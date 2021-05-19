أخر عروض باث اند بودي bath and body لشهر مايو الكمية محدودة

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يعتبربراند باث اند بودي bath and body من أفضل البراندات الأمريكية المنتشرة حول العالم في الوقت الحالي، تأسست الشركة عام 1990 في الولاية الأمريكية أوهاني، وتوسعت بعد ذلك على مدى كبير، فالآن لها فروع متعددة في جميع القارات، فقد تأسست على يد (لي ويكسنر) ، ومديرها التنفيذي هو (أندروميسلو).أخر عروض bath and body
يقدم باث اند بودي أفضل أنواع العطور، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والشموع، المعقمات والصابون، أجمل منتجات التنظيف والعناية بالمنزل، وهذا يجعله منتقى أصحاب الذوق الرفيع ممن يهتمون بالرقي بشكل عام، وبالإضافة لذلك يقدم عروض بشكل مستمر.عرض ال150 في باث اند بودي
هناك نسبة خصم عالية في الكثير من المنتجات، فهناك منتجات في هذا العرض تصل نسبة الخصم فيها إلى 49% (Hot price point) :
- كاكتوس بلوسوم 150 بدلا من 295 جنيه
الياسمين الأبيض (white jasmin) بـ 150 بدلامن 295 جنيه
- وينتر كاندي آبل (شاور جيل) 150 بدلا من 295 جنيه
- بينك شيفون 150 بدلا من 295 جنيه
- ميدنايت بوميغرانتي 150 بدلا من 295 جنيه
- ريسبيريس أند بينك ليلي 150 بدلا من 295 جنيه
- CACTUS BLOSSOM روائح مختلفة 150 بدلا من 295 جنيه
- country APPLE روائح مختلفة 150 بدلا من 295 جنيه
- روز وتر أند ايفي 150 بدلا من 295 جنيه
- بينك باشونفروت اند بنانا فلاور 150 بدلا من 295 جنيه
- ريسبيريس أند بينك ليلي بالورد 150 بدلا من 295 جنيه
- بامبو أند بينك ليلي 150 بعد 295 جنيه
- تويست بيبرمينت بـ 150 بعد 295 جنيه
- روز وتر ايفي بـ 150 بعد 295 جنيه
- desert wild flower بـ 150 بعد 295 جنيه
- سنوي سيترس سويرل بـ 150 بعد 295 جنيه
- endless weekend بـ 150 بعد 295 جنيه
- merry cherry cheer بـ 150 بعد 295 جنيه
- Tahiti pink lily and bamboo بـ 150 بدلا من 295 جنيه
- كانتري آبل بـ 150 بدلا من 295 جنيه
- at the beach بـ 150 بدلا من 295 جنيه
يمكنك شراء كل هذه المنتجات وأكثر من منتجات bath and body works من خلال زيارة الفروع المنتشرة في معظم الدول العالمية والعربية مثل: مصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، والمغرب، وقطر، وغيرها الكثير من الدول، وإليكم فروعه في بعض الدول ومواعيد العمل فيها:فروع باث اند بودي في القاهرة
- point 90 mall.
- مول مصر.
- سيتي ستارز.
- سيتي سنتر المعادي.
- Cairo festival city mall.
- داندي مول.
مواعيد العمل: من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءا.فروع bath and body في الدوحة
- فيلاجيو
- Doha festival city
- Land mark
- Gulf mall
- Doha city center
- دار السلام
مواعيد العمل: الفترة الأولى منذ العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءا، والفترة الثانية منذ الثامنة مساءا حتى الثانية عشر صباحا.فروع bath and body في البحرين
- مجمع سيف
- مجمع سيف (المحرق)
- Bahrain city center
- مجمع الافنيوس
مواعيد العمل: يعمل من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءا.فروع bath and body في الامارات العربية المتحدة
- Meaesam city center
- Dera city center
- Merdaf city center
- Alshareqa city center
- Fogera city center
- Mosqat city center
- Bahrin city center
- Almaadi city center
مواعيد العمل: من 10 صباحا حتى 12 صباحاا في بعض الفروع، وحتى العاشرة مساءا في الفروع اللأخرى.
يمكنكم أيضا طلب المنتجات عبر خاصية الأون لاين، فلكل دولة مصاريف توصيل خاصة بها، لكن يمكن أن تحصل على خدمة التوصيل مجانا إذا قمتم بشراء أكثر من منتج، ويوجد أيضا أكواد خصم يمكن أن تحصل عليها اونلاين، وكوبونات، وعروض أخرى كثيرة، لمعرفتها تابعوا الموقع الرسمي لباث اند بودي.
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يعتبربراند باث اند بودي bath and body من أفضل البراندات الأمريكية المنتشرة حول العالم في الوقت الحالي، تأسست الشركة عام 1990 في الولاية الأمريكية أوهاني، وتوسعت بعد ذلك على مدى كبير، فالآن لها فروع متعددة في جميع القارات، فقد تأسست على يد (لي ويكسنر) ، ومديرها التنفيذي هو (أندروميسلو).أخر عروض bath and body
يقدم باث اند بودي أفضل أنواع العطور، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والشموع، المعقمات والصابون، أجمل منتجات التنظيف والعناية بالمنزل، وهذا يجعله منتقى أصحاب الذوق الرفيع ممن يهتمون بالرقي بشكل عام، وبالإضافة لذلك يقدم عروض بشكل مستمر.عرض ال150 في باث اند بودي
هناك نسبة خصم عالية في الكثير من المنتجات، فهناك منتجات في هذا العرض تصل نسبة الخصم فيها إلى 49% (Hot price point) :
- كاكتوس بلوسوم 150 بدلا من 295 جنيه
الياسمين الأبيض (white jasmin) بـ 150 بدلامن 295 جنيه
- وينتر كاندي آبل (شاور جيل) 150 بدلا من 295 جنيه
- بينك شيفون 150 بدلا من 295 جنيه
- ميدنايت بوميغرانتي 150 بدلا من 295 جنيه
- ريسبيريس أند بينك ليلي 150 بدلا من 295 جنيه
- CACTUS BLOSSOM روائح مختلفة 150 بدلا من 295 جنيه
- country APPLE روائح مختلفة 150 بدلا من 295 جنيه
- روز وتر أند ايفي 150 بدلا من 295 جنيه
- بينك باشونفروت اند بنانا فلاور 150 بدلا من 295 جنيه
- ريسبيريس أند بينك ليلي بالورد 150 بدلا من 295 جنيه
- بامبو أند بينك ليلي 150 بعد 295 جنيه
- تويست بيبرمينت بـ 150 بعد 295 جنيه
- روز وتر ايفي بـ 150 بعد 295 جنيه
- desert wild flower بـ 150 بعد 295 جنيه
- سنوي سيترس سويرل بـ 150 بعد 295 جنيه
- endless weekend بـ 150 بعد 295 جنيه
- merry cherry cheer بـ 150 بعد 295 جنيه
- Tahiti pink lily and bamboo بـ 150 بدلا من 295 جنيه
- كانتري آبل بـ 150 بدلا من 295 جنيه
- at the beach بـ 150 بدلا من 295 جنيه
يمكنك شراء كل هذه المنتجات وأكثر من منتجات bath and body works من خلال زيارة الفروع المنتشرة في معظم الدول العالمية والعربية مثل: مصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، والمغرب، وقطر، وغيرها الكثير من الدول، وإليكم فروعه في بعض الدول ومواعيد العمل فيها:فروع باث اند بودي في القاهرة
- point 90 mall.
- مول مصر.
- سيتي ستارز.
- سيتي سنتر المعادي.
- Cairo festival city mall.
- داندي مول.
مواعيد العمل: من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءا.فروع bath and body في الدوحة
- فيلاجيو
- Doha festival city
- Land mark
- Gulf mall
- Doha city center
- دار السلام
مواعيد العمل: الفترة الأولى منذ العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءا، والفترة الثانية منذ الثامنة مساءا حتى الثانية عشر صباحا.فروع bath and body في البحرين
- مجمع سيف
- مجمع سيف (المحرق)
- Bahrain city center
- مجمع الافنيوس
مواعيد العمل: يعمل من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءا.فروع bath and body في الامارات العربية المتحدة
- Meaesam city center
- Dera city center
- Merdaf city center
- Alshareqa city center
- Fogera city center
- Mosqat city center
- Bahrin city center
- Almaadi city center
مواعيد العمل: من 10 صباحا حتى 12 صباحاا في بعض الفروع، وحتى العاشرة مساءا في الفروع اللأخرى.
يمكنكم أيضا طلب المنتجات عبر خاصية الأون لاين، فلكل دولة مصاريف توصيل خاصة بها، لكن يمكن أن تحصل على خدمة التوصيل مجانا إذا قمتم بشراء أكثر من منتج، ويوجد أيضا أكواد خصم يمكن أن تحصل عليها اونلاين، وكوبونات، وعروض أخرى كثيرة، لمعرفتها تابعوا الموقع الرسمي لباث اند بودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخر عروض باث اند بودي bath and body لشهر مايو الكمية محدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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