طريقة عمل البسبوسة العاديه وسر المكون السحري للحصول على مذاق مميز كالجاهز تمامًا

تبحث الكثير من ربات البيوت لمعرفة طريقة عمل البسبوسة العاديه والسر وراء نجاحها كما هي في المحلات الجاهزة، حيث أن البسبوسة نوع من أنواع الحلويات الشرقية التي تكثر في كافة المناطق سواء في مصر أو الوطن العربي، وتعد من الحلويات البسيطة والسهلة في الإعداد، ومن الممكن التفنن في إعدادها سواء بتقديمها كما هي بدون نكهات أو إضافة نكهات مختلفة كالقشطة والكريمة والشوكولاتة وغيرها وذلك لإرضاء جميع أفراد الأسرة، وهي من الحلويات التي يكثر الطلب عليها في أعياد الميلاد والحفلات وكافة المناسبات لمذاقها المميز وسهولة تقديمها.

طريقة عمل البسبوسة العاديه

تعد البسبوسة نوع من أروع الأنواع للحلويات الشرقية التي ظهرت في دول الشام واشتهرت بشدة في مصر والكثير من الدول العربية، وتقدم البسبوسة في العديد من المناسبات المختلفة منها أعياد الميلاد وحفلات الزفاف وغيرها، نظرًا لأنها تعتمد على الدقيق السميد الذي يعد المكون الاساسي للبسبوسة والسر الرئيسي وراء نجاحها، ويمكن إعدادها بكل بساطة.

مقادير البسبوسة العادية

يمكن تحضير البسبوسة بتلك المكونات البسيطة وهي :

كوب ونصف سميد ناعم.

ثلث كوب سكر أبيض مطحون ناعم.

نصف كوب جوز الهند.

معلقتين من بيكنج بودر.

كوب حليب.

كوب سمنة أو زبدة صفراء.

شربات البسبوسة الثقيل.

2 كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

ليمونة واحدة.

مقادير شربات البسبوسة

يُضاف السكر إلى الماء ويتم وضعهم على النار حتى الغليان، وبعدها يضاف الليمون إلى الماء والسكر ويترك ليغلي مرة أخرى حتى يصبح قوامه ثقيلًا.

يضاف السميد إلى البيكنج بودر والسكر وجوز الهند ويقلب الجميع جيدًا، ثم يضاف اللبن مع الاستمرار في العجن ليصبح هناك خليط متماسك.

يضاف السمن إلى الخليط ويقلب الجميع جيدًا، ليصبح الخليط ناعم.

في صينية فرن من التيفال أو أي نوع غير لاصق ترش بالدقيق حتى لا تلتصق البسبوسة، ويوضع بها الخليط ثم يقطع إلى مربعات وتضاف في الفرن على درجة 180 درجة لمدة نصف ساعة، مع مراعاة عدم فتح الفرن قبل إنتهاء الوقت المحدد.

تخرج الصينية من الفرن وتسقى بالشربات الساخن وتترك لتبرد وتقطع وتقدم مع الكريمة أو بمفردها حسب الرغبة.

نصائح لنجاح البسبوسه

خطوات تحضير البسبوسة العادية

قد تفشل الكثير من السيدات في إعداد البسبوسة بالمنزل ويضطرن إلى شراؤها من الخارج، ولكن مع إتباع تلك النصائح البسيطة سوف تظهر الأسرار الخاصة بعمل البسبوسة وهي :