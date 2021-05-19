عمل الكاتشب الحار والعادي .. بالمنزل وداعا للكاتشب الجاهز 2021

يبحث الكثيرعن عمل الكاتشب الحار والعادي ، في المنزل بخطوات بسيطة وسر الخلطة مثل اكبر المطاعم، ونقدم لكم طريقة بسيطة جداً لعمل الكاتشب المنزلي في اقل وقت وباقل تكلفة وبمكونات بسيطة وموجودة في المنزل، ويعد ما اجمل الصوصات التي نزين بها الطعام، ويقدم مع الوجبات مثل البيتزا والمكرونة بالبشاميل وكثير من الوجبات وتشتهر عمل الكاتشب البيتي في معظم الدول العربية ويحتوي الكاتشب علي طعم رائع ومذاق مميز ويحب تناوله الجميع من الصغار والكبار ونقدم لكم مقادير الكاتشب في المنزل ونتعرف من خلال موقع ثقفني عن عمل الكاتشب الحار والعادي بالمنزل وداعا للكاتشب الجاهز دون اختلاف اتمنا ان تنال أعجابكم. مقادير عمل الكاتشب الحار والعادي بالمنزل مقادير عمل الكاتشب الحار والعادي بالمنزل تتكون مقادير عمل الكاتشب الحار والعادي بالمنزل وسر الخلطة الرهيبة وهي كالتالي:- كيلو من الطماطم النظيفة.

كوب من الخل.

ربع معلقة صغيرة من الملح الناعم.

كوب من السكر الأبيض.

نصف معلقة صغيرة من الثوم البودر.

معلقة صغيرة من النشا.

معلقة صغيرة من البصل البودر.

معلقة صغيرة من البابريكا.

معلقة كبيرة من الشطة علي حسب عمل الكاتشب حار. طريقة التحضير سوف نتعرف علي عمل الكاتشب العادي بطريقة جديدة مثل اكبر المطاعم وهي كالاتي:- نغسل الطماطم ثم نضعه في الخلاط ونضيف علية كوب من الماء، ونشغل الخلاط ونخلطهم جيداً. ثم نصفي صلصة الطماطم في وعاء حتي نتخلص من قشور الطماطم جيداً وبطريقة محكمه. ثم نقوم بغسل الخلاط ونكرر فرم الصلصة مرة أخرى حتي نحصل علي خلطة متجانسة وناعمة. نحضر إناء أخري ونسكب فيه الصلصة ونضعه علي النار، ونتركه لتغلي مع التقليب الجيد للصلصة. ثم نضيف كلا من الخل والسكر والملح والبابريكا والشطة للكاتشب الحار، ونضيف كلا من الخل والملح والسكر والبابريكا للكاتشب العادي، ونقلب المكونات جيدا. نترك الكاتشب المنزلي يغلي مع التقليب من فترة للثانية حتي تزداد كثافته ونتخلص من الماء الزائد. نضيف النشا في كوب ونضيف عليه معلقتين من الماء ثم نضيفهم ألي الكاتشب مع التقليب المستمر ونقلب تقليب جيد. ثم نطفي النار علي الكاتشب ونتركه حتي يبرد واتركيه ليبرد، ثم نحضر برطمان محكم للغلق ،ونضع الكاتشب بداخله ونغلقه جيداً. ثم نضع الكاتشب في الثلاجة بعد ان يبرد لنحافظ عليه ثم نقدمه بجانب الوجبات السريعة مثل البيتزا والفطائر، ويقدم بإلف هنا وشفا. الوسوم

يبحث الكثيرعن عمل الكاتشب الحار والعادي ، في المنزل بخطوات بسيطة وسر الخلطة مثل اكبر المطاعم، ونقدم لكم طريقة بسيطة جداً لعمل الكاتشب المنزلي في اقل وقت وباقل تكلفة وبمكونات بسيطة وموجودة في المنزل، ويعد ما اجمل الصوصات التي نزين بها الطعام، ويقدم مع الوجبات مثل البيتزا والمكرونة بالبشاميل وكثير من الوجبات وتشتهر عمل الكاتشب البيتي في معظم الدول العربية ويحتوي الكاتشب علي طعم رائع ومذاق مميز ويحب تناوله الجميع من الصغار والكبار ونقدم لكم مقادير الكاتشب في المنزل ونتعرف من خلال موقع ثقفني عن عمل الكاتشب الحار والعادي بالمنزل وداعا للكاتشب الجاهز دون اختلاف اتمنا ان تنال أعجابكم. مقادير عمل الكاتشب الحار والعادي بالمنزل مقادير عمل الكاتشب الحار والعادي بالمنزل تتكون مقادير عمل الكاتشب الحار والعادي بالمنزل وسر الخلطة الرهيبة وهي كالتالي:- كيلو من الطماطم النظيفة.

كوب من الخل.

ربع معلقة صغيرة من الملح الناعم.

كوب من السكر الأبيض.

نصف معلقة صغيرة من الثوم البودر.

معلقة صغيرة من النشا.

معلقة صغيرة من البصل البودر.

معلقة صغيرة من البابريكا.

معلقة كبيرة من الشطة علي حسب عمل الكاتشب حار. طريقة التحضير سوف نتعرف علي عمل الكاتشب العادي بطريقة جديدة مثل اكبر المطاعم وهي كالاتي:- نغسل الطماطم ثم نضعه في الخلاط ونضيف علية كوب من الماء، ونشغل الخلاط ونخلطهم جيداً. ثم نصفي صلصة الطماطم في وعاء حتي نتخلص من قشور الطماطم جيداً وبطريقة محكمه. ثم نقوم بغسل الخلاط ونكرر فرم الصلصة مرة أخرى حتي نحصل علي خلطة متجانسة وناعمة. نحضر إناء أخري ونسكب فيه الصلصة ونضعه علي النار، ونتركه لتغلي مع التقليب الجيد للصلصة. ثم نضيف كلا من الخل والسكر والملح والبابريكا والشطة للكاتشب الحار، ونضيف كلا من الخل والملح والسكر والبابريكا للكاتشب العادي، ونقلب المكونات جيدا. نترك الكاتشب المنزلي يغلي مع التقليب من فترة للثانية حتي تزداد كثافته ونتخلص من الماء الزائد. نضيف النشا في كوب ونضيف عليه معلقتين من الماء ثم نضيفهم ألي الكاتشب مع التقليب المستمر ونقلب تقليب جيد. ثم نطفي النار علي الكاتشب ونتركه حتي يبرد واتركيه ليبرد، ثم نحضر برطمان محكم للغلق ،ونضع الكاتشب بداخله ونغلقه جيداً. ثم نضع الكاتشب في الثلاجة بعد ان يبرد لنحافظ عليه ثم نقدمه بجانب الوجبات السريعة مثل البيتزا والفطائر، ويقدم بإلف هنا وشفا.

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