سر نجاح طريقة عجينة البيتزا الهشة الرائعة بالخطوات البسيطة السهلة

بدأت كثير من الأمهات أن يفكرن فى طرق عمل سريعة وبسيطة تضمن لهن الحصول على مذاق مختلف لهذه الأكلات، لذلك نجد أن السؤال على طريقة عمل البيتزا والكريب فى المنزل من أكثر الأسئلة المتداولة فى برامج الطبخ وعلى صفحات الإنترنت، واليوم نقدم لك طريقة عمل عجينة البيتزا فى المنزل بخطوات بسيطة يمكنك تحضيرها في مطبخك بسهولة وتحصلين بعدها على طعم شهى ومذاق مميز.

أسباب انتشار البيتزا

البيتزا هناك الكثير من الناس الذين يحبّون تناول البيتزا؛ حيث إنّها تمتاز بطعمها اللذيذ، والخفيف ؛حيث إنّه يمكن تناولها مع الفطور أو الغداء أو العشاء، إنّ البيتزا في الأصل طبق إيطالي، يتكوّن من الطماطم والجبن والصلصلة والعجين. هناك عدّة طرق لتحضير عجينة البيتزا؛ حيث يمكن أن تكون سميكة أو خفيفة ومقرمشة، وسنتطرّق في هذا المقال إلى أكثر من طريقة لتحضيرها.

كوبين اثنين من الدقيق المنخول

نصف كوب من الماء دافئ

معلقه واحده صغيره من الخميرة

ربع معلقه صغيره من السكر

معلقتان كبيرتان من زيت الزيتون

نصف معلقه صغيره من الملح

نقوم بوضع معلقتان كبيرتان من الماء الدافئ والسكر والخميرة في اناء عجن صغير

ثم نقوم بتقليبهم وخلطهم بشوكه او ملعقة جيداً ثم نتركهم جانباً في مكان دافئ لمده ربع ساعه حتي تزداد الرغوة وينتفخ الخليط

اثناء عمليه التخمر نقوم بنخل الدقيق في وعاد كبير

ثم نقوم باضافة الملح عليه

ثم نقوم بعمل حفره في المنتصف بالضبط

ثم نقوم بصب خليط الخميرة السائل في الحفرة.

ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيره من زيت الزيتون في تلك الحفرة.

ثم نقوم بخلط السوائل معاً في المنتصف وتقليبهم بالأصابع.

ثم نقوم بعجن كل المقادير مع بعضها جيداً لمده عشره دقائق حتي نحصل علي قوام عجين طري لا يلتصق باليد.

ثم نقوم بتشكيل العجين علي شكل كرة.

ثم نقوم بوضع العجين داخل وعاء ونقوم بتغطيته بفوطه مبلله.

ثم نقوم بترك العجينه جانباً في مكان دافئ لتخمر ويتضاعف حجمها لمده ساعة علي الأقل.

ثم بعد اختمار العجينة نقوم بفردها بما يسمي النشابه علي وف رخامي مرشوف بقليل من الدقيق.

ثم نقوم بفرد العجين في صينيه مدهونه معلقه كبيره من الزيت ونحشيها حسب الرغبة.

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