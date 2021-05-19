اتعلمي ازاي تعملي الحواوشي البلدي أحلى من المحلات

الحواوشي ، هو أمن بين الأكلات المصرية المعروفة والشهيرة، ينضج فيها اللحم ومعه الخبز، وتوجد الكثير من الوصفات لتحضيره، والعديد من الأشخاص يميلون لهذه الأكلة اللذيذة، ي ويحبون تناولها من جانب المطاعم وليس من المنزل، وهذا لأن المطاعم تقوم بتحضيره أحلى وأشهى من المنزل، والعديد من الأمهات يحسين أنهن لن يعرفن أن يقوموا بتحضير ذلك المذاق الرائع من المنزل، ولكن في الحقيقة هذا الاعتقاد خاطئ، ففيما يلي أروح طريقة لتحضيره كالمطاعم.

نحن نعلم أن الحواوشي عبارة عن لحم موجود برغيف العيش، ويتم تحضيره مقلي أو مشوي، وهناك حواوشي اسكندراني، وفيما يلي طريقة إعداد الحواوشي لأروع الطرق.

مكونات عمل الحواوشي

قرن فلفل حامى أحمر/أخضر

فلفل أسود

ملح.

قدر من دهن اللحم.

بقدونس حسب رغبتك.

خبز بلدي.

بصلة كبيرة الحجم.

زيت.

بهارات.

½ كيلو لحمة مفرومة.

2 قرن فلفل رومي.