في القديم كان الإنسان يضع الجبن والزيتون والخضار علي الخبز ويأكله ، ومع التطور وإضافة الطماطم وتطور الأمر إلي معجون الطماطم ثم التطور بخبز العيش وعلي وجهه المكونات وصلنا إلي البيتزا ، و البيتزا من أشهر أكلات الشعب الإطالي في عصرنا الحديث لأنهم اكثر الشعوب إبداعاً في صناعتها ، وهي أكلة منتشرة في كل مطاعم العالم ودائما ما تحدث المقارنات بين بيتزا البيت والمحال الجاهزة ، ومن خلال مقالنا الحالي نستعرض لكم طريقة عمل البيتزا الهشة بالمنزل ومكوناتها بالتفصيل والخطوات وسر صناعتها في شكل هش ، حيث تحتوي علي الدقيق الفاخر والحليب كامل الدسم وملح الطعام والسكر والخميرة والزيت ، ويمكنكم تقديم البيتزا في كل الوجبات اليومية بمختلف حشواتها ومكوناتها علي السطح مع أطباق من سلطة الأفوكادو بالبروكلي والبيض.

مكونات ومقادير طريقة عمل البيتزا الهشة بالمنزل

كما تعرفنا من قبل علي مقادير وطريقة إعداد سبرينج رولز الدجاج المشوي ، نستعرض لكم مقادير تحضير البيتزا الهشة كالآتي :

عدد اثنين كوب وربع من الدقيق الأبيض الفاخر.

مقدار نصف كوب كبير من الحليب كامل الدسم ويمكن الاستعاضة عنه بالماء بنفس المقدار.

مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الخميرة للعجين.

مقدار ربع كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون حسب الرغبة.

مجموعة الحشوة الداخلية من الجبن الشيدر المبشور والجبن النيستو.

مجموعة تزيين الوجه من الجبن والنقانق والفلفل الألوان والزيتون وشرائح الطماطم.

طريقة تحضير الوصفة

كما عرضنا لكم من قبل طريقة ومقادير تحضير البروستد باللبن ، نستعرض لكم في فقرتنا هذه خطوات تحضير البيتزا الهشة كالآتي :

في إناء خلط صغير نقوم بخلط الحليب عند درجة حرارة الغرفة مع الخميرة والسكر جيدا حتي الذوبان وظهور رغوة علي السطح.

لابد من وجود المكونات في حرارة الغرفة أو دافئة قليلاً.

في وعاء خلط واسع نقوم بخلط الدقيق الفاخر مع ملح الطعام.

نقوم بتشكيل فجوة وسط الدقيق في الإناء ونسكب الحليب بالخميرة فيها.

نترك خليط الحليب بالخميرة لمدة خمس دقائق وسط الدقيق ثم يضاف له الزيت.

نقوم بعد ذلك بخلط الدقيق مع السوائل باليدين جيداً حتي يصير المجموع عجيناً.

نستمر في العجن جيداً حتي يصبح قوام العجين ناعماً ومرن.

نقوم بعد ذلك بوضع العجين في وعاء ونقوم بتغطيته ويترك ليتخمر في مدة تزيد علي الأربعين دقيقة.

نقوم بفرد العجين في صينية كبيرة مناسبة لحجم البيتزا المطلوبة وتفرد العجين من الوسط للأطراف في كافة الاتجاهات حتي تخرج خارج جدران الصينية.

نقوم بوضع حشو الأطراف علي الأطراف قبل حافة العجين ويتم جلب الأطراف فوق الحشوة وضغطه بالأصابع لتغلف فوقها.

نقوم برص مكونات وجه البيتزا فوق الوجه العلوي بعد دهنه بمعجون الطماطم.

نقوم بوضع البيتزا في الفرن علي درجة حرارة 230 مئوية لمدة لا تزيد علي العشرة دقائق وتراقب جيداً حتي يتحمر وجهها.

تخرج البيتزا في طبق تقديم واسع وتقطع بالشكل المرغوب.

يمكنكم تقديم البيتزا مع قطع الدجاج الاستير فراي الحارة المقرمشة.