبير من سكر الدايت.

رشة ملح.

رشة فانليا.

بشر جوز هند للتزين.