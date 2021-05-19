يعتبر الكريم الكراميل من الحلويات المفضلة لدى الجميع وتناولها الصغار والكبار ،والكريم كراميل من أسهل الوصفات الشهية وتتمتع بمذاق لذيذ وشهي وهي سهلة التحضير ، ومن الحلويات التي تقدم في المناسبات والعزائم وللضيوف وغيرهم ، وهي سهلة التحضير وبسيطة ومن الحلويات المغذية للأطفال ، ومن خلال هذا المقال من موقع ثقفني ننشر لكم أسهل طريقة عمل الكريم كراميل بخطوات بسيطة وسهلة

مقادير الكريم الكراميل اللذيذ

المقادير

2 كوب من الحليب منزوع الدسم

5 عدد بيض

6 ملاعق كبيرة سكر ناعم

كوب سكر ناعم

لتر واحد ماء

ملعقة صغيرة الفانيليا

طريقة تحضير كريم كراميل بأسهل الخطوات

1_نقوم بوضع السكر المخصص الكراميل في إناء على نار هادئة حتي الحصول على اللون البني الغامق ،ثم يوضع السكر المكرمل على القوالب في القاع الكريم كراميل ويترك حتي يبرد تماماً

2_ بعد ذلك يتم خفق البيض مع الحليب والسكر الناعم و ملعقة صغيرة الفانيليا في الخلاط حتي تتجانس المكونات مع بعضها تماماً

3_ يوضع الخليط الحليب والسكر والبيض في القوالب فوق الكراميل .

4_ نضع القوالب الكريم الكراميل في حمام مائي وتترك في الفرن ساخن على درجة حراره 180 حتي يتم الطهي

5_ ثم توضع القوالب الكريم تحت الشواية الفرن حتي الحصول على اللون الذهبي

6_ تخرج من الفرن بعد الحصول على اللون الذهبي ،وتترك تبرد تماماً ،ثم توضع في الثلاجة وتقدم باردة وبالصحة والعافية

مقادير الكريم كراميل الشكولاته

المقادير 2 كوب من الحليب السائل

كوب من السكر الناعم

كوب من الشكولاتة

ربع كوب من الماء

3 بيضات

2 صفار بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير كريم كراميل بالشوكولاتة



1_ نضع على النار متوسطة السكر في إناء حتي الحصول على اللون الذهبي

2_نسكب السكر المكرمل في قوالب الكريم كراميل

3_ نضع الحليب مع الشكولاتة على النار حتي يسخن ويذوب الشكولاتة تماماً

4_نخفق البيض مع السكر ونقلب المكونات جيداً مع بعضها

5_ نسكب الحليب الشكولاتة مع البيض حتي تتجانس مع بعضهم

6_ نسكب الخليط في قوالب االمخصص فوق السكر الذهبي ،تحت صينية بها ماء مغلي

7_ تدخل الفرن على نار متوسط حتي الحصول على اللون الذهبي ،وتخرج وتقدم باردة وبالصحةوالعافية