أسرار طريقة عمل النوتيلا الإقتصادية في المنزل بالخطوات

أصبحت النوتيلا هوس للكبير والصغير فأصبح الكبير يتناولها بكثرة ،فيقوم بعمل الساندوتشات أو تناولها على وجبة الإفطار والعشاء بالملعقة، بالإضافة إلى أنها في الوقت الحالي تدخل في كثير من أنواع الحلوى ووصفات الأغذية الجديدة، من المعروف عن النوتيلا أنها شوكولاته ولكنها أصبحت بمثابة الماء يمكن تناولها في أي وقت وفي كثير من الوجبات اليومية، فكثير منا يقوم لتحضيرها في الفطائر وظهر هذا حديثًا، وسنتعرف على أبسط طريقة لعمل النوتيلا من المنزل.

طريقة عمل النوتيلا في المنزل

يمكن تحضير النوتيلا من المنزل بأبسط المكونات وأفضل النتائج وبمقادير علي قد الايد وفي متناول الجميع.

مقادير النوتيلا

علبة متوسطة من القشطة.

ملعقتين كبيرتين من زيت الذرة.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو الخام.

خمسة ملاعق كبيرة من لبن نيدو.

ملعقة كبيرة نسكافيه.

نصف كوب سكر بودرة.

ظرف كريم كراميل (يفضل مطحونًا)

نصف ملعقة كبيرة فانيليا

تتطلب الطريقة خطوات سهلة وبسيطة وغير مجهدة، وفي النهاية يكون لديك نتيجة مرضية،وللحصول على ذلك عليك بالإلتزام المقادير والطريقة وهي:

نضع كافة المكونات في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيدًا لمدة 3 دقائق ،ويفضل لو نستخدم المضرب اليدوي ونقوم هذا الخليط في وعاء زجاجي حراري داخل وعاء آخر به ماء على النار ونقوم باستمرار الخفق.

تأكدي من الحصول علي قوام متماسك وناعم بذلك تكون النوتيلا جاهزة،اتركيها تبرد نهائيًا وقومي بوضعها في برطمان زجاجي واحكميها وضعيها في الثلاجة لحين الاستخدام.

يمكن الحصول على مذاق خاص للنوتيلا وهو وضع فيها البندق المطحون لكي يعطيها مذاق رائع وطعم مميز.

كثير من الأشخاص يتمتعون بوضع كثير من المكسرات المطحون داخل النوتيلا بعد اعدادها للحصول على طعم ومذاق مميز ورائع .

هذا المقدار من النوتيلا يعتبر حوالي نصف كيلو يكفي لاستخدام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة أسبوع كامل.

طريقة عمل النوتيلا