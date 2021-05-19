أخر عروض باث اند بودي bath and body لشهر مايو الكمية محدودة

يعتبربراند باث اند بودي bath and body من أفضل البراندات الأمريكية المنتشرة حول العالم في الوقت الحالي، تأسست الشركة عام 1990 في الولاية الأمريكية أوهاني، وتوسعت بعد ذلك على مدى كبير، فالآن لها فروع متعددة في جميع القارات، فقد تأسست على يد (لي ويكسنر) ، ومديرها التنفيذي هو (أندروميسلو).

أخر عروض bath and body

يقدم باث اند بودي أفضل أنواع العطور، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والشموع، المعقمات والصابون، أجمل منتجات التنظيف والعناية بالمنزل، وهذا يجعله منتقى أصحاب الذوق الرفيع ممن يهتمون بالرقي بشكل عام، وبالإضافة لذلك يقدم عروض بشكل مستمر.

عرض ال150 في باث اند بودي

هناك نسبة خصم عالية في الكثير من المنتجات، فهناك منتجات في هذا العرض تصل نسبة الخصم فيها إلى 49% (Hot price point) :

كاكتوس بلوسوم 150 بدلا من 295 جنيه

الياسمين الأبيض (white jasmin) بـ 150 بدلامن 295 جنيه

وينتر كاندي آبل (شاور جيل) 150 بدلا من 295 جنيه

بينك شيفون 150 بدلا من 295 جنيه

ميدنايت بوميغرانتي 150 بدلا من 295 جنيه

ريسبيريس أند بينك ليلي 150 بدلا من 295 جنيه

CACTUS BLOSSOM روائح مختلفة 150 بدلا من 295 جنيه

country APPLE روائح مختلفة 150 بدلا من 295 جنيه

روز وتر أند ايفي 150 بدلا من 295 جنيه

بينك باشونفروت اند بنانا فلاور 150 بدلا من 295 جنيه

ريسبيريس أند بينك ليلي بالورد 150 بدلا من 295 جنيه

بامبو أند بينك ليلي 150 بعد 295 جنيه

تويست بيبرمينت بـ 150 بعد 295 جنيه

روز وتر ايفي بـ 150 بعد 295 جنيه

desert wild flower بـ 150 بعد 295 جنيه

سنوي سيترس سويرل بـ 150 بعد 295 جنيه

endless weekend بـ 150 بعد 295 جنيه

merry cherry cheer بـ 150 بعد 295 جنيه

Tahiti pink lily and bamboo بـ 150 بدلا من 295 جنيه

كانتري آبل بـ 150 بدلا من 295 جنيه

at the beach بـ 150 بدلا من 295 جنيه

يمكنك شراء كل هذه المنتجات وأكثر من منتجات bath and body works من خلال زيارة الفروع المنتشرة في معظم الدول العالمية والعربية مثل: مصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، والمغرب، وقطر، وغيرها الكثير من الدول، وإليكم فروعه في بعض الدول ومواعيد العمل فيها:

point 90 mall.

مول مصر.

سيتي ستارز.

سيتي سنتر المعادي.

Cairo festival city mall.

داندي مول.

فروع باث اند بودي في القاهرة

مواعيد العمل: من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءا.

فيلاجيو

Doha festival city

Land mark

Gulf mall

Doha city center

دار السلام

فروع bath and body في الدوحة

مواعيد العمل: الفترة الأولى منذ العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءا، والفترة الثانية منذ الثامنة مساءا حتى الثانية عشر صباحا.

مجمع سيف

مجمع سيف (المحرق)

Bahrain city center

مجمع الافنيوس

فروع bath and body في البحرين

مواعيد العمل: يعمل من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءا.

Meaesam city center

Dera city center

Merdaf city center

Alshareqa city center

Fogera city center

Mosqat city center

Bahrin city center

Almaadi city center

فروع bath and body في الامارات العربية المتحدة

مواعيد العمل: من 10 صباحا حتى 12 صباحاا في بعض الفروع، وحتى العاشرة مساءا في الفروع اللأخرى.

يمكنكم أيضا طلب المنتجات عبر خاصية الأون لاين، فلكل دولة مصاريف توصيل خاصة بها، لكن يمكن أن تحصل على خدمة التوصيل مجانا إذا قمتم بشراء أكثر من منتج، ويوجد أيضا أكواد خصم يمكن أن تحصل عليها اونلاين، وكوبونات، وعروض أخرى كثيرة، لمعرفتها تابعوا الموقع الرسمي لباث اند بودي.