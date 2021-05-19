وصفة معجزة لتطويل الشعر بشكل طبيعي جداً في 6 أيام فقط لا غير

نقدم لكم وصفة معجزة لتطويل الشعر بشكل طبيعي، حيث تبحث جميع السيدات والفتيات للحصول على شعر جذاب ولامع وأيضًا طويل، ومن المعروف أن سر جمال الشعر يكمن في أن يكون طويل لذلك تبحث جميع النساء على وصفة معجزة لتطويل الشعر عن طريق استخدام مواد منزلية طبيعية والتي تعمل على إعطاء الشعر الحيوية والجاذبية وبطريقة آمنة سهلة، وتلك الطرق المنزلية لتطويل الشعر تحتاج إلى صبر حتى يتم الحصول على نتائج مذهلة ومرضية، في هذا المقال سوف نتعرف على وصفات تطويل الشعر والعوامل المؤثرة في ذلك.

وصفة معجزة لتطويل الشعر بشكل طبيعي

لكي يتم معرفة كيفية تطويل الشعر يجب معرفة أولًا العوامل التي تؤثر على تطويل الشعر والتي يعتمد عليها الشعر في التطويل، ومنها ما يلي:

نوع الشعر.

العمر.

العوامل الوراثية.

الصحة العامة للشخص.

التوتر.

تغير هرمونات الجسم.

نقص التغذية.

الإصابة بأمراض معينة.

تناول بعض أنواع العلاجات.

بعض الوصفات المنزلية لتطويل الشعر

هناك عدة وصفات طبيعية ومنزلية تفيد في تطويل الشعر بشكل جيد وفي وقت سريع ومن ضمن تلك الوصفات ما يلي:

وصفة البيض والخل وزيت الخروع

تستخدم تلك الوصفة في الحصول على شعر صحي وناعم ولامع فهي تعمل على زيادة نمو الشعر.

بيضة واحدة.

مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة زيت الخروع.

مقدار ملعقة صغيرة خل.

يتم وضع جميع المكونات السابقة في إناء كبير وتخلط جميع المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط متماسك. يتم تدليك فروة الرأس بهذا الخليط المتكون ويترك لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر بالماء البارد.

مكونات وصفة البيض والخل وزيت الخروعطريقة تحضير وصفة البيض والخل وزيت الخروعوصفة العسل والبصل لتطويل الشعر

يعمل البصل على زيادة نمو الشعر وترطيبه، حيث أنه يعمل على تحفيز نمو بصيلات الشعر، والعسل يقوم بترطيب الشعر.

مقدار ثمرة بصلة كبيرة.

مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة عسل نحل.

توضع المكونات مع بعضها البعض في الخلاط. يتم وضع الخليط على الرأس لمدة عشرة دقائق. يغسل الشعر بالماء الفاتر.

مكونات وصفة العسل والبصل لتطويل الشعرطريقة تحضير وصفة العسل والبصل لتطويل الشعر