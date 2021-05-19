تحضير صبغة الشعر باللون الأسود الليل بمواد طبيعية بالمنزل بخطوات سهلة

تحضير صبغة الشعر باللون الأسود الليل ، بمواد طبيعية بالمنزل، عن طريق اتباع خطوات آمنة تمامًا على الشعر، هو ماتبحث عنه كل فتاة شرقية، حيث تفضل معظم الفتيات في بلادنا العربية، الحصول على شعر أسود ليل طويل لامع وناعم ، فلون الشعر الأسود الليل ، مثلما قرأنا في الأساطير القديمة، هو رمز الأنوثة لدى الفتاة الشرقية، لذا سنقدم لك طريقة صبغ الشعر أسود، وصفة مجربة وممتازة للحصول على صبغة شعر سوداء طبيعية بلون أسود ليل، بمواد طبيعية في المنزل، وهي أفضل صبغة شعر أسود لامع، وبإمكانك تحضير أقوى ماسك طبيعي لتطويل الشعر بالمنزل، للحصول على تلوين الشعر الأسود طبيعيا وطويل، وتلك الوصفة أيضًا مفضلة لصبغ الشعر الأبيض باللّون الأسود، لمن يعانين من الشيب المبكر للشعر، كما يمكنك عمل وصفة عسل النحل لفرد الشعر، لحصول على شعر طويل أسود ليل ناعم وقوي.

تعد تلك الوصفة من أفضل الطرق المجربة والفعالة، للحصول على شعر بلون أسود ليل، وخاصة لمن يعانين من شيب الشعر المبكر، فيلجأن إلى الطريقة التقليدية مثل صبغ الشعر بالحناء دون جدوى، أويتساءلن عن كيف أصبغ شعري بني بدرجاته، لتجنب مظهر الشيب بالشعر، أو الباحثات عن شكل الشعر الشرقي الأسود الجذاب، كل ما عليكي اتباع الخطوات التالية، وتنفيذها بدقة، والاستمتاع بصبغةاللون الأسود للشعر.

بودرة حناء بمقدار (100 جرام للشعر القصير، 200 جرام للشعر بطول الكتف، 300 جرام للشعر الطويل).

مسحوق لون أزرق داكن نيلي بمقدار(100 جرام للشعر القصير، 200 جرام للشعر بطول الكتف، 300 جرام للشعر الطويل).

1ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من النشا الذرة.

عصير حبة واحدة من الليمون.

ماء نقي.

وعاء بلاستيكي لخلط المزيج.

فرشاة لتلوين الشعر.

بونيه لتغطية الشعر.

قفازات مطاطية لحماية الأيدي.

منشفة لتجفيف الشعر.

في الخطوة الأولى اتبعي التالي:

نقوم بخلط مسحوق الحناء مع عصير الليمون في الوعاء المخصص لذلك. ثم نقوم بإضافة المياه النقية للخليط السابق ببطء مع التقلب، حتى الحصول على خليط شبه متماسك مثل العجين. قومي بتغطية الوعاء بالغلاف البلاستيك، واتركيه مدة 12 ساعة حتى تتشرب جميع المكونات من الحناء. ارتدي القفازات المطاطية، وقومي بتغطية أكتافك بالمنشفة، وقسمي شعرك إلى خصلات. قومي بفرد المزيج على خصلات الشعر، باستخدام الفرشاة المخصصة لذلك، وابدئي من الجذور حتى الوصول لأطراف الخصلات. ثم قومي برفع الخصلات المصبوغة، باستخدام مشابك الشعر، وبعد الانتهاء وتغطية جميع الخصلات، ثم قومي بوضع باقي المزيج على رأسك بالكامل. قومي بتغطية الشعر بالبونيه، واتركيه لمدة 6 ساعات، ثم اشطفيه باستخدام الماء فقط.

في الخطوة الثانية اتبعي التالي:

قومي بخلط نشا الذرة مع مسحوق لون أزرق داكن نيلي، مع الملح، وقومي بإضافة الماء ببطء حتى الحصول على عجينة متماسكة. قومي بتقسيم شعرك إلى خصلات مثلما فعلتي في الخطوة الأولى، وإفردي خليط الصبغة على خصلات الشعر، من الجذور للأطراف واغمريها جيدًا بالصبغة. قومي بتغطية الشعر بالبونيه، واتركي مزيج الصبغة على الشعر لمدة 8 ساعات، ثم قومي بغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر فقط. لا تقومي باستخدام بلسم أو شامبو، أو أي كريم على الشعر لمدة 3 أيام متتالية، بعد تطبيق الصبغة على الشعر.

ستلاحظين تحول لون الشعر بعد 3 أيام للون الأسود الليل، تستطيعين بعدها استخدام الشامبو أو البلسم، وحمام الكريم المناسب لنوع شعرك، واستمتعي بلون صبغة مصنوع من مواد طبيعية آمنة تمامًا على الشعر، وسهلة التصنيع، كما ينصح باتباع خطوات تصنيع شامبو منزلي لتنعيم وتكثيف الشعر، لكي تضمني ثبات للون الصبغة مدة طويلة على شعرك، وينصح أيضًا لتقوية الشعر بعد الصبغة، اتباع وصفة كيف أجعل شعري قوي كالحديد بأسبوع، وذلك لتقوية شعرك بعد الصبغة مباشرة، كما ينصح بغسل الشعر بالبلسم لمدة أسبوعين، دون استخدام شامبو، حتى يستعيد الشعر طريانه مرة أخرى، فمن المعروف أنه مهما كانت الصبغة من مواد طبيعية ومغذية، فهي تجعل الشعر ناشف لحد ما.