كما قدمنا لكم من قبل الدجاج بالزبادي في الفرن ، نتعرف معا علي مقادير مكبوس الدجاج كالاتي :
طريقة سلق الدجاج :
- مقدار دجاجة كاملة .
- عدد اثنين عود قرفة .
- عدد خمس حبات فلفل اسود .
- عدد اثنين حبة صغيرة الحجم من البصل .
- الماء حسب الرغبة .
لتحضير الارز :
- عدد اثنين كوب من ارز بسمتي منقوع لمدة 30 دقيقة ، مغسول ومصفي .
- عدد اثنين ملعقة كبيرة من الزبدة .
- مقدار ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور .
- عدد خمس فصوص من الثوم .
- عدد اثنين حبة طماطم مفرومة فرما ناعما .
- مقدار ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة .
- مقدار ثلاث حبات من ورق اللوري .
- عدد اربع حبات من الهيل الأخضر .
- مقدار ملعقة صغيرة من القرفة .
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون .
- ماء ورد حسب الحاجة .
- مقدار ملعقة صغيرة من الكركم .
- مقدار اثنين ملعقة صغيرة من الملح .
كما تعرفنا من قبل علي طريقة تحضير صينية المكرونة بالدجاج نتعرف معا علي طريقة تحضير مكبوس الدجاج كلاتي :
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الدجاجة ونغمرها بالماء .
- نقوم بإضافة حبوب الفلفل الأسود والبصل والقرفة .
- نغطي الوعاء ونترك الدجاج حتي ينضج .
- نقوم باخراجه من الوعاء ونضعه في طبق ونحتفظ بالمرق .
- في وعاء كبير علي النار نقوم بتحضير الأرز نقوم بإذابة الزبدة وتحمير البصل لمدة عشر دقائق .
- نقوم بإضافة الزنجبيل والثوم ونقوم بتقليب المكونات لمدة دقيقتين .
- نقوم بإضافة البهارات المشكلة والكركم .
- نقوم بإضافة الدجاج مع الطماطم والورق اللورى والهيل والقرفة والقرنفل والملح .
- نقوم بتصفية المرق ونسكبه فوق الدجاج ونتركه يغلي علي نار هادئة .
- نقوم بإضافة الأرز ونترك المكونات تغلي مجددا .
- نغطي الوعاء ونترك الأزر ينضج حوالي 15 دقيقة .
نقوم بوضع الارز والدجاج في طبق التقديم ورشه بالقليل من ماء الورد ويمكن تقدميه إلي جانب سلطة الافاكادو بالبروكلي .
الوسوم
كما قدمنا لكم من قبل الدجاج بالزبادي في الفرن ، نتعرف معا علي مقادير مكبوس الدجاج كالاتي :
طريقة سلق الدجاج :
- مقدار دجاجة كاملة .
- عدد اثنين عود قرفة .
- عدد خمس حبات فلفل اسود .
- عدد اثنين حبة صغيرة الحجم من البصل .
- الماء حسب الرغبة .
لتحضير الارز :
- عدد اثنين كوب من ارز بسمتي منقوع لمدة 30 دقيقة ، مغسول ومصفي .
- عدد اثنين ملعقة كبيرة من الزبدة .
- مقدار ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور .
- عدد خمس فصوص من الثوم .
- عدد اثنين حبة طماطم مفرومة فرما ناعما .
- مقدار ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة .
- مقدار ثلاث حبات من ورق اللوري .
- عدد اربع حبات من الهيل الأخضر .
- مقدار ملعقة صغيرة من القرفة .
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون .
- ماء ورد حسب الحاجة .
- مقدار ملعقة صغيرة من الكركم .
- مقدار اثنين ملعقة صغيرة من الملح .
كما تعرفنا من قبل علي طريقة تحضير صينية المكرونة بالدجاج نتعرف معا علي طريقة تحضير مكبوس الدجاج كلاتي :
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الدجاجة ونغمرها بالماء .
- نقوم بإضافة حبوب الفلفل الأسود والبصل والقرفة .
- نغطي الوعاء ونترك الدجاج حتي ينضج .
- نقوم باخراجه من الوعاء ونضعه في طبق ونحتفظ بالمرق .
- في وعاء كبير علي النار نقوم بتحضير الأرز نقوم بإذابة الزبدة وتحمير البصل لمدة عشر دقائق .
- نقوم بإضافة الزنجبيل والثوم ونقوم بتقليب المكونات لمدة دقيقتين .
- نقوم بإضافة البهارات المشكلة والكركم .
- نقوم بإضافة الدجاج مع الطماطم والورق اللورى والهيل والقرفة والقرنفل والملح .
- نقوم بتصفية المرق ونسكبه فوق الدجاج ونتركه يغلي علي نار هادئة .
- نقوم بإضافة الأرز ونترك المكونات تغلي مجددا .
- نغطي الوعاء ونترك الأزر ينضج حوالي 15 دقيقة .
نقوم بوضع الارز والدجاج في طبق التقديم ورشه بالقليل من ماء الورد ويمكن تقدميه إلي جانب سلطة الافاكادو بالبروكلي .
كما قدمنا لكم من قبل الدجاج بالزبادي في الفرن ، نتعرف معا علي مقادير مكبوس الدجاج كالاتي :
طريقة سلق الدجاج :
- مقدار دجاجة كاملة .
- عدد اثنين عود قرفة .
- عدد خمس حبات فلفل اسود .
- عدد اثنين حبة صغيرة الحجم من البصل .
- الماء حسب الرغبة .
لتحضير الارز :
- عدد اثنين كوب من ارز بسمتي منقوع لمدة 30 دقيقة ، مغسول ومصفي .
- عدد اثنين ملعقة كبيرة من الزبدة .
- مقدار ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور .
- عدد خمس فصوص من الثوم .
- عدد اثنين حبة طماطم مفرومة فرما ناعما .
- مقدار ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة .
- مقدار ثلاث حبات من ورق اللوري .
- عدد اربع حبات من الهيل الأخضر .
- مقدار ملعقة صغيرة من القرفة .
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون .
- ماء ورد حسب الحاجة .
- مقدار ملعقة صغيرة من الكركم .
- مقدار اثنين ملعقة صغيرة من الملح .
كما تعرفنا من قبل علي طريقة تحضير صينية المكرونة بالدجاج نتعرف معا علي طريقة تحضير مكبوس الدجاج كلاتي :
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الدجاجة ونغمرها بالماء .
- نقوم بإضافة حبوب الفلفل الأسود والبصل والقرفة .
- نغطي الوعاء ونترك الدجاج حتي ينضج .
- نقوم باخراجه من الوعاء ونضعه في طبق ونحتفظ بالمرق .
- في وعاء كبير علي النار نقوم بتحضير الأرز نقوم بإذابة الزبدة وتحمير البصل لمدة عشر دقائق .
- نقوم بإضافة الزنجبيل والثوم ونقوم بتقليب المكونات لمدة دقيقتين .
- نقوم بإضافة البهارات المشكلة والكركم .
- نقوم بإضافة الدجاج مع الطماطم والورق اللورى والهيل والقرفة والقرنفل والملح .
- نقوم بتصفية المرق ونسكبه فوق الدجاج ونتركه يغلي علي نار هادئة .
- نقوم بإضافة الأرز ونترك المكونات تغلي مجددا .
- نغطي الوعاء ونترك الأزر ينضج حوالي 15 دقيقة .
نقوم بوضع الارز والدجاج في طبق التقديم ورشه بالقليل من ماء الورد ويمكن تقدميه إلي جانب سلطة الافاكادو بالبروكلي .
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