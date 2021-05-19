سر غامض في تحضير الهريسة على الطريقة الاسكندرانية وطريقة تحضيرها منزليًا

نقدم لكم سر غامض في تحضير الهريسة، حيث تعتبر الهريسة من أشهر أنواع الحلويات التي توجد في بلاد الشرق الأوسط والوطن العربي، كما أن لها أن أنواع عديدة يمكن أن يتم تنفيذها بها، كما أن الهريسة لها عدة فوائد ومنها أنها تفيد في تخفيف الالتهابات التي توجد في الجسم كما أنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط وبشكل دائم، تقوم الهريسة بحرق الدهون التي توجد في الجسم وتعزز من سريان الدورة الدموية في جسم الإنسان.

سر غامض في تحضير الهريسة

الهريسة ليست فقط نوع من أنواع الحلويات ولكن أيضًا لها عدة فوائد منها أنها تحمي الجسم من أنواع كثيرة من السرطانات وخاصةً سرطان البروستات، تفيد الهريسة في فصل الشتاء لأنها تحافظ على الجسم من الزكام ونزلت البرد، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الهريسة والمكونات اللازمة لها.

مقدار ملعقتين صغيرتين بيكينج بودر.

مقدار كوب وربع زبادي.

نصف كوب جوز هند يكون ناعم.

مقدار ربع كوب بندق يكون مطحون.

مقدار ربع كوب سمن.

كوب ونصف من السكر.

ثلاثة أكواب سميد يكون خشن.

كوب بندق يكون مقطع إلى أنصاف.

مقدار كوبان سكر.

شريحة من الليمون.

كوب كامل من الماء.

عود قرفة.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

في البداية يجب أن يتم صنع القطر عن طريق وضع جميع مكوناته في إناء على نار متوسطة وتركه حتى يصبح سميك مع مراعاة إزالة عود القرفة وشريحة الليمون. نحضر صينية فرن حجمها مناسب ونقوم بدهنها بالدقيق وتترك جانبًا. نضع السمن وجوز الهند والبندق المطحون و السميد واللبن الزبادي والبيكنج بودر والسكر في إناء ونقوم بتثبيت المضرب الكهربائي في المضرب اليدوي ونقوم بخفق جميع المكونات. نضع الخليط في الصينية ويترك في ماء دافئ لمدة ساعة. يتم وضع الصينية بعد ذلك في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج مكونات الهريسة.

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