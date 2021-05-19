طريقة عمل كريم النشا والأرز لشد وتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم النشا والأرز ، من الكريمات المغذية للبشرة ويعمل على تفتيحها وشدها وإزالة التجاعيد منها، ويؤخر من ظهور الخطوط الرفيعة التي تظهر في الوجه وخاصة حول الذقن والجبهة، وطريقة تصنيعه في المنزل بسيطة جداً، وغير مكلفة، وتعطي نتائج عالية، وتعتبر الكريمات الطبيعة مناسبة جداً لجميع أنواع البشرة سواء كانت جافة أو دهنية، وليست لها أي أثار جانبية على البشرة والجلد، على عكس مستحضرات التجميل التي يتم شرائها من محلات التجميل والصيدليات، والتي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة على المدى البعيد، وتعطي نتائج مؤقتة وليست دائمة، وهناك العديد من الكريمات الطبيعية التي تعمل على علاج جميع المشاكل التي تظهر على البشرة والجلد بشكل عام، ومنها كريم النشا وماء الورد، وكريم القهوة والنشا، وكريم البقدونس والنشا، وكلها مصنوعة من مواد طبيعية تغذي البشرة وتعيد لها حيوتها وشبابها في أسرع وقت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والأرز الرهيب في علاج جميع مشاكل البشرة.

مكونات كريم النشا والأرز

يحتوي الكريم على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة أرز مطحون.

ملعقة كبيرة نشا أو كورن فلاور.

نصف كوب من ماء الورد، أو ماء الأرز بعد سلقة حتى يكون سميك.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم متابعينا القراء على طريقة تحضير كريم النشا والأرز في المنزل من خلال الخطوات التالية:-

نقوم بخلط ملعقة النشا مع ملعقة الأرز المطحون، ثم نقوم بعجنهم بماء الورد حتى يصبح الخليط سميك القوام. نغسل الوجه بالماء جيداً، ثم نقوم بفرد الكريم على البشرة وأسفل العينين، ونتركه ٣٠ دقيقة. نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بغسله بالماء البارد لسد المسام. يستخدم هذا الكريم مرتين في الأسبوع، وتستطيع أن تستخدمه العروسة مرة كل يوم قبل الفرح، للحصول على بشرة بيضاء وناعمة وخالية من الشوائب.

فوائد كريم النشا والأرز للبشرة

يحتوي النشا على عدد كبير من الفوائد للبشرة وهى كالتالي:-

يمتص الدهون التي تظهر على البشرة، وبالتالي يقلل من ظهور البثور والحبوب.

يحتوي على فيتامين أ الذي يعمل على تفتيح البشرة، ويخلصها من البقع الداكنة والسمراء.

يحتوي على أحماض أمينية ومعادن تغذي البشرة.

يحفز من إنتاج الكولاجين الذي يؤخر من ظهور التجاعيد، ويجعل البشرة نضرة ومشرقة.

ينظف مسام البشرة، ويخلصها من السموم، ويزيل الرؤوس السوداء.

يقضي على الالتهابات التي تظهر على الجلد.

فوائد الأرز للبشرة

يحتوي الأرز على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يلي:-