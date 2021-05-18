يعتبر كريم البنجر ، من الكريمات الطبيعية المشهورة التي تستخدم في تفتيح الوجه وتوريد الخدود في دقائق، ويجعل البشرة ناعمة ونظيفة ويزيل الخلايا الميتة، يعمل الكريم على حماية البشرة من التجاعيد والخطوط البيضاء المزعجة التي تسبب الأحراج لكثير من النساء، وهو يساعد على امتصاص الدهون المتراكمة تحت الجلد، ويقي الوجه من الشحوب، والتعب، والإرهاق، ويمكن استخدامه على الشفايف فهو بعطيها مظهر جمالي وجذاب لشفاه ويدوم لفترة طويل، ويعطي البشرة الترطيب الكامل ويحميها من الجفاف بفضل احتوائه على المواد الطبيعية التي تحمي البشرة من عوامل الجو الضارة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم البنجر العجيب لتفتيح الوجه وتوريد الخدود في ثواني بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات كريم البنجر

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم بالبيت وهى كما يلي:-

حبة متوسطة من البنجر. ربع كوب من ماء الورد. ملعقتين من النشا. ملعقة من زيت جوز الهند. ملعقة من زيت جنين القمح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البنجر العجيب لتفتيح الوجه وتوريد الخدود بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نقوم ببشر البنجر جيدًا، ثم نصفيه تماماً، ثم نأخذ عصير البنجر ونضعه في وعاء صغير.

ثم نضيف له ماء الورد والنشا ونقلبهم حتى تذوب المكونات تمامًا.

ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام ثقيل مثل الكريم.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد ثم نضيف زيت جوز الهند، وزيت جنين القمح ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعض.

طريقة استخدام كريم البنجر على الوجه

توجد بعض الخطوات البسيطة لوضع الكريم على الوجه بطريقة صحيحة وهى كما يلي:-