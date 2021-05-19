مكونات وطريقة تحضير بيتزا العشر دقائق السريعة

نجد أن البيتزا ترجع في الأصل إلى دول شرق البحر الأبيض الأوسط ولكنها انتقلب إلى إيطاليا فأصبحت تشتهر بها نظراً للتطورات التي حدثت بها، فاستطاعت أن تقوم بالبيتزا بأطعم وحشوات مختلفة ولذيذة تعطي للبيتزا مذاق رائع يختلف باختلاف الحشوة.

بيتزا العشر دقائق

يمكن القيام بـ بيتزا العشر دقائق بكل سهولة بمكونات بسيطة عن طريق الخطوات التالية :

مكونات بيتزا العشر دقائق

ملعقة سكر كبيرة.

ملعقتان كبيرتان خميرة فورية.

عدد 5 أكواب دقيق.

كوبان ماء دافيء.

نصف كوب زيت زيتون.

نخلط الدقيق والماء الدافيء والسكر، الخميرة، الحليب، معاً باستخدام الملعقة.

ثم نترك الخليط مدة عشر دقائق.

ثم نضيف 3 أكواب دقيق وزيت الزيتون ونعجن لنحصل على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها.

ثم نصنع كرات العجين ومدها لعمل أي نوع مفضل من البيتزا بالحشوة المتوفرة عندنا، ثم تخبز بالطريقة العادية.

طريقة تحضير بيتزا العشر دقائقعجينة العشر دقائق للبيتزا

تنقس عجينة الـ 10 دقائق للبيتزا لقسمين، كل قسم يتم عمله على حده، فنجد :

القسم الأول

يخمر لمدة عشر دقائق.

عدد 4 أكواب دقيق منخول.

نصف كوب سكر.

ملعقتان خميرة فورية.

عدد 4 أكواب ماء فاتر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

المكونات

القسم الثاني يضاف بعد التخمير.

عدد 6 أكواب دقيق منخول.

كوب زيت.

نخلط مكونات القسم الأول مع بعضها بالماء الفاتر ثم نتركها لترتاح مدة 10 دقائق.

ثم نضيف القسم الثاني للعجينة بعدما ترتاح : الزيت والدقيق نضيفهم بشكل تدريجي.

بعد ذلك نعجن القسمين لنحصل على عجينة متماسكة، ولا تلتصق باليديد.

نبدأ بتقسيم العجينة على هيئة كرات حجمها متوسط.

ثم نشكل كل كرة إلى عجينة دائرية لتكون جاهزة لإضافة لها مكونات البيتزا.

ندهن وجه العجينة بعدما تجهز ونفردها بصلصة الطماطن بالثوم المهروس والملح، والفلفل الأسود، ثم نرشها بالزعتر البلدي.

ثم نضيف المكونات المتبقية : الزيتون، الذرة الصفراء، الفلفل بأنواعها، البصل.

بعد ذلك نضيف الجبنة الصفراء المبشورة، ونضيف قطع لحم صغيرة أو مرتديلا وهذا حسب الرغبة.

في النهاية ندخل البيتزا الفرن على درجة حرارة متوسطة من أسفل الفرن، ثم نشعله من الأعلى لدقائق ليذوب الجبن.

المكوناتطريقة التحضير