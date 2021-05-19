طريقة عمل تارت الجلاش بالدجاج وصوص البشاميل بطريقة جديدة رائعة ستعجبكم

تعتبر تارت الجلاش بالدجاج ، من افضل الوجبات السريعة التي نقدمها في المناسبات والعزائم، ويشتهر عملها في معظم الدول العربية وبالذات في مصر والسعودية، وتحتوي علي فيتامينات كثيرة للغاية، وتبحث كل ست بيت عن طريقة عمل تارت الجلاش بالدجاج في اقل وقت ممكن وبمكونات بسيطة ويمكن عمل تارت الجلاش بأكثر من نوع مثل تارت الجلاش باللحمة المفرومة أو تارت الجلاش بالسلامي أو تارت الجلاش بالجمبري وكثير من الأنواع لعملها، ويحب تناولها الجميع لأني تحمل مذاق وطعم خرافي ولذيذ، وهي من اجمل الوصفات التي تقدم في اغلب الأوقات لسهوله عملها بطريقة جديدة وقوام هش وممتع، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل تارت الجلاش بالدجاج في المنزل وفي اقل وقت ممكن وبطريقة مضمونة لعام 2021.

مكونات عمل تارت الجلاش بالدجاج

مكونات عمل تارت الجلاش بالدجاج من المكونات البسيطة التي يتم الحصول عليها من أي مكان قريب وهي كما يلي:

لفة من الجلاش الجاهز.

١٥٠جرام من الزبدة.

نصف كيلو من الفراخ.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.

٣ أكواب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير صوص البشاميل والدجاج

سوف نتعرف على طريقة تحضير صوص البشاميل والدجاج بخطوات مترتبة وسهلة وهي كالتالي:

في البداية نقوم بغسل الفراخ جيداً بالماء والملح، ثم نسلقه في قليل من الماء. بعد ذلك نحضر إناء ونضع به الزيت والزبدة ونضعه على النار، ونضيف إليه الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر. ثم نسكب عليهم اللبن ونقلب أيضاً، ونضع عليهم الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة ونقلب لمدة ٣ دقائق. نضيف على هذا الخليط قطع الدجاج المسلوقة ونقلبها معه جيداً ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة الإعداد لا تستغرق وقتاً طويلاً ولا تتطلب جهداً كبيراً وهى كما يلي: