ماسك النشا والزبادي أسرع وصفة لتفتيح لون البشرة بمكونات بسيطة في المنزل

ماسك النشا والزبادي من أسرع الوصفات السهلة لتفتيح لون البشرة، حيث تهتم كل إمرأة ببشرتها، وتحرص كل واحدة على نعومة وتفتيح لون البشرة وسوف نقدم لكم اليوم إحدى أسهل الوصفات المضمونة في تفتيح لون البشرة، وهى عبارة عن خليط متوفر العناصر وغير مكلف فأنت لا تحتاجين سوي لقليل من الزبادي وقليل من النشا مع قطرات الليمون لصنع خليط بسيط له تأثير فعال علي تفتيح لون البشرة، حيث يعمل النشا على تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد التالف بدون حدوث ضرر للبشرة، كما أن الزبادي يغذى البشرة لأنه يحتوى على الكالسيوم والمعادن، ويعالج البشرة من حروق الشمس والتقرحات، كما أنه مفيد في علاج التجاعيد والهالات السوداء وشحوب البشرة، ويساعد على تلطيف البشرة بعد إزالة الشعر وتنظيفها والتخلص من الدهون الزائدة في البشرة، يعالج ماسك النشا والزبادي التجاعيد ويعمل على ترطيب البشرة، وتعتبر مكوناته التي سوف نقدمها اليوم مكونات طبيعية وغير ضارة بالبشرة، وتوفر الكثير من النقود التي تضيع في شراء منتجات التجميل باهظة الثمن والتي قد توثر على بشرتنا.

مكونات ماسك النشا والزبادي

تتميز مكونات الماسك بأنها بسيطة ومتوفرة في كل منزل، فهي غير مكلفة وتعطي نتائج مذهلة وسريعة، وسوف نقدم لكم اليوم مكونات الوصفة وهى كالتالي:ـ

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة واحدة من النشا.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريفة تحضير ماسك النشا والزبادي بسيطة وسريعة، ولا تأخذ الكثير من الوقت والمجهود ويمكن تحضيره في كل مرة بسهولة، بدلاً من حفظه في الثلاجة وهي كالتالي:ـ

نضع الزبادي في وعاء ونضيف عليه ملعقة النشا وقطرات الليمون. نمزج المكونات مع بعضها حتى الحصول على مزيج متجانس.

طريقة استخدام الماسك على البشرة

طريقة الاستخدام سهلة جداً وبسيطة وهي تتم بفرد الماسك على الوجه والرقبة باستخدام فرشاة وتوزيعه بطريقة جيدة، وتركه على الوجه لمدة ربع ساعة حتي يجف تماماً، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ويمكن عمل الماسك مرتين لثلاث مرات في الأسبوع للحفاظ على بشرة جميلة وجذابة دائماً.