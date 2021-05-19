طريقة عمل الفول المدمس البيتي اللذيذ بالخطوات بسهولة ولا الحاجة لشرائة من المطاعم

من منا لا يعرف طريقة عمل الفول المدمس، فهو من أول وجبات الإفطار لكثير من الشعوب العربية، وتعد وجبة السحور الأساسية خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلا أنها غني بكثير من البروتينات، يعد من أنواع البقوليات الهامة والمفيد للجسم.الفول المدمس
نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الفول المدمس، كما يتم تناول الفول المدمس بدون أي إضافات في وجبات الرجيم، كي يساعد على إنقاص الوزن وخسارة الدهون.طريقة عمل الفول المدمس
نبدأ بتقديم أفضل طريقة وأقل مكونات و، لكن لابد أن يكون لدينا نوع مميز من الفول الخاص بالتدميس واليكم أهم المقادير.
مقادير الفول المدمس
- كوبان فول تدميس.
- ملعقتين كبيرتين عدس اصفر.
- حبة طماطم.
- ملعقة صغيرة أرز.
- فصان ثوم مفروم.
- رشة ملح.
- زيت حار.
- عصير ليمون.
- بصلة صغيرة مقطعة قطع صغيرة.
- فلفل أخضر مقطع قطع صغيرة.
- فلفل حار.
- من أول الخطوات العامة والتي يجب اتباعها هي نقع الفول لمدة يوم كامل.
- ضعي الفول في حلة ضغط وأضيفي إليه العدس والأرز والطماطم وفصوص الثوم المفروم.
- أضيفي الماء إلى خليط الفول وكمية ماء كبيرة حتى يغطي الفول بالماء، وبعد ذلك اتركيه على النار يغلي لمدة ساعتين.
- انزعيه من على النار وقومي بتحضير طبق الفول.
طريقة تحضير طبق الفول المصري من المنزل
- في طبق قومي بوضع الزيت حتى يسخن ورشة الملح حتى يذبل، وبعد ذلك أضيفي الفلفل الرومي والحار وحركيهم ثم أضيفي إليهم الطماطم واستمري بالتقليب لمدة دقائق.
- في وعاء اخر ضعي مقدار الفول المناسب واهرسيه أو اخلطيه في الخلاط، ثم اسكبيه على الخليط الموجود على النار وأضيفي كل التوابل الموجودة وأهمها رشة الكمون.
- استمتعي بطبق فول مدمس رائع بجانب الطعمية الساخنة وشرائح الطماطم والمخلل وبذلك تكون وجبة شعبية َصرية رائعة، ونكون تعرفنا على أفضل طريقة عمل الفول المدمس من المنزل وطريقة تحضير طبق الفول.
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من منا لا يعرف طريقة عمل الفول المدمس، فهو من أول وجبات الإفطار لكثير من الشعوب العربية، وتعد وجبة السحور الأساسية خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلا أنها غني بكثير من البروتينات، يعد من أنواع البقوليات الهامة والمفيد للجسم.الفول المدمس
نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الفول المدمس، كما يتم تناول الفول المدمس بدون أي إضافات في وجبات الرجيم، كي يساعد على إنقاص الوزن وخسارة الدهون.طريقة عمل الفول المدمس
نبدأ بتقديم أفضل طريقة وأقل مكونات و، لكن لابد أن يكون لدينا نوع مميز من الفول الخاص بالتدميس واليكم أهم المقادير.
مقادير الفول المدمس
- كوبان فول تدميس.
- ملعقتين كبيرتين عدس اصفر.
- حبة طماطم.
- ملعقة صغيرة أرز.
- فصان ثوم مفروم.
- رشة ملح.
- زيت حار.
- عصير ليمون.
- بصلة صغيرة مقطعة قطع صغيرة.
- فلفل أخضر مقطع قطع صغيرة.
- فلفل حار.
- من أول الخطوات العامة والتي يجب اتباعها هي نقع الفول لمدة يوم كامل.
- ضعي الفول في حلة ضغط وأضيفي إليه العدس والأرز والطماطم وفصوص الثوم المفروم.
- أضيفي الماء إلى خليط الفول وكمية ماء كبيرة حتى يغطي الفول بالماء، وبعد ذلك اتركيه على النار يغلي لمدة ساعتين.
- انزعيه من على النار وقومي بتحضير طبق الفول.
طريقة تحضير طبق الفول المصري من المنزل
- في طبق قومي بوضع الزيت حتى يسخن ورشة الملح حتى يذبل، وبعد ذلك أضيفي الفلفل الرومي والحار وحركيهم ثم أضيفي إليهم الطماطم واستمري بالتقليب لمدة دقائق.
- في وعاء اخر ضعي مقدار الفول المناسب واهرسيه أو اخلطيه في الخلاط، ثم اسكبيه على الخليط الموجود على النار وأضيفي كل التوابل الموجودة وأهمها رشة الكمون.
- استمتعي بطبق فول مدمس رائع بجانب الطعمية الساخنة وشرائح الطماطم والمخلل وبذلك تكون وجبة شعبية َصرية رائعة، ونكون تعرفنا على أفضل طريقة عمل الفول المدمس من المنزل وطريقة تحضير طبق الفول.
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