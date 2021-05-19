تدريب الطفل على إستخدام الحمام والإستغناء عن الحفاظة أمر يشغل كل أم وتفكر الأم دائما متى تبدأ هذه الخطوة مع طفلها ويجب على كل أم قبل أن تبدأ في هذه الخطوة أن تكون مستعدة هي وطفلها نفسيا لهذه الخطوة لان هذه المرحلة تحتاج إلى الكثير من الصبر والهدوء من جانب الأم لكي ينعكس ذلك على طفلها وكذلك يجب أن تحتوي الأم طفلها وتعطيه القدر الكافي من الحب والحنان لأجتياز هذه المرحلة بنجاح حيث يعد تدريب الطفل على دخول الحمام من أصعب المهام التي تقوم بها الأم والطفل أيضا .

الوقت المناسب لتدريب الطفل على دخول الحمام

يجب على الأم اختيار الوقت المناسب لها ولطفلها لبدء هذه الخطوة حتى تستطيع أن تجتاز هي وطفلها هذه المرحلة بنجاح وهناك بعض الإرشادات مثل :

ينبغي على الأم ألا تستجيب للضغط الذي قد تتعرض له من جانب الأهل والأصدقاء في تدريب الطفل على الحمام في مرحلة مبكرة عن العمر المناسب لاستيعابه للفكرة ولا تبدأ إلا أذا شعرت باستعداد الطفل النفسى والبدني لهذه الخطوة .

إذا لاحظت الأم إن حفاظه الطفل جافة لأكثر من ساعتين فهذه علامة جيدة على بدء مرحلة الاستغناء عن الحافظة .

لا ينبغي تدريب الطفل في عمر صغير جدا ولا ينبغي أن يكون عمره كبير عند عمر السنتين أو السنتين ونصف هذا وقت مناسب للطفل لاستيعابه فكرة دخول الحمام .

إذا كان الطفل مضطرب من شيء جديد فهذا وقت غير مناسب مثل دخول الحضانة أو الانتقال من المنزل .

يجب أن يتم التدريب على هذه الخطوة في فصل الصيف والابتعاد عن فصل الشتاء .

الخطوات التي تبدأ بها الأم مع الطفل

توجد بعض الخطوات التي تتبعها الأم قبل البدء في تدريب الطفل على الحمام وكذلك خطوات تتبعها الأم أثناء عملية التدريب منها :