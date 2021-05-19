خطوات بسيطة لطريقة عمل دبابيس الدجاج بالبطاطس بمذاق لذيذ

تعرف اللحوم الدجاج من الأكلات المحببة لدي الشعوب وأكثر طلباً حول العالم بسبب طعمها المميز واللذيذ المحبب لدى الكبار والصغار ،وتريد السيدات في طرق جديدة ومختلفة لتقديمها على المائدة اليومية ،ومن الأطباق الدجاج اللذيذة المتنوعة طبق دبابيس الدجاج بالبطاطس الشهي ،التي يتمكن تقديمه في العزائم والمناسبات السعيدة وسريعة التحظير بخطوات بسيطة وسهلة ،ومن خلال هذا المقال يمكنكم اتباع تلك هذه الخطوات البسيطة لطريقة عمل دبابيس الدجاج بالبطاطس بمذاق لذيذ وشهي. مقادير دبابيس الدجاج بالبطاطس بمذاق لذيذ وشهي المقادير كيلو دبابيس دجاج

بطاطس مقطعة إلى قطع شرائح

طماطم مقطعة إلى قطع شرائح

بصل شرائح مقطع

4 فصوص ثوم مهروسملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة البابريكا

ملعقين كبيرة من السمن البيتي

نصف كوب لبن

ملعقة صغيرة كزبرة جافة طريقة تحضير دبابيس الدجاج بالبطاطس بمذاق لذيذ وشهي 1_ نحضر صينية كبيرة ونضع فيها ،شرائح البصل والبطاطس والطماطم

2_بعد ذلك نضع دبابيس الدجاج فوق البطاطس والبصل على الوجه

3_ثم نحضر وعاء أخر ،ونضع فيه الثوم المهروس وتتبيل الفلفل الأسود والملح والكمون و البابريكا والكزبرة الجافة واللبن ،مع بعضهم ويتم التقليب المكونات جيداً مع بعضهم حتي يتجانس

5_بعد ذلك نسكب جميع مكونات على الدجاج بالكامل في الصينية

6_ نقوم بتغطية الصينية بورق ألومنيوم قصدير ،ونقوم أدخلها إلى الفرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتي يتم النضج تماماً

7_ نرفع ورق ألومنيوم من على الصينية ،ونترك الصينية دبابيس الدجاج في الفرن الساخن لمدة 5 دقائق حتي تصبح اللون الذهبي الناضج وتخرج و تقدم بالصحة والعافية القيمة الغذائية والسعرات الحرارية في الدجاج يعتبر الدجاج من العناصر الهامة التي تمد جسم الإنسان بالطاقة ،ومن الوجبات الرئيسية التي يتمكن تناولها مرة أو مرتين أسبوعياً ،وهي مصدر البروتينات الهامة لنمو الجسم والعضلات ،وكما تحتوى على قيمة غذائية عالية من الفيتامينات وسعره حرارية مختلفة من الدهون المشبع الوسوم

تعرف اللحوم الدجاج من الأكلات المحببة لدي الشعوب وأكثر طلباً حول العالم بسبب طعمها المميز واللذيذ المحبب لدى الكبار والصغار ،وتريد السيدات في طرق جديدة ومختلفة لتقديمها على المائدة اليومية ،ومن الأطباق الدجاج اللذيذة المتنوعة طبق دبابيس الدجاج بالبطاطس الشهي ،التي يتمكن تقديمه في العزائم والمناسبات السعيدة وسريعة التحظير بخطوات بسيطة وسهلة ،ومن خلال هذا المقال يمكنكم اتباع تلك هذه الخطوات البسيطة لطريقة عمل دبابيس الدجاج بالبطاطس بمذاق لذيذ وشهي. مقادير دبابيس الدجاج بالبطاطس بمذاق لذيذ وشهي المقادير كيلو دبابيس دجاج

بطاطس مقطعة إلى قطع شرائح

طماطم مقطعة إلى قطع شرائح

بصل شرائح مقطع

4 فصوص ثوم مهروسملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة البابريكا

ملعقين كبيرة من السمن البيتي

نصف كوب لبن

ملعقة صغيرة كزبرة جافة طريقة تحضير دبابيس الدجاج بالبطاطس بمذاق لذيذ وشهي 1_ نحضر صينية كبيرة ونضع فيها ،شرائح البصل والبطاطس والطماطم

2_بعد ذلك نضع دبابيس الدجاج فوق البطاطس والبصل على الوجه

3_ثم نحضر وعاء أخر ،ونضع فيه الثوم المهروس وتتبيل الفلفل الأسود والملح والكمون و البابريكا والكزبرة الجافة واللبن ،مع بعضهم ويتم التقليب المكونات جيداً مع بعضهم حتي يتجانس

5_بعد ذلك نسكب جميع مكونات على الدجاج بالكامل في الصينية

6_ نقوم بتغطية الصينية بورق ألومنيوم قصدير ،ونقوم أدخلها إلى الفرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتي يتم النضج تماماً

7_ نرفع ورق ألومنيوم من على الصينية ،ونترك الصينية دبابيس الدجاج في الفرن الساخن لمدة 5 دقائق حتي تصبح اللون الذهبي الناضج وتخرج و تقدم بالصحة والعافية القيمة الغذائية والسعرات الحرارية في الدجاج يعتبر الدجاج من العناصر الهامة التي تمد جسم الإنسان بالطاقة ،ومن الوجبات الرئيسية التي يتمكن تناولها مرة أو مرتين أسبوعياً ،وهي مصدر البروتينات الهامة لنمو الجسم والعضلات ،وكما تحتوى على قيمة غذائية عالية من الفيتامينات وسعره حرارية مختلفة من الدهون المشبع

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