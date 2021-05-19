اتعلمي ازاي تعملي الحواوشي البلدي أحلى من المحلات

الحواوشي ، هو أمن بين الأكلات المصرية المعروفة والشهيرة، ينضج فيها اللحم ومعه الخبز، وتوجد الكثير من الوصفات لتحضيره، والعديد من الأشخاص يميلون لهذه الأكلة اللذيذة، ي ويحبون تناولها من جانب المطاعم وليس من المنزل، وهذا لأن المطاعم تقوم بتحضيره أحلى وأشهى من المنزل، والعديد من الأمهات يحسين أنهن لن يعرفن أن يقوموا بتحضير ذلك المذاق الرائع من المنزل، ولكن في الحقيقة هذا الاعتقاد خاطئ، ففيما يلي أروح طريقة لتحضيره كالمطاعم.الحواوشي
نحن نعلم أن الحواوشي عبارة عن لحم موجود برغيف العيش، ويتم تحضيره مقلي أو مشوي، وهناك حواوشي اسكندراني، وفيما يلي طريقة إعداد الحواوشي لأروع الطرق.
مكونات عمل الحواوشي
- قرن فلفل حامى أحمر/أخضر
- فلفل أسود
- ملح.
- قدر من دهن اللحم.
- بقدونس حسب رغبتك.
- خبز بلدي.
- بصلة كبيرة الحجم.
- زيت.
- بهارات.
- ½ كيلو لحمة مفرومة.
- 2 قرن فلفل رومي.
- قومي بإحضار قدر غويط، لكي تقومي بوضع البصل واللحمة به وذلك بعد أن يتم فرمهما.
- بعد ذلك قومي بهرس الفلفل الحامي مع الفلفل الرومي ومن ثم ضعيهم على البصل واللحمة.
- ومن ثم قومي بوضع الفلفل الأسود والملح والبهارات، والقليل من دهون اللحمة مع مزجهم جميعًا سويًا، كذلك تستطيعين أن تحصلي على لحمة جاهزة للحواوشي من قبل الجزار، وسوف تحتاجين فقط لوضع البهارات والبصل فحسب.
- قومي بتجهيز الخبز البلدي وصنع ثقب من الأطراف.
- وبعد ذلك قومي بحشو اللحمة المفرومة بهذا الثقب مع توزيعها بالرغيف.
- قومي بإحضار طاسة حجمها كبير، مع وضع الزيت بها، ومن ثم قومي بوضع رغيف الحواوشي بالطاسة بعد أن يسخن الزيت.
- بعد ذلك قومي بالضغط على رغيف الحواوشي لكي تتخلصي من كل الدهون ويأخذ الوجه الذي هو ملامسًا للطاسة على اللون الذهبي، وبعد ذلك اقلبيه على وجهه الآخر لكي ينضج أيضًا.
- في النهاية قومي بتقديم الحواوشي وهو ساخن ومعه الخيار المخلل وسلطة الطحينة والبطاطس المحمرة.
الوسوم
الحواوشي ، هو أمن بين الأكلات المصرية المعروفة والشهيرة، ينضج فيها اللحم ومعه الخبز، وتوجد الكثير من الوصفات لتحضيره، والعديد من الأشخاص يميلون لهذه الأكلة اللذيذة، ي ويحبون تناولها من جانب المطاعم وليس من المنزل، وهذا لأن المطاعم تقوم بتحضيره أحلى وأشهى من المنزل، والعديد من الأمهات يحسين أنهن لن يعرفن أن يقوموا بتحضير ذلك المذاق الرائع من المنزل، ولكن في الحقيقة هذا الاعتقاد خاطئ، ففيما يلي أروح طريقة لتحضيره كالمطاعم.الحواوشي
نحن نعلم أن الحواوشي عبارة عن لحم موجود برغيف العيش، ويتم تحضيره مقلي أو مشوي، وهناك حواوشي اسكندراني، وفيما يلي طريقة إعداد الحواوشي لأروع الطرق.
مكونات عمل الحواوشي
- قرن فلفل حامى أحمر/أخضر
- فلفل أسود
- ملح.
- قدر من دهن اللحم.
- بقدونس حسب رغبتك.
- خبز بلدي.
- بصلة كبيرة الحجم.
- زيت.
- بهارات.
- ½ كيلو لحمة مفرومة.
- 2 قرن فلفل رومي.
- قومي بإحضار قدر غويط، لكي تقومي بوضع البصل واللحمة به وذلك بعد أن يتم فرمهما.
- بعد ذلك قومي بهرس الفلفل الحامي مع الفلفل الرومي ومن ثم ضعيهم على البصل واللحمة.
- ومن ثم قومي بوضع الفلفل الأسود والملح والبهارات، والقليل من دهون اللحمة مع مزجهم جميعًا سويًا، كذلك تستطيعين أن تحصلي على لحمة جاهزة للحواوشي من قبل الجزار، وسوف تحتاجين فقط لوضع البهارات والبصل فحسب.
- قومي بتجهيز الخبز البلدي وصنع ثقب من الأطراف.
- وبعد ذلك قومي بحشو اللحمة المفرومة بهذا الثقب مع توزيعها بالرغيف.
- قومي بإحضار طاسة حجمها كبير، مع وضع الزيت بها، ومن ثم قومي بوضع رغيف الحواوشي بالطاسة بعد أن يسخن الزيت.
- بعد ذلك قومي بالضغط على رغيف الحواوشي لكي تتخلصي من كل الدهون ويأخذ الوجه الذي هو ملامسًا للطاسة على اللون الذهبي، وبعد ذلك اقلبيه على وجهه الآخر لكي ينضج أيضًا.
- في النهاية قومي بتقديم الحواوشي وهو ساخن ومعه الخيار المخلل وسلطة الطحينة والبطاطس المحمرة.
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