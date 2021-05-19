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يعتبر الكريم الكراميل من الحلويات المفضلة لدى الجميع وتناولها الصغار والكبار ،والكريم كراميل من أسهل الوصفات الشهية وتتمتع بمذاق لذيذ وشهي وهي سهلة التحضير ، ومن الحلويات التي تقدم في المناسبات والعزائم وللضيوف وغيرهم ، وهي سهلة التحضير وبسيطة ومن الحلويات المغذية للأطفال ، ومن خلال هذا المقال من موقع ثقفني ننشر لكم أسهل طريقة عمل الكريم كراميل بخطوات بسيطة وسهلة
مقادير الكريم الكراميل اللذيذ
المقادير
- 2 كوب من الحليب منزوع الدسم
- 5 عدد بيض
- 6 ملاعق كبيرة سكر ناعم
- كوب سكر ناعم
- لتر واحد ماء
ملعقة صغيرة الفانيليا
طريقة تحضير كريم كراميل بأسهل الخطوات
1_نقوم بوضع السكر المخصص الكراميل في إناء على نار هادئة حتي الحصول على اللون البني الغامق ،ثم يوضع السكر المكرمل على القوالب في القاع الكريم كراميل ويترك حتي يبرد تماماً
2_ بعد ذلك يتم خفق البيض مع الحليب والسكر الناعم و ملعقة صغيرة الفانيليا في الخلاط حتي تتجانس المكونات مع بعضها تماماً
3_ يوضع الخليط الحليب والسكر والبيض في القوالب فوق الكراميل .
4_ نضع القوالب الكريم الكراميل في حمام مائي وتترك في الفرن ساخن على درجة حراره 180 حتي يتم الطهي
5_ ثم توضع القوالب الكريم تحت الشواية الفرن حتي الحصول على اللون الذهبي
6_ تخرج من الفرن بعد الحصول على اللون الذهبي ،وتترك تبرد تماماً ،ثم توضع في الثلاجة وتقدم باردة وبالصحة والعافية
مقادير الكريم كراميل الشكولاته
المقادير
- 2 كوب من الحليب السائل
- كوب من السكر الناعم
- كوب من الشكولاتة
- ربع كوب من الماء
- 3 بيضات
- 2 صفار بيضة
- ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة تحضير كريم كراميل بالشوكولاتة
1_ نضع على النار متوسطة السكر في إناء حتي الحصول على اللون الذهبي
2_نسكب السكر المكرمل في قوالب الكريم كراميل
3_ نضع الحليب مع الشكولاتة على النار حتي يسخن ويذوب الشكولاتة تماماً
4_نخفق البيض مع السكر ونقلب المكونات جيداً مع بعضها
5_ نسكب الحليب الشكولاتة مع البيض حتي تتجانس مع بعضهم
6_ نسكب الخليط في قوالب االمخصص فوق السكر الذهبي ،تحت صينية بها ماء مغلي
7_ تدخل الفرن على نار متوسط حتي الحصول على اللون الذهبي ،وتخرج وتقدم باردة وبالصحةوالعافية
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