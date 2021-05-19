طريقة عمل الكوكيز بوصفة ممتازة سهلة ولذيذة cookies

تبحث كثير من السيدات عن طريقة عمل الكوكيز اللذيذة في المنزل لكي يتناولها الأطفال وأفراد العائلة أو لتقديمها للضيوف المميزين، كما يحب البعض تناولها في الرحلات بسبب طعمها الشهي وما تحتويه من مواد تمد الجسم بالطاقة، فبدلاً من شرائها بأسعار مرتفعة نسبياً يمكنك الآن تجهيزها وخبزها في منزلك بكل بساطة، فربة المنزل الممتازة تستطيع تحضير أفضل الوصفات في منزلها بشكل مميزة وطعم رائع يتغلب على الأكلات والحلويات الجاهزة، وفي السطور التالية نقدم لكي طريقة الكوكيز اللذيذة.

طريقة عمل الكوكيز

تعتبر الكوكيز واحدة من المعجنات حلوة المذاق التي يعشقها الكبار والصغار فيحبها البعض مقرمشة بينما يفضل آخرين طرية القوام وفي هذا المقال نقدم طريقة تحضير الكوكيز الطري في المنزل بكل سهولة ويسر.

كوب وربع من الطحين.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر البني.

ثلث كوب من السكر الأبيض.

بيضة واحدة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف من قطع الشوكولاتة الصغيرة.

يتم خلط الزبدة مع السكر البني والأبيض وفي حالة عدم وجود سكر بني يمكن استخدام سكر أبيض بنفس الكمية، ونستمر في الخلط حتى نحصل على قوام كريمي خفيف.

نضيف البيضة إلى الخليط بعدما يصبح لونه فاتح ونستمر في الخلط حتى تمتزج تماماً.

نضيف الدقيق المخلوط مع ملح الطعام والبيكنج بودر والنشا والفانيليا.

نخلط المكونات مع بعضها حتى يصبح المزيج متجانس، مع مراعاة عدم الخلط لمدة طويلة حتى لا تصبح الكوكيز جافة بعد التسوية.

تخلط قطع الشوكولاتة الصغيرة (شوكلت شيبس) مع العجينة ثم نبدأ بتشكيلها.

يمكن أيضاً أن تضيفي نوع المكسرات المفضل لديكِ وخلطه مع العجينة للاستمتاع بطعم المكسرات مع الكوكيز حسب الرغبة.

تشكل العجينة على شكل كرات وتزين بقطع الشوكولاتة من الأعلى ثم ندخلها الثلاجة مدة نصف ساعة تقريباً، وتساعد هذه الخطوة في احتفاظ الكوكيز بشكلها وتكون مرتفعة بعد دخولها الفرن، في حالة ما إذا كنتي تفضلينها أقل ارتفاعاً يمكنك إدخالها الفرن مباشرة بعد تشكيلها.

ترص الكوكيز في صنية مبطنة بورق الزبدة ثم ندخلها فرن مجهز مسبقاً على درجة حرارة 160 مئوية.

تتم متابعة تسوية الكوكيز ويتم إطفاء النار بعدما يصبح لونها ذهبياً من الأسفل والجوانب أيضاً.

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طريقة الكوكيز