طريقة عمل الليزي كيك الصحية المشبعة السريعة منزليًا بمكونات من مطبخك

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طريقة عمل الليزي كيك الصحية المشبعة ، بمكونات صحية وبأسهل الطرق في المنزل، وعمل كيك دايت سالي فؤاد من أكثر الوصفات الصحية، التي يهتم بها راغبي الرشاقة، وإنقاص الوزن، كما يشكل الليزي كيك المشبع الصحي، وجبة تحلية أيضًا لكبار السن، المهتمون بعدم تناول كميات كبيرة من الدسم، أو السكر، فهي تحلية مثالية لهم، فهو كيك بدون نشويات سالي فؤاد، والجدير بالذكر أيضًا أن جميع مكونات الليزي كيك المشبعة، متاحة في مطبخك، وغير مكلفة، وفي حال كنتي تتبعي نظام غذائي صحي، بإمكانك أيضًا تناول مشروب الهوت شيكولت الدايت المشبع رافع الحرق معه، للحصول على وجبة كاملة مشبعة، ناسفة للدهون، خاصة أنه نوع كيك بدون دقيق سالي فؤاد، أو جاتوه دايت إن كنتي ستبدأي بهما إفطار يومك، لمزيد من الطاقة والحيوية والنشاط صباحًا.
طريقة عمل الليزي كيك الصحية المشبعة
والجدير بالذكر أن الليزي كيك من أفضل الوصفات الصحية المشبعة، والتي يفضلها الجميع ومحببة أيضًا للأطفال، وتفضلها ربة المنزل بسبب سرعة وسهولة تحضيرها، إضافة إلى توافر مكوناتها في المنزل، وأيضًا إمكانية استبدال بعض من مكوناتها، حسب المتاح في مطبخك، فتدخل في المكونات اللبن خالي الدسم، الذي باستطاعتك استبداله بلبن اللوز، أو لبن جوز الهند حسب رغبتك، كذلك بإمكانك استبدال الكيك المشبع، ببسكوت شوفان مشبع، أو بقسماط لمرضى السكر المشبعة حسب رغبتك، وفي التالي مقادير الليزي كيك الشهية، وطريقة تحضيرها بألذ وأشهى الطرق، وبإمكانك الاطلاع على فديو تحضير الليزي كيك المشبعة على طريقة الشيف سالي فؤاد، على قناة سالي فؤاد، واتباع الخطوات بدقة لكي تحصلي على نتيجة مرضية، مع العلم أن تلك الطريقة الصحية لعمل الليزي كيك ليست لغرض الاشباع فقط وانما تساعد في عملية الهضم.مقادير الليزي كيك الصحية على طريقة الشيف سالي فؤاد
- 3 كوب لبن خالي الدسم، أو لبن جوز هند، أو لبن لوز.
- 1 كوب من الكاكاو الخام بدون سكر.
- ¼ كوب من زيت جوز الهند.
- ¼ كوب من النشا.
- 3 ملعقة كبير من سكر الدايت.
- رشة ملح.
- رشة فانليا.
- بشر جوز هند للتزين.
كيفية تحضير الليزي كيك بأسهل وأسرع الطرق وبالخطوات
- أحضري حلة عميقة، وضعي بها أكواب اللبن، ثم أضيفي إليها الكاكاو الخام وبالتقليب جيدًا.
- ثم أضيفي للخليط السابق زيت جوز الهند، وضعي بعدها النشا وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي السكر الدايت وبالتقليب، ثم رشة الملح، ثم رشة الفانليا، ثم ارفعيه على نار متوسطة وبالتقليب.
- استمري بالتقليب حتى يتماسك الخليط، ويعطي لك قوام متجانس متوسط التماسك، ثم قومي بإضافة كيك اللوز الدايت إلى الخليط، بعد تقطيعه لقطع صغيرة، وممكن استبداله ببسكوت شوفان مشبع دايت، وامزجي الخليط جيدًا وبرفق، ثم ارفعيه من على النار.
- احضري قالب مستطيل، وافرشي به فويل نايلون، وصبي الخليط، واضغطي جيدًا لتسوية العجين داخل القالب، قومي بتغطية القالب بورق نايلون، واضغطي مرة أخرى لتسوية الوجه من فوق.
- ضعي القالب المغلف في الثلاجة لمدة 5 ساعات، أخرجي القالب من الثلاجة واقلبيه على صينية التقديم، ثم رشي الوجه بكاكاو خام باستخدام المصفاة، ورشي جوز هند مبشور للتزين، ثم قومي بتقطيع الليزي كيك شرائح.
- ولتقديم الليزي كيك الدايت المشبع، أحضري طبق التقديم، وزينية بصوص شيكولاته دايت سايحه، بشكل عشوائي، ثم قومي بوضع شرائح الليزي كيك الدايت، مرصوص بشكل جمالي في طبق التقديم.
الوسوم
طريقة عمل الليزي كيك الصحية المشبعة ، بمكونات صحية وبأسهل الطرق في المنزل، وعمل كيك دايت سالي فؤاد من أكثر الوصفات الصحية، التي يهتم بها راغبي الرشاقة، وإنقاص الوزن، كما يشكل الليزي كيك المشبع الصحي، وجبة تحلية أيضًا لكبار السن، المهتمون بعدم تناول كميات كبيرة من الدسم، أو السكر، فهي تحلية مثالية لهم، فهو كيك بدون نشويات سالي فؤاد، والجدير بالذكر أيضًا أن جميع مكونات الليزي كيك المشبعة، متاحة في مطبخك، وغير مكلفة، وفي حال كنتي تتبعي نظام غذائي صحي، بإمكانك أيضًا تناول مشروب الهوت شيكولت الدايت المشبع رافع الحرق معه، للحصول على وجبة كاملة مشبعة، ناسفة للدهون، خاصة أنه نوع كيك بدون دقيق سالي فؤاد، أو جاتوه دايت إن كنتي ستبدأي بهما إفطار يومك، لمزيد من الطاقة والحيوية والنشاط صباحًا.
طريقة عمل الليزي كيك الصحية المشبعة
والجدير بالذكر أن الليزي كيك من أفضل الوصفات الصحية المشبعة، والتي يفضلها الجميع ومحببة أيضًا للأطفال، وتفضلها ربة المنزل بسبب سرعة وسهولة تحضيرها، إضافة إلى توافر مكوناتها في المنزل، وأيضًا إمكانية استبدال بعض من مكوناتها، حسب المتاح في مطبخك، فتدخل في المكونات اللبن خالي الدسم، الذي باستطاعتك استبداله بلبن اللوز، أو لبن جوز الهند حسب رغبتك، كذلك بإمكانك استبدال الكيك المشبع، ببسكوت شوفان مشبع، أو بقسماط لمرضى السكر المشبعة حسب رغبتك، وفي التالي مقادير الليزي كيك الشهية، وطريقة تحضيرها بألذ وأشهى الطرق، وبإمكانك الاطلاع على فديو تحضير الليزي كيك المشبعة على طريقة الشيف سالي فؤاد، على قناة سالي فؤاد، واتباع الخطوات بدقة لكي تحصلي على نتيجة مرضية، مع العلم أن تلك الطريقة الصحية لعمل الليزي كيك ليست لغرض الاشباع فقط وانما تساعد في عملية الهضم.مقادير الليزي كيك الصحية على طريقة الشيف سالي فؤاد
- 3 كوب لبن خالي الدسم، أو لبن جوز هند، أو لبن لوز.
- 1 كوب من الكاكاو الخام بدون سكر.
- ¼ كوب من زيت جوز الهند.
- ¼ كوب من النشا.
- 3 ملعقة كبير من سكر الدايت.
- رشة ملح.
- رشة فانليا.
- بشر جوز هند للتزين.
كيفية تحضير الليزي كيك بأسهل وأسرع الطرق وبالخطوات
- أحضري حلة عميقة، وضعي بها أكواب اللبن، ثم أضيفي إليها الكاكاو الخام وبالتقليب جيدًا.
- ثم أضيفي للخليط السابق زيت جوز الهند، وضعي بعدها النشا وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي السكر الدايت وبالتقليب، ثم رشة الملح، ثم رشة الفانليا، ثم ارفعيه على نار متوسطة وبالتقليب.
- استمري بالتقليب حتى يتماسك الخليط، ويعطي لك قوام متجانس متوسط التماسك، ثم قومي بإضافة كيك اللوز الدايت إلى الخليط، بعد تقطيعه لقطع صغيرة، وممكن استبداله ببسكوت شوفان مشبع دايت، وامزجي الخليط جيدًا وبرفق، ثم ارفعيه من على النار.
- احضري قالب مستطيل، وافرشي به فويل نايلون، وصبي الخليط، واضغطي جيدًا لتسوية العجين داخل القالب، قومي بتغطية القالب بورق نايلون، واضغطي مرة أخرى لتسوية الوجه من فوق.
- ضعي القالب المغلف في الثلاجة لمدة 5 ساعات، أخرجي القالب من الثلاجة واقلبيه على صينية التقديم، ثم رشي الوجه بكاكاو خام باستخدام المصفاة، ورشي جوز هند مبشور للتزين، ثم قومي بتقطيع الليزي كيك شرائح.
- ولتقديم الليزي كيك الدايت المشبع، أحضري طبق التقديم، وزينية بصوص شيكولاته دايت سايحه، بشكل عشوائي، ثم قومي بوضع شرائح الليزي كيك الدايت، مرصوص بشكل جمالي في طبق التقديم.
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