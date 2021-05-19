تعلمي أسرار طريقة إعداد البقلاوة التونسية باللوز بالخطوات

البقلاوة التونسية من أشهر أنواع البقلاوة التي توجد في بلاد الوطن العربي، وتختلف البقلاوة باختلاف الحشوات الداخلية لها، فنجد بقلاوة محشوة باللوز، وبقلاوة محشوة بالبندق، وبقلاوة محشوة بالفستق، وعلى الرغم من الحشوات المختلفة هذه إلا أن جميعها تتميز بالطعم اللذيذ.

طريقة إعداد البقلاوة التونسية باللوز

تعتبر طريقة عمل البقلاوة التونسية بحشوة اللوز من أشهر طرق البقلاوة وأسهلها على الإطلاق، وهذه الطريقة كما يلي :

مكونات البقلاوة التونسية

كيلو جرام عجينة بقلاوة.

ملعقة زبدة ذائبة.

كيلو جرام لوز أبيض مجروش.

كوبان سكر ناعم.

كيلو جرام سكر أبيض.

كوب ماء.

ملعقة عصير ليمون كبيرة.

عدد 3 ملاعق ماء ورد كبيرة.

نضع وعاء على النار لنحضر الشربات، ونضع فيه : السكر، الماء، ونتركهم ليغلي على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب.

ثم نضيف له عصير الليمون وماء الورد، ثم نتركه لمدة دقيقتين على النار ثم نرفعه بعد ذلك ونتركه جانباً ليبرد.

بعد ذلك نحضر الحشوة عن طريق خلط اللوز المجروش مع السكر الناعم، ونغطيه بالنايلون ونتركه جانباً.

ثم ندهن الصينية في الفرن بالزبدة الذائية، ثم نفرد عليها ورقتان من عجين البقلاوة، ثم ندهن بكمية زبدة مذابة، ونكرر هذه الخطوة فنضع ورقات عجينة بقلاوة وندهن زبدة عليها، ثم ورقتان وندهنهم بالزبدة.

ثم نضع طبقة من خليط اللوز السابق ونضغط عليها باليد لتصبح متماسكة، ويجب أن تكون حشوة اللوز سميكة.

بعد ذلك نغطي الحشوة بورقتين من ( عجينة البقلاوة ) ثم ندهنها بالزبدة الذائبة، ونضع ورقتان ثانية وندهنهما بالزبدة مرة أخرى، ثم نضع ورقتين من البقلاوة ولا ندهنهم بالزبدة.

بعد ذلك نغطي العجينة باستخدام السكين بطريقة معينة ثم نغطيها بفوطة نظيفة حتى لا تجف العجينة، ونتركها لترتاح ساعة ثم ندهنها بطبقة زبدة أخرى، بعد ذلك ندخلها الفرد لتأخذ اللون الذهبي بعد مرور 45 دقيقة على درجة حرارة 180.

بعد خروجها من الفرن نصب عليها الشربات البارد ونتركها لتبرد، ونقطعها وتقدم.

مكونات الشرباتطريقة تحضير البقلاوة التونسية