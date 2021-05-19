صالون تجميل في منزلك تعرف على طرق للتمتع ببشرة نضرة وشعر جذاب كالمشاهير، تبحث كل فتاة أو سيدة على اسهل الطرق للتمتع ببشرة نظيفة تماما خالية من الشوائب وجذابة، وتصبح نضرة لتجعلها من أجمل سيدات العالم، وأيضا الشعر يعتبر تاج الفتاة ولهذا فهي تبحث دائما للوصفات والنصائح للوصول إلي شعر صحي جميل ولامع، ولهذا سوف نقوم اليوم بعرض أفضل الطرق والنصائح للوصول إلي بشرة وشعر كما ترغبين، تعرف أيضا على طريقة تحضير ماسك الترمس للبشرة وفوائده صالون تجميل في منزلك صالون تجميل في منزلك أولا أهم النصائح للحصول على بشرة نضرة: أولا ومن أهم النصائح هو ابتعاد البشرة عن أشعة الشمس الضارة وخصوصا في وقت الذروة لتجنب تأثير أشاعتها الضارة على البشرة، ويجب استخدام واقي للشمس مناسب للبشرة

كما يجب أن نبتعد عن الإجهاد النفسي والتوتر، حيث يؤديان إلي ظهور الكثير من مشاكل البشرة وأهمها حب الشباب.

يجب تجفيف البشرة جيدا بعد الاستحمام ولكن برفق لتحتفظي برطوبة البشرة.

الحصول على وقت كاف للنوم، وتناول كميات مناسبة من الماء يوميا.

اتباع روتيني يومي للبشرة يوميا قبل النوم

الاهتمام بتناول وجبات صحية والحفاظ على مظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة والتخفيغ من استخدام أدوات الميك أب نصائح للحصول على شعر جذاب ينبغي تخفيف الشامبو بواسطة الماء الدافئ قبل استخدامه على الشعر.

يجب أن تتأكد من نظافة الشعر من بقايا البلسم والشامبو بعد غسله.

لا يتم وضع البلسم على فروة الشعر ولكن على أطرافه، تعرف أيضا على وصفات طبيعية لتنعيم الشعر

يجب الأنتباه على عدم تمشيط الشعر وهو مازال مبلول لأن هذا يؤدي إلي زيادة تساقطه.

للحد من استخدام المجفف عليك تسريح شعرك إلى الخلف عند تجفيفه بالمنشفة ثم القيام بلفه وبعدها ربطه بواسطة قطعة حرير ويُترك حتى ينشف .

الابتعاد قدر الإمكان عن استخدام المواد التي بها كيماويات لأنها ستعمل على تدمير الشعر على المدى الطويل ويمكنك تبديلها بمواد طبيعية لا نضر شعرك.

الحفاظ على قص أطراف الشعر (1سم ) كل شهرين تقريباً

لا استخدام مشطا خشييا.

ابتعدي عن استخدام كريم الجيل التي تعمل على تثبيت الشعر.

قومي بعمل حمام زيت دافئ مع تدليك فروة الشعر بصورة دائمة للحصول علي شعر طويل وصحي وكثيف. نصائح للحصول على شعر جذاب الوسوم

صالون تجميل في منزلك تعرف على طرق للتمتع ببشرة نضرة وشعر جذاب كالمشاهير، تبحث كل فتاة أو سيدة على اسهل الطرق للتمتع ببشرة نظيفة تماما خالية من الشوائب وجذابة، وتصبح نضرة لتجعلها من أجمل سيدات العالم، وأيضا الشعر يعتبر تاج الفتاة ولهذا فهي تبحث دائما للوصفات والنصائح للوصول إلي شعر صحي جميل ولامع، ولهذا سوف نقوم اليوم بعرض أفضل الطرق والنصائح للوصول إلي بشرة وشعر كما ترغبين، تعرف أيضا على طريقة تحضير ماسك الترمس للبشرة وفوائده صالون تجميل في منزلك صالون تجميل في منزلك أولا أهم النصائح للحصول على بشرة نضرة: أولا ومن أهم النصائح هو ابتعاد البشرة عن أشعة الشمس الضارة وخصوصا في وقت الذروة لتجنب تأثير أشاعتها الضارة على البشرة، ويجب استخدام واقي للشمس مناسب للبشرة

كما يجب أن نبتعد عن الإجهاد النفسي والتوتر، حيث يؤديان إلي ظهور الكثير من مشاكل البشرة وأهمها حب الشباب.

يجب تجفيف البشرة جيدا بعد الاستحمام ولكن برفق لتحتفظي برطوبة البشرة.

الحصول على وقت كاف للنوم، وتناول كميات مناسبة من الماء يوميا.

اتباع روتيني يومي للبشرة يوميا قبل النوم

الاهتمام بتناول وجبات صحية والحفاظ على مظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة والتخفيغ من استخدام أدوات الميك أب نصائح للحصول على شعر جذاب ينبغي تخفيف الشامبو بواسطة الماء الدافئ قبل استخدامه على الشعر.

يجب أن تتأكد من نظافة الشعر من بقايا البلسم والشامبو بعد غسله.

لا يتم وضع البلسم على فروة الشعر ولكن على أطرافه، تعرف أيضا على وصفات طبيعية لتنعيم الشعر

يجب الأنتباه على عدم تمشيط الشعر وهو مازال مبلول لأن هذا يؤدي إلي زيادة تساقطه.

للحد من استخدام المجفف عليك تسريح شعرك إلى الخلف عند تجفيفه بالمنشفة ثم القيام بلفه وبعدها ربطه بواسطة قطعة حرير ويُترك حتى ينشف .

الابتعاد قدر الإمكان عن استخدام المواد التي بها كيماويات لأنها ستعمل على تدمير الشعر على المدى الطويل ويمكنك تبديلها بمواد طبيعية لا نضر شعرك.

الحفاظ على قص أطراف الشعر (1سم ) كل شهرين تقريباً

لا استخدام مشطا خشييا.

ابتعدي عن استخدام كريم الجيل التي تعمل على تثبيت الشعر.

قومي بعمل حمام زيت دافئ مع تدليك فروة الشعر بصورة دائمة للحصول علي شعر طويل وصحي وكثيف. نصائح للحصول على شعر جذاب

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