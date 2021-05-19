نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني وجبة من اشهي الوجبات وهي طريقة تحضير مكبوس الدجاج ، وهي من الأطباق الخليجية الشعبية التقليدية ، ويتميز مكبوس الدجاج بالطعم اللذيذ الشهي جدا ، ومن الممكن تحضير المكبوس بعدة نكهات وطرق ومنها مكبوس الروبيان ، ومكبوس اللحم وطريقة تحضير مكبوس الدجاج بها العديد من العناصر المهمة المفيدة لجسم الإنسان ، من بروتين وكربوهيدرات وغيرها من العناصر التي سوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال وكذلك سوف نقدم لكم افضل وأسهل طريقة تحضير بالخطوات كما قدمنا لكم من قبل الدجاج التندوري الهندي

مقادير تحضير مكبوس الدجاج

كما قدمنا لكم من قبل الدجاج بالزبادي في الفرن ، نتعرف معا علي مقادير مكبوس الدجاج كالاتي :

طريقة سلق الدجاج :

مقدار دجاجة كاملة .

عدد اثنين عود قرفة .

عدد خمس حبات فلفل اسود .

عدد اثنين حبة صغيرة الحجم من البصل .

الماء حسب الرغبة .

لتحضير الارز :

عدد اثنين كوب من ارز بسمتي منقوع لمدة 30 دقيقة ، مغسول ومصفي .

عدد اثنين ملعقة كبيرة من الزبدة .

مقدار ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور .

عدد خمس فصوص من الثوم .

عدد اثنين حبة طماطم مفرومة فرما ناعما .

مقدار ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة .

مقدار ثلاث حبات من ورق اللوري .

عدد اربع حبات من الهيل الأخضر .

مقدار ملعقة صغيرة من القرفة .

مقدار نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون .

ماء ورد حسب الحاجة .

مقدار ملعقة صغيرة من الكركم .

مقدار اثنين ملعقة صغيرة من الملح .

طريقة التحضير :

كما تعرفنا من قبل علي طريقة تحضير صينية المكرونة بالدجاج نتعرف معا علي طريقة تحضير مكبوس الدجاج كلاتي :

نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الدجاجة ونغمرها بالماء .

نقوم بإضافة حبوب الفلفل الأسود والبصل والقرفة .

نغطي الوعاء ونترك الدجاج حتي ينضج .

نقوم باخراجه من الوعاء ونضعه في طبق ونحتفظ بالمرق .

في وعاء كبير علي النار نقوم بتحضير الأرز نقوم بإذابة الزبدة وتحمير البصل لمدة عشر دقائق .

نقوم بإضافة الزنجبيل والثوم ونقوم بتقليب المكونات لمدة دقيقتين .

نقوم بإضافة البهارات المشكلة والكركم .

نقوم بإضافة الدجاج مع الطماطم والورق اللورى والهيل والقرفة والقرنفل والملح .

نقوم بتصفية المرق ونسكبه فوق الدجاج ونتركه يغلي علي نار هادئة .

نقوم بإضافة الأرز ونترك المكونات تغلي مجددا .

نغطي الوعاء ونترك الأزر ينضج حوالي 15 دقيقة .

نقوم بوضع الارز والدجاج في طبق التقديم ورشه بالقليل من ماء الورد ويمكن تقدميه إلي جانب سلطة الافاكادو بالبروكلي .